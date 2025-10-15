プリンター一体型アルコール検知器「Try-e1」導入実績拡大！法人数1,627社・事業所数2,221事業所に到達 ― 運輸業界を中心に飲酒運転防止を支援 ―

株式会社ネクストリンク

株式会社ネクストリンク（本社：東京都品川区、代表取締役：中村 訓秀）は、

同社が提供するプリンター一体型アルコール検知器「Try-e1（トライ・イーワン）」の導入実績が、

法人数1,627社、事業所数2,221事業所に達したことを発表しました。

「Try-e1」は、トラック・バス・タクシーなどの運輸業界を中心に導入が拡大しており、

事業者の飲酒運転防止体制の強化に貢献しています。

【運輸業界で選ばれる理由】

運輸事業者においては、アルコール検知の義務化への対応や、ドライバーの健康・労務管理の厳格化が求められています。

「Try-e1」は、正確性・操作性・記録性を兼ね備えた検知器として、多くの事業者から高い信頼を得ています。

1. 製品概要と特徴

■ 主な特長

・ワンタッチで測定完了

本体の「測定」ボタンを押し、約3秒息を吹き込むだけ。

・自動印刷機能搭載

測定結果をレシートに自動出力し、記録の保管が容易。

・燃料電池式高精度センサー

燃料電池式センサーを搭載し、アルコール以外の誤検知を抑制。

・警告音通知

アルコール検知時は警告音で即時に異常を把握可能。

2. 導入実績

高精度アルコール検知器 「Try-e1」

「Try-e1」は、運輸業界を中心に、次のような幅広い業種で活用されています。

・運輸・物流業（トラック・バス・鉄道・タクシー）

└ 1社で50拠点以上の導入実績あり

・製造・工場・産業廃棄物関連業

・金融機関（1社100拠点以上導入実績）

・建設・不動産・ガス業・養鶏業・警備・福祉・清掃関連 など

3. 価格情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/83537/table/35_1_125efef8c3764b11fa703010804b166d.jpg?v=202510150927 ]

※センサーは出荷から1年または測定回数15,000回のいずれか早い方で交換が必要です。

※センサー校正費用：9,900円（税込）（2026年5月31日まで）

※2026年6月1日から13,200円（税込み）に価格改定いたします。

４. 製品購入・お問い合わせ

ECサイト（BASE）：https://nextlink.official.ec/

楽々BtoB（掛け払い対応）：https://nextlink.raku2bb.com/

5. よくある質問

・東海電子株式会社製ALC-miniIIIとの互換性は？

互換性はありませんが、マウスピースやロール紙は使用可能です。

・販売終了やサポート終了の予定は？

現時点で予定はありません。

【お問い合わせ先】

株式会社ネクストリンク

〒140-0004 東京都品川区南品川一丁目7番17号 昭和ネオン本社ビル2階

E-mail：info@next-link.tokyo URL：https://www.next-link.tokyo/

TEL: 03-6260-2160（電話受付時間：10:00 ～ 16:00）