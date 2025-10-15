Octa Roboticsが、新サービス「LCI Node R」をリリースしました

株式会社Octa Robotics

株式会社Octa Robotics（代表取締役：鍋嶌 厚太）は、リョービ株式会社（代表取締役社長：浦上彰、以下リョービ）の電動式ドア開閉装置RUCAD向けLCIサービスとして、「LCI Node R」をリリースしました。

リョービ電動式ドア開閉装置RUCAD向けロボット連携サービス「LCI Node R」の概要

株式会社Octa Roboticsは、ロボットフレンドリー施設推進機構（RFA）が発行した規格 [1] に基づくロボット‧ドア連携サービスを手掛けており、サービスロボット活用ソリューションにおいて重要な要素の一つである、ロボットインフラの整備拡充を目的として、低廉かつ簡易に導入できるドア連携システムの構築に取り組んで参りました。

弊社が独自に開発した「LCI」は、エレベータ、自動ドア、セキュリティ、ロボットの種類を問わずマルチベンダーでの連携を可能にする通信サービスで、ロボットが建物内を自由に移動できるシステムです。国内の主要エレベータメーカー及び自動ドアメーカーの制御盤と相互接続が可能な安全性の高い接続方式を採用し、国内でも数多くの実績を誇っています。

この度、Octa Roboticsが提供するLCIサービスとして、リョービ株式会社が提供する電動式ドア開閉装置RUCAD [2] を対象としたドアロボット連携システム「LCI Node R」の販売を開始します。

LCI Node Rは、建物管理におけるロボット導入のハードルとなっている防火戸を含む手動の開き戸のロボット連携化という課題解決を目指すソリューションであり、管理業務の省人化につながるロボット活用に必要不可欠な「ドア連携システム（ロボットがドアを開閉して室内外に移動することを可能にする仕組み）」として広く普及を目指して参ります。

Octa Roboticsは、RFA規格に基づく建物設備連携を推進するとともに、施設をさらにロボットフレンドリー化するための研究開発を行い、Octa Roboticsが目指すロボットフレンドリーな社会の早期実現に向けて貢献していきます。

関連リンク

[1] ロボットフレンドリー施設推進機構, 出版一覧

https://robot-friendly.org/publication/

[2] 電動式ドア開閉装置 RUCAD

https://www.ryobi-group.co.jp/builder/products/rucad/

[3]リョービ ニュースリリース 電動式ドア開閉装置「RUCAD」がロボットフレンドリーな環境の構築に貢献

https://www.ryobi-group.co.jp/news/newsrelease/008307.html

リョービ株式会社について

リョービ株式会社は、ダイカストメーカーとして1943年に創業し、自動車部品を主力とするダイカスト事業を中心に、建築用品（ドアクローザなど）や印刷機器（オフセット印刷機）など、3つの事業分野を展開しています。

創業以来培ってきた高度な技術と経験を活かし、自動車の軽量化や、安全で快適な住環境の実現、美しい印刷物の提供など、暮らしに身近な製品を通じて社会を支えています。独創性と品質にこだわった製品・サービスの提供を通じて、お客様や社会のニーズに応え、持続可能な未来づくりに貢献しています。

社名（商号） リョービ株式会社

代表者 代表取締役社長 浦上 彰

ホームページ https://www.ryobi-group.co.jp/

所在地 広島県府中市目崎町762

RUCAD（ラクアド）シリーズについて

電動式ドア開閉装置RUCADは、開きドア（開き戸）を電動で開閉する装置です。あらかじめ設定した角度まで自動で開き、一定時間（最長15秒間）後に自動で閉まります。主に戸建て住宅の玄関ドア向けに開発したRU-010Pは、2019年の発売以来、設計事務所やリフォーム業界はもとより、医療・老健施設など、さまざまな用途で採用されています。近年では、バリエーションの拡充を進め、オフィスビルや工場など、さまざまな建物のドアへ取り付けを可能にしています。

RUCADは、両手が塞がった状態や車いすを利用している場合など、ドアの開け閉めにおける困りごとを支援する商品です。リョービはドア周りの利便性を向上し、お客様の快適な住環境に貢献しています。

株式会社Octa Roboticsについて

Octa Roboticsは、「ロボットをあたりまえのインフラに」をパーパスに、組織をまたいだコミュニケーションの推進と、市場に足りない要素の提供を行うことでオープンイノベーションを下支えし、サービスロボット市場の成長を加速させます。

ロボット・設備連携インターフェースサービス「LCI」の提供をはじめ、ロボットサービスの安全運用に不可欠なルール作りである標準化と、スピード感を持った開発・実装・導入までの企業アライアンスを強みとし、お客さまの本質的なニーズに寄り添いながら研究開発、サービス提供を行います。

社名（商号）株式会社Octa Robotics （英文: Octa Robotics, Inc.）

代表者 代表取締役 鍋嶌 厚太

設立日 2021年5月6日

資本金 2,960,785円

ホームページ https://www.octa8.jp

所在地

本社： 〒113-0023 東京都文京区向丘2丁目3番10号

つくばオフィス：〒305-0031茨城県つくば市吾妻2-5-1（つくばスタートアップパーク）内

つくば実証フィールド：〒305-0841茨城県つくば市御幸が丘34（プロロジスパークつくば3「inno-base TSUKUBA」）内



◆ 表彰歴 等

東京大学 FoundX Founders Program 採択（2021）

東京大学 IPC 第6回1st Round 採択（2021）

令和３年度産業標準化事業表彰（経済産業大臣表彰）受賞（2021）

日本機械学会 第19回標準事業表彰（国際功績賞） 受賞（2023）

日本ロボット学会 第28回 実用化技術賞（技術賞） 受賞（2023）

第４回いばらきイノベーションアワード（優秀賞）受賞（2023）

第４回TCIベンチャーアワード（大賞）受賞（2024）



