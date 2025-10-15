DXトレンドセミナー「受注業務の効率化で変わる販売管理システムのDX化推進」開催

ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社

NECソリューションイノベータ（主催）、NECネクサソリューションズ（共催）にて、

「受注業務の効率化で変わる販売管理システムのDX化推進」セミナー を2025年10月23日(木)

13:30～14:30にて開催します。お申し込みは2025年10月17日(金)17:00まで受け付けています。

本セミナーでは、販売管理システム「EXPLANNER/Ax」と、受注業務プロセスの自動化・統制を支援する「ULTRAFIX/OM」の連携による業務改革をご紹介します。

受注業務の効率化や標準化を目指す企業の皆様、業務プロセスの可視化や統制に課題を感じている方に

おすすめです。

お申し込み・詳細はこちらから :https://www.nec-solutioninnovators.co.jp/event/20251023.html

このようなお客様におすすめです

概要

- 経営者、トップマネジメント層- 情報システム責任者、管理者- 販売管理、受注業務改革、DX化推進の責任者、ご担当者- 販売管理、受注業務の自動化・効率化の推進者

企業のDX推進が加速する中、受注業務の効率化・可視化・最適化はますます重要になっています。

両製品の特長や連携によるメリット、活用ポイントなどをわかりやすく解説し、受注業務改善に向けたヒントをお届けします。

【第1部】EXPLANNER/Axのご紹介

EXPLANNER/Axは、NECがこれまで培ってきた豊富な業種、業務ノウハウの蓄積から生まれたERPシステムです。各業種・業務に特化したパッケージ機能のご提供により、お客様に最適な

ERPソリューションを実現します。

本セミナーではEXPLANNER/Axの販売管理システムにフォーカスし、製品の特長や導入による受注業務の効率化をご説明します。

【第2部】ULTRAFIX/OMのご紹介

ULTRAFIX/OMはEDI化されていないFAX、電話、メールなどのアナログ注文での得意先独自の方言（自社品番になっていない）をAI-OCRでデータ化し、過去受注履歴から、該当する自社型番に自動変換することで受注入力の効率化を図ります。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/104608/table/85_1_dfd00f20c95c9a01803ee7832dc16ca8.jpg?v=202510150957 ]

お問い合わせ

お問い合わせ窓口

NECネクサソリューションズ

インダストリアルDXプロダクト企画統括部

セミナー担当

メールアドレス： expz_event@explanner.jp.nec.com