NetApp、Equinixと協業し、モダナイズされたSAPアプリケーション向けの仮想化を簡素化

ネットアップ合同会社

ネットアップ合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：斉藤 千春）- インテリジェント データ インフラストラクチャ企業である NetApp(R)（NASDAQ: NTAP）とBroadcom, Inc.、信頼できるエンタープライズ ソリューション プロバイダーであるKochasoftは、世界的なデジタル インフラ企業であるEquinixと協業し、VMware Cloud Foundation（VCF）上で稼働するSAP S/4HANAおよびSAPレガシー ワークロード向けの新しいサービスを発表しました。SAP顧客は、従来のSAP ERPのメンテナンス サポート終了に備える中で、コスト効率が高く、堅牢で安全なインフラ モダナイゼーションの選択肢を必要としています。今回の新サービスにより、S/4HANAを利用中、または移行を検討しているお客様は、VCFとNetApp ONTAPを活用したマネージド 仮想化 環境へ移行することで、コスト効率、運用効率、セキュリティを最適化できます。

企業がビジネスの中核を担う重要なワークロードをモダナイズする際、基盤となるデータとインフラストラクチャが中断なく、性能やスケールに関する新たな要求に対応できることを確実にする必要があります。NetAppとEquinixによるSAPワークロード向けの新サービスは、VCFのプライベート クラウド インフラストラクチャと、NetAppの業界をリードするインテリジェント データ インフラストラクチャを組み合わせた世界水準のマネージド ソリューション環境を提供します。さらにKochasoftが移行を支援することで、顧客はリスクを軽減し、価値実現までの時間を短縮しながら、マネージドSAP環境への移行を計画、実行できます。Kochasoftは、豊富なSAP専門知識と実証済みのデリバリーメソッドを組み合わせることで、企業が俊敏にモダナイズを進めるだけでなく、信頼性の高い成果と長期的な運用成功を実現します。

NetApp 最高商務責任者（CCO）Dallas Olsonは次のように述べています。

「この新しいサービスは、VMware Cloud Foundation上のSAPアプリケーションにNetApp ONTAPの強みをもたらし、実証済みのパフォーマンス、信頼性、セキュリティを備えたインテリジェント データ インフラストラクチャの構築を可能にします。多くの技術チームは、複数のSAPインスタンスに頻繁にアップグレードや拡張を行うことで、データ環境が複雑化してしまっていることに直面します。次世代に向けた大きなITの変化に直面している今こそ、インフラストラクチャにインテリジェンスを組み込み、環境全体でデータを統合し、サイバー レジリエンスを強化してビジネスの成果を促進する好機なのです。」

Equinix インフラ製品・サービス担当シニアバイスプレジデント Brian Stein氏は次のように述べています。

「企業がSAPアプリケーションのような最も重要なワークロードをモダナイズする際には、アプリケーションの進化する要求に応えられる信頼性とセキュリティを備えたインフラが必要になります。NetAppと連携し、VMware Cloud Foundation環境でSAPアプリケーションをホストすることで、お客様はより柔軟性と管理性を向上できます。マネージド ソリューションを通じて、お客様は変革を加速し、ビジネス成果を大きく向上させることができます。」

NetAppとEquinixは、BroadcomおよびKochasoftと連携し、SAPアプリケーション ワークロード向けにコスト効率が高く、高性能で堅牢なマネージドサービスを提供します。

その内容は以下の通りです：

- NetAppオール フラッシュ ストレージとデータ管理：NetApp ONTAPが稼働するオール フラッシュ ストレージを採用。SAPワークロード向けVCF導入のコストとセキュリティを最適化するとともに、仮想化SAP環境での継続的なデータ管理作業を簡素化します。- Equinixホステッド データセンター：SAP顧客のニーズに応える、安全でコンプライアンスに準拠した高性能なマネージド デジタル インフラストラクチャをオンデマンドで提供します。- Equinix Fabric(R)によるコスト効率の高いデータ モビリティ：安全かつ高速な相互接続により、環境間でシームレスなデータの移動を実現。高額なエグレス料金を回避し、柔軟かつ予測可能なデータ モビリティを保証します。- Broadcom プライベート クラウド インフラストラクチャ：Broadcomは、VCFを通じて、SAPワークロードに対応する俊敏でスケーラブルかつ安全なインフラストラクチャを提供します。VCFを活用することで、お客様はビジネス クリティカルなアプリケーションを高いパフォーマンスで維持しながら、インフラストラクチャを最大限に活用できます。- Kochasoftによる実装：顧客中心のアプローチで、データセンターからクラウドまでのITモダナイゼーションを推進します。包括的な移行およびマネージド サービスを提供し、課題を先取りして成果を最適化する積極的なパートナーシップを構築し、長期的な投資価値を実現します。BroadcomのVMwareパートナー・マネージドサービス＆ソリューション担当バイスプレジデント、Ahmar Mohammad氏は次のように述べています。「NetAppとEquinixと協業し、このサービスを開発したことで、SAP顧客がデータをより効果的に活用し、ビジネスの成功を実現できるよう支援します。グローバル規模で競争が激化する中、マネージド サービス モデルは迅速なイノベーションを支えると同時に、顧客のリスク低減にも寄与します。VCFは、SAPのミッション クリティカルなワークロードに対して、最高水準のセキュリティ、コンプライアンス、パフォーマンスを提供します。」Kochasoft シニアリーダーシップ Ettienne Mong氏は次のように述べています。「Kochasoftは、ビジネス クリティカルなシステムがあらゆる組織の基盤であると理解しています。当社の使命は、これらのシステムを精度と信頼性をもって設計・モダナイズ・管理し、あらゆる段階でリスクを最小化することです。NetAppとEquinixの技術を組み合わせることで、シームレスかつ効率的な移行を実現し、顧客に高いパフォーマンスと長期的な成功をもたらします。」NetAppとBroadcomは、2025年10月14日～16日にラスベガスで開催されるNetApp INSIGHT 2025にて共同セッションやデモを通じて、両社の協業が業界全体の変革をどのように推進しているかを紹介します。キーノートセッションはこちらからご覧ください：https://www.netapp.com/insight/NetAppについてNetAppは30年以上にわたり、エンタープライズ ストレージの普及から、データとAIが定義するインテリジェント時代まで、世界のリーディング企業が変化を乗り越えるための支援を行ってきました。現在NetAppは、データをイノベーション、レジリエンス、成長の原動力へと変えるインテリジェント データ インフラストラクチャ企業です。その中核にあるのが NetAppデータ プラットフォームです。これは、あらゆるクラウド、ワークロード、環境にわたりデータを接続・保護・活性化する、ユニファイドかつエンタープライズ グレードのインテリジェント基盤です。業界をリードするデータ管理ソフトウェア／OSである NetApp ONTAP の実績に基づき、AI Data Engine や AFX による自動化機能を備え、スケールに応じた可観測性、レジリエンス、インテリジェンスを提供します。NetAppデータ プラットフォームは、ストレージ、サービス、制御を分離設計することで、企業がより迅速にモダナイズし、効率的にスケールし、ロックインに縛られずイノベーションを加速できるようにします。さらに、世界最大のクラウドにネイティブ統合された唯一のエンタープライズ ストレージ プラットフォームとして、あらゆるワークロードを一貫したパフォーマンス、ガバナンス、保護のもとでどこでも実行できる自由を提供します。NetAppは、常にデータを「準備万端」に整え、脅威から守る準備、AIを駆動する準備、次のブレークスルーを生み出す準備をしています。だからこそ、世界で最も先進的な企業が、インテリジェンスをアドバンテージへと変えるパートナーとしてNetAppを信頼しています。詳細については、https://www.netapp.com/ja/ (https://www.netapp.com/ja/)をご覧ください。ネットアップ合同会社はNetAppの日本法人です。またX(https://x.com/NetApp?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQFvXKbKg3IyJwAAAZnl5U0QaOvCVfxftP1f0hFoMgKP4XdGwE-Iy7j0G3k2f3WbLK2UKcnzqauoymvRPN3DsnDR9XK0ndeR7KkqXTCsg_o5l6tXVGL9WPt46Ek4Aupoyh_DugQ=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fnetapp)、Facebook(https://www.facebook.com/NetApp/)、Instagram(https://www.instagram.com/netapp/)でNetAppをフォローしてください。NetApp、NetAppのロゴ、および www.netapp.com/TM(https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/?ref_source=redir-tm) に記載されているマークは、NetApp, Inc. の商標です。その他の会社名および製品名は、各社の商標である場合があります。