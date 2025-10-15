manma、愛知県豊田市 令和7年度「ライフデザインセミナー」の企画・運営を開始

特定非営利活動法人manma


愛知県豊田市 令和7年度「ライフデザインセミナー」について

特定非営利活動法人manma（所在地：東京都、代表理事：越智未空）は、豊田市と連携し、市内の高校・大学・企業において「ライフデザインセミナー」を企画・運営します。本セミナーは、これから様々なライフイベントに向き合う若い世代に対し、自らの将来像を描くために必要な知識、情報及び体験を提供するものです。



仕事やキャリアに加えて、結婚、妊娠・出産、子育て等も含めて多様な選択肢の中から、自らのライフプランを考える機会をつくり、参加者がライフプランの重要性を実感し、自らの将来像を具体的にイメージして計画できるよう支援します。


豊田市「ライフデザインセミナー」開催概要

豊田市とmanmaは、市内の高校・大学・企業と連携し、若者に自らのライフプランについて考える機会を提供するため、以下のとおりセミナーを初開催します。


●　豊田北高等学校

とき：令和7年10月24日（金）午後3時15分～4時5分


ところ：愛知県立豊田北高等学校（千石町2丁目100番1）


参加者：高校1年生　約360人


内容：文理選択に関するモヤモヤの可視化ワーク、10年後の未来を描くライフデザインワーク



●　中京大学

とき：10月30日（木）午前11時10分～午後0時40分


ところ：中京大学　豊田キャンパス（貝津町床立101）


参加者：大学2～4年生　約150人


内容：ライフキャリアに関するモヤモヤの可視化ワーク、子育て中のゲストによる体験談の共有、ライフデザインに関する気づきの言語化ワーク


●　トヨタ自動車株式会社

とき：11月10日（月）午前8時40分～10時10分


ところ：トヨタ自動車株式会社（トヨタ町1番地）


参加者：技能職　約20人


内容：産前から産後に起こりうる出来事を疑似体験するボードゲーム、トヨタ自動車（株）及び豊田市の子育て支援施策の紹介


●　豊田高等学校

とき：12月1日（月）午後1時～1時50分


ところ：愛知県立豊田高等学校（伊保町三本松1）


参加者：高校1～3年生　約20人


内容：子育て中のゲストによる体験談の共有、未就学児との触れ合い体験


●　杜若高等学校

とき：令和8年2月5日（木）午後1時30分～3時20分


ところ：名鉄学園杜若高等学校（平戸橋町波岩87番地の1）


参加者：高校1年生　約200人


内容：産前から産後に起こりうる出来事を疑似体験するボードゲーム


運営体制

【主催】豊田市


【企画・運営】特定非営利活動法人manma


【問い合わせ先】manma　豊田市ライフデザインセミナー事務局　toyotacity@manma.co



駐車場の確保や取材上の注意事項をお伝えするため、取材いただける場合は、各セミナーの実施1週間前までにご連絡ください。



特定非営利活動法人manmaは「若い世代が家族形成について学ぶ機会を当たり前のように得られる社会」を目指し、


●国内の子育て家庭に訪問することができる体験型プログラム「家族留学」の運営


●様々なライフイベントに向き合う若い世代に対し、自らの将来像を描くために必要な知識、情報及び体験を提供する「ライフデザインセミナー」の企画・運営


をおこなっています。


https://manma.co/