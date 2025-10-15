【看護師24時間常駐の住宅型有料老人ホーム】22・23ヶ所目となる訪問看護ステーションをオープン

株式会社MSC

株式会社MSC（本社：大阪市北区）は、2025年9月および10月に新たに訪問看護ステーションのサテライトをオープンいたします。看護師が施設内に24時間常駐していることで、入居者さまには昼夜を問わず安心できる環境で生活をお送りいただけます。今後も地域に根ざした医療・看護体制をさらに拡充してまいります。

■2025年9月15日オープン：ストラーダ宝塚

・所在地：〒665-0825 兵庫県宝塚市安倉西2-4-25

・アクセス：阪神バス 総合福祉センター前停留所から徒歩4分

・居室数：全68室

・特徴：周辺には閑静な住宅街が広がり、落ち着いた生活環境が整っています。近隣にはスーパーや飲食店、ドラッグストアなど生活利便施設も充実しており、日常生活を支えるインフラが整った地域です。また、徒歩圏内には下の池公園などの緑地もあり、自然を感じながら安心して生活できる環境が整っています。

■2025年10月13日オープン：ゼアフロー寝屋川

・所在地：〒572-0866 大阪府寝屋川市小路南町15番28号

・アクセス：JR学研都市線 忍ケ丘駅から徒歩15分

・居室数：全48室

・特徴：周辺は静かな住宅街でありながら、徒歩圏内にはスーパーやコンビニエンスストア、100円均一などの生活利便施設が整っています。地域の方々の生活に密着した環境で、安心して日常を過ごしていただけます。

■入居に関するお問い合わせ

会社名：株式会社NSA

TEL：06-6809-7611

受付時間：9:00~18:00(平日)

URL： https://www.k-nsa.co.jp/

■株式会社MSC

サテライト含め、訪問看護ステーションを大阪・兵庫に23箇所展開しています。また、調剤薬局、訪問介護事業を運営し、医療から介護、服薬管理までを一貫して提供しております。看護師、介護士が施設に24時間365日常駐して、入居者さまが安心して暮らし続けられるよう、生活全般を総合的にサポートする体制を整えています。

HP：https://msc-10.co.jp/

■会社概要

商号 ： 株式会社MSC

代表者 ： 代表取締役 大坂 智一

所在地 ： 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満3-13-20

ASビル6階

設立 ： 2015年4月

事業内容 ： 訪問看護ステーションの運営

調剤薬局の運営

訪問介護事業所運営

サービス付き高齢者向け住宅運営