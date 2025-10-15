【クラウドファンディング】『採用大全』出版記念プロジェクト、初日で目標100万円達成！ネクストゴール500万円に挑戦

RECRUIT BOOSTER株式会社

RECRUIT BOOSTER株式会社(所在地:東京都、代表取締役:内藤貴皓)は、2025年10月10日より開始した書籍『採用大全 138の事例から導き出された「採用の勝ちパターン」を実現する方法』(総合法令出版)の出版記念クラウドファンディングにおいて、プロジェクト開始初日に目標金額100万円を達成いたしました。現在、220万円を超えるご支援をいただいており、ネクストゴールを500万円に設定し、プロジェクトを継続いたします。

【初日で目標達成、さらなる採用変革へ】

プロジェクト開始初日に目標の100万円を達成し、現在220万円を超えるご支援をいただいています。当初の目標は『採用大全』を世に送り出すための第一歩でした。しかし、これだけ多くの方々が日本の採用を変えたいと思ってくださっていることを実感し、より大きな目標を掲げる決意をしました。

ネクストゴールは500万円です。

一人でも多くの経営者・人事担当者に『採用大全』を届け、日本の採用を根本から変えるために、最後まで全力で走り抜けます。

【『採用大全』について】

本書は、10年以上にわたり採用の最前線で数百社を支援してきた著者が、成功と失敗の事例から導き出した「採用の勝ちパターン」を体系化した432ページ・15万字超のビジネス書です。

■書籍の特徴

138の採用事例を掲載した「採用活動の赤本」 第1部「採用に対する心構え」から第4部「採用決定と定着」まで、全20章にわたり採用活動の全工程を体系的に解説 中小企業の経営者から大企業の人事担当者まで、採用に関わる全ての方に向けた内容

「採用がうまくいかない」原因は「人材不足」ではなく、「採用プロセスの穴」にあります。求人を出しても人が来ない、内定を出しても辞退される、入社してもすぐ辞めてしまう--そんな採用課題を抱える全国の企業に、この一冊を届けたいと考えています。

【クラウドファンディング概要】

・目標金額:100万円(達成済み)

・ネクストゴール:500万円

・現在の支援金額:220万円超(※2025年10月15日時点)

・募集期間:2025年10月10日～2025年11月30日

・クラウドファンディングページ:https://camp-fire.jp/projects/887301/view

【代表コメント】

代表取締役 内藤貴皓

「プロジェクト開始初日に目標を達成できたことは、想像を超える喜びです。これは、多くの経営者・人事担当者が採用課題に真剣に向き合い、日本の採用を変えたいと思ってくださっている証だと実感しました。この想いに応えるため、ネクストゴール500万円を掲げ、より多くの方に『採用大全』を届けられるよう全力で取り組んでまいります。引き続き、ご支援・ご協力のほど、よろしくお願いいたします。」

【書籍情報】

・タイトル:『採用大全 138の事例から導き出された「採用の勝ちパターン」を実現する方法』

・著者:内藤貴皓

・出版社:総合法令出版

・発売日:2025年10月10日(金)

・価格:2,000円(税別)

・ページ数:432ページ

・Amazon:https://amzn.asia/d/hKhuHYy

【会社概要】

・会社名:RECRUIT BOOSTER株式会社

・代表者:代表取締役 内藤貴皓

・所在地:東京都(東京都中央区銀座1丁目22番11号 銀座大竹ビジデンス2F)

・設立:2021年1月

・事業内容:採用支援サービス、採用代行(RPO)サービス

・サービスサイト:https://chemi.tokyo/lp001

・LINE公式アカウント:https://lin.ee/MYj4wqh