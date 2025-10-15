【MacroTrade INSTRUMENTS】円安・円高の方向性が一目でわかる。ドル円の主要ドライバーを一本化した複合指数「UJ‑Macro5(C)︎（UJ5(C)︎）」を公開。

MacroTrade INSTRUMENT合同会社UJ-5(TM)️

◼️ 発表概要

東京（2025年10月15日）- MacroTrade INSTRUMENTS（https://macrotrade-instruments.jp）は、USD/JPYの値動きを左右するマクロ要因を一本化した複合指数「UJ‑Macro5(C)︎（以下、UJ5）」を公開した。

UJ5は、金利差・実質金利差・短期金利期待・ドルインデックスを同一スケール（zスコア）で正規化し、0線を基準に上＝赤／下＝青のグラデーションでバイアスと強弱を示す。

秒～日次のモード切替に対応し、スキャルから中長期までの環境認識を1本で賄う。

◼️ 製品のポイント

主要5因子

１. 日米2年利回り差（US02Y - JP02Y）

２. 日米10年利回り差（US10Y - JP10Y）

３. 実質金利差（TIPS－JGBi）

４. FF先物/OIS（短期金利期待）

５. DXY（ドルインデックス）

合成手法

レベル/変化→zスコア化→EMA平滑→重み付け。

データ欠損時は残存因子で自動再ウェイト。

視認性

ゼロ基準線、上赤・下青のグラデ線、因子ごとのz/実効重み/寄与（w×z）を示すテーブル（四隅に移動可、日/英表記切替）。

モード

超短期（秒～分）／短期（日次）／中長期の3モード。

先物ティッカーに切替えることで超短期の反応性を確保。

◼️ テクニカル面：他指数との違い

非単一指標

DXYや2年差だけでは捉えきれない局面に対し、複数ドライバーを同時に見て「総合方向」を提示。



単位をそろえるz正規化

金利bp・指数ポイント・先物価格といった異単位を同一スケール化し、過去との比較や寄与度評価が容易。



実運用前提のリアルタイム設計

秒～分は「先物プロキシ」（例：DX/ZQ/ZN/ ZT/JGB）で取得、日足しかないTIPS等は自動で比重を落として連続性を維持。



自動再ウェイト

一部ソースが未更新でも指数が途切れず、残りの因子で安定稼働。



ノンリペイント

確定バーの値は固定。未確定バーの乱高下は前値保持オプションで抑制。



ブラックボックスでない

因子・重み・寄与を明示。モデルの透明性が高く、デスク内で合意形成に使える。



日次のフェアバリュー系と補完

従来の回帰モデル（多くは日次）に対し、UJ5は秒～分でも可視化できるのが強み。

◼️先物バージョン UJ5-3の同時展開

日米2年利回り差 / 日米10年利回り差 / 実質金利 / FF先物/OIS / DXY

これらを統合し、それぞれにウェイトを設定したものがUJ5であるが、実質金利・FF先物は更新が遅い。

そこで、秒単位で更新される先物バージョン UJ5-3も開発。

先物プロキシを中心に構成し、超短期の反応性を高めます。

◼️ 導入メリット

秒単位で判断する先物バージョン UJ5-3も同時提供開始

方向ミスの削減

0線と色の傾きで即座に買い/売り優先を判定、不要な逆張りを減らす。

ファンダメンタルに基づかない騙し上げを判断し、冷静な判断をサポートする。



判断の一枚化

金利・実質・短期期待・ドル総強弱を一画面で把握し、チーム内の共通言語になる。



イベント耐性

雇用統計やFOMCで「どの因子が動いたか」を寄与度テーブルで即説明。



運用の柔軟性

モード切替と重み調整で、秒スキャル～デイ～スイングまで一貫運用。



データリスク低減

欠損時の自動再ウェイトにより、指標更新の段差や遅延の影響を緩和。

◼️ 使い方

クラウドソフトウェア・APIとして提供。

サポートは公式LINEから受けられる。

◼️ 金融機関・証券会社利用想定

当指数は、個人から金融関係の法人までの利用を想定している。

秒～日次対応、欠損は自動再ウェイトで堅牢。

裁量/システムのゲートやイベント分析に最適で、因子寄与の透明性とAPI提供により、現場への実装が容易。

◼️ コメント

MacroTrade INSTRUMENTS

「UJ5は、ドル円を動かす根幹を一行にまとめた方向フィルターです。テクニカルだけでは見落とすマクロの傾きを、秒～日次で同じ物差しに載せました」

（MacroTrade INSTRUMENTS 開発チーム）

◼️ 提供開始と入手方法

2025/10/15 本日より提供開始。

個人利用の方：https://note.com/macrotrade/n/ned416d778cb9

個人向け販売ページ :https://note.com/macrotrade/n/ned416d778cb9

法人利用の方は下記までお問い合わせください。

https://macrotrade-instruments.jp/contact

導入支援、因子入替や重み最適化、API連携のカスタムにも対応。

お問い合わせは公式サイトへ。

公式サイト：https://macrotrade-instruments.jp

◼️ 今後の展開

四半期ごとの因子入替（リコン）と動的ウェイトの実装を計画。

- EURUSD向け「EU‑Macro5」- ビットコイン向け「BTC‑Macro5」- 10因子拡張の「UJ‑Macro10」

も順次展開する。

◼️ 免責

本リリースは情報提供のみを目的とし、投資勧誘・助言ではありません。

市場データの可用性・遅延・権利は各プラットフォームおよび取引所契約に依存します。