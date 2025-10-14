【キャンペーン】【新常識】パフォーマンスは「腸」が左右する！アスリートのコンディション向上をサポートする酵素「トリニティ」

有限会社フライングカラーズ[動画: https://www.youtube.com/watch?v=q92eSo2RBBk ]濃縮練りタイプドリンクタイプ

アスリートの皆様は、日々の栄養管理や休息を徹底し、コンディション維持に努めていらっしゃることと思います。実は、そのコンディションをさらに高めるために、見落とされがちな大切な要素があるのをご存知でしょうか？

それは、腸内環境です。

特に、運動量の多いアスリートの方にとって、腸内環境はコンディションに大きく影響を与えることが分かっています。

最強のパートナーは、体内にいる

私たちの腸内には、代謝を促したり、消化吸収を助けたり、健康維持をサポートしたりと、様々な役割を担う数百種類もの細菌が住み着いています。

しかし、激しい運動や消化しきれなかったたんぱく質、不規則な食事などは、腸内環境を悪化させ、栄養素の吸収を妨げたり、不調を引き起こす可能性があります。アスリートの皆様が、より良いコンディションでいられるよう、腸内環境はとても重要です。

「トリニティ」がサポートするアスリートのコンディション

新商品「アスリートのための酵素 TRINITY」は、腸内環境を整え、こだわりの食物酵素を継続して摂ることで、アスリートの皆様のコンディション維持をサポートします。

腸内環境が整い、食物酵素を摂取することで、以下のメリットが期待できます。

- 栄養素の消化・吸収をサポート- 質の高い睡眠をサポート- 体調を整えるためのサポート

コンディショニングに悩むアスリートの皆様に、ぜひ「トリニティ」をお試しいただき、

「体内にいる最強のパートナー」である腸内環境を味方につけていただくことを願っております。

開発背景

多くのアスリートが、体づくりの要であるたんぱく質（プロテインなど）の摂取に高い意識を持ち、これを欠かせないものとしていますが、私たちはそこに盲点があると考えました。それは、摂取した栄養を効率よく取り込むための「腸内環境」です。たんぱく質の量ばかりに注目が集まり、その吸収を担う「腸」への配慮が不足している現状に、私たちは開発のきっかけを見出しました。

開発の目的とメッセージ

たんぱく質は大事だから毎日ちゃんと摂る

これだけでは不十分。

たんぱく質をちゃんと吸収できる『腸』が必要。

開発後、ある男性アスリートからは「落ちた体重が戻りにくくなった」また、多くの女性アスリートから「体重管理がしやすくなった」といった声が大変多く寄せられました。

女性アスリートの口コミにより産後に悩みのあるお母さんや、体型を意識する女性たちにもおすすめできる商品として広がりを見せています。

腸活と日本の発酵文化

日本人は古くから味噌や醤油、漬物など「発酵食品」とともに暮らしてきました。

その知恵を活かし、日本人の腸内細菌と相性の良い発酵製法にこだわっています。

キャンペーン情報

2025年11月８日（土）９日（日）、沖縄で開催されます「ツール・ド・おきなわ2025」へ向けて応援キャンペーンを開催いたします。

キャンペーン内容：トリニティ（濃縮練りタイプ）・（ドリンクタイプ）を１０％オフ

対 象 期 間 ：11月１日（土）～９日（日）

ＵＲＬ：https://flyingcolors.base.shop

クーポンコード：BER4KCV8

製品情報

製品名 : アスリートのための酵素 FlyingColors.TRINITY（濃縮練りタイプ）

内容量 : ３０包入り

価 格 : 10,800円（税込み）

製品名 : アスリートのための酵素 FlyingColors.TRINITY（ドリンクタイプ）

内容量 : 720ml

価 格 : 7,560円（税込み）

有限会社フライングカラーズ

アスリートの欲しいをカタチに



我々は、革新的な技術とアイデアを組み合わせ、アスリートのパフォーマンスを最大化するための製品を提供しています。健康的なライフスタイルの追求とスポーツ文化の発展を目指し、常に最高品質の製品を提供しています。

https://flying-colors.jp(https://flying-colors.jp/)