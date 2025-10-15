【MacroTrade INSTRUMENTS】円安・円高の方向性が一目でわかる。ドル円の主要ドライバーを一本化した複合指数「UJ‑Macro5(C)︎（UJ5(C)︎）」を公開。

MacroTrade INSTRUMENT合同会社

UJ-5(TM)️


◼️ 発表概要


東京（2025年10月15日）- MacroTrade INSTRUMENTS（https://macrotrade-instruments.jp）は、USD/JPYの値動きを左右するマクロ要因を一本化した複合指数「UJ‑Macro5(C)︎（以下、UJ5）」を公開した。



UJ5は、金利差・実質金利差・短期金利期待・ドルインデックスを同一スケール（zスコア）で正規化し、0線を基準に上＝赤／下＝青のグラデーションでバイアスと強弱を示す。



秒～日次のモード切替に対応し、スキャルから中長期までの環境認識を1本で賄う。



◼️ 製品のポイント


主要5因子

１. 日米2年利回り差（US02Y - JP02Y）


２. 日米10年利回り差（US10Y - JP10Y）


３. 実質金利差（TIPS－JGBi）


４. FF先物/OIS（短期金利期待）


５. DXY（ドルインデックス）


合成手法

レベル/変化→zスコア化→EMA平滑→重み付け。


データ欠損時は残存因子で自動再ウェイト。


視認性

ゼロ基準線、上赤・下青のグラデ線、因子ごとのz/実効重み/寄与（w×z）を示すテーブル（四隅に移動可、日/英表記切替）。


モード

超短期（秒～分）／短期（日次）／中長期の3モード。


先物ティッカーに切替えることで超短期の反応性を確保。


◼️ テクニカル面：他指数との違い



非単一指標


DXYや2年差だけでは捉えきれない局面に対し、複数ドライバーを同時に見て「総合方向」を提示。



単位をそろえるz正規化


金利bp・指数ポイント・先物価格といった異単位を同一スケール化し、過去との比較や寄与度評価が容易。



実運用前提のリアルタイム設計


秒～分は「先物プロキシ」（例：DX/ZQ/ZN/ ZT/JGB）で取得、日足しかないTIPS等は自動で比重を落として連続性を維持。



自動再ウェイト


一部ソースが未更新でも指数が途切れず、残りの因子で安定稼働。



ノンリペイント


確定バーの値は固定。未確定バーの乱高下は前値保持オプションで抑制。



ブラックボックスでない


因子・重み・寄与を明示。モデルの透明性が高く、デスク内で合意形成に使える。



日次のフェアバリュー系と補完


従来の回帰モデル（多くは日次）に対し、UJ5は秒～分でも可視化できるのが強み。


◼️先物バージョン UJ5-3の同時展開


日米2年利回り差 / 日米10年利回り差 / 実質金利 / FF先物/OIS / DXY
これらを統合し、それぞれにウェイトを設定したものがUJ5であるが、実質金利・FF先物は更新が遅い。



そこで、秒単位で更新される先物バージョン UJ5-3も開発。



先物プロキシを中心に構成し、超短期の反応性を高めます。



秒単位で判断する先物バージョン UJ5-3も同時提供開始

◼️ 導入メリット


方向ミスの削減


0線と色の傾きで即座に買い/売り優先を判定、不要な逆張りを減らす。


ファンダメンタルに基づかない騙し上げを判断し、冷静な判断をサポートする。



判断の一枚化


金利・実質・短期期待・ドル総強弱を一画面で把握し、チーム内の共通言語になる。



イベント耐性


雇用統計やFOMCで「どの因子が動いたか」を寄与度テーブルで即説明。



運用の柔軟性


モード切替と重み調整で、秒スキャル～デイ～スイングまで一貫運用。



データリスク低減


欠損時の自動再ウェイトにより、指標更新の段差や遅延の影響を緩和。



◼️ 使い方


クラウドソフトウェア・APIとして提供。


サポートは公式LINEから受けられる。


◼️ 金融機関・証券会社利用想定



当指数は、個人から金融関係の法人までの利用を想定している。


秒～日次対応、欠損は自動再ウェイトで堅牢。


裁量/システムのゲートやイベント分析に最適で、因子寄与の透明性とAPI提供により、現場への実装が容易。



◼️ コメント



「UJ5は、ドル円を動かす根幹を一行にまとめた方向フィルターです。テクニカルだけでは見落とすマクロの傾きを、秒～日次で同じ物差しに載せました」


（MacroTrade INSTRUMENTS 開発チーム）


◼️ 提供開始と入手方法


2025/10/15 本日より提供開始。



法人利用の方は下記までお問い合わせください。


https://macrotrade-instruments.jp/contact



導入支援、因子入替や重み最適化、API連携のカスタムにも対応。



お問い合わせは公式サイトへ。
公式サイト：https://macrotrade-instruments.jp



◼️ 今後の展開


四半期ごとの因子入替（リコン）と動的ウェイトの実装を計画。


- EURUSD向け「EU‑Macro5」
- ビットコイン向け「BTC‑Macro5」
- 10因子拡張の「UJ‑Macro10」

も順次展開する。


◼️ 免責


本リリースは情報提供のみを目的とし、投資勧誘・助言ではありません。


市場データの可用性・遅延・権利は各プラットフォームおよび取引所契約に依存します。