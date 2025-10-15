約800名の全社員を対象とした「生成AIパスポート」取得運動を開始

エクシオ・システムマネジメント株式会社

IT分野のアウトソーシングを手掛けるエクシオ・システムマネジメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：深山 博文、以下ESM）は、2025年度を「生成AI活用元年」と位置づけ、全社員を対象に「生成AIパスポート」取得運動を展開します。

ESMは、生成AIの業務活用を加速するため、有志によるワーキンググループを中心に実践的な知見を蓄積し、社員が安心して活用できる自社プラットフォームを整備するなど、全社的な意識醸成と基盤づくりを進めてまいりました。

今回新たに取り組む「生成AIパスポート」取得運動では、約800名規模の全社員を対象に、一人ひとりが生成AIに関する知識や活用方法を体系的に学び、リテラシーを向上させることを目的としています。これにより、業務の効率化やサービス品質の向上に加え、安全かつ効果的に生成AIを活用できる人材の育成を図ります。

業務における生成AIの活用拡大加速に向けて、様々な利用事例の共有する仕組みや定期的な成果発表等、社員が実践を通じてスキルと活用経験を蓄積できる環境を整えるとともに、今後は、お取引先との共同検討を通じ、実案件への展開を進めてまいります。

ESMは、生成AIを自在に活用できる人材の育成を通じて、業務生産性の向上を図るとともに、新たなソリューションの創出を加速し、お客様とともに未来を切り拓いてまいります。

【会社概要】

■会社名：エクシオ・システムマネジメント株式会社

■代表者：代表取締役社長 深山 博文

■所在地：東京都港区三田3-5-27 住友不動産東京三田サウスタワー7階

■設立：1986年8月1日

■資本金：1億円

■電話番号：050-3666-0054

■URL：https://www.exeo-esm.com

■事業内容：システムの保守・運用、ネットワークの設計・構築、コンタクトセンター運営、リファービッシュ・キッティング

【本件に関するお問合せ先】

■エクシオ・システムマネジメント株式会社

（担当：広報/E-mail：pr_1021@one.exeo.co.jp/携帯：080-4780-9680）