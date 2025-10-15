深海120mに沈めた金箔を封じた「深海金箔御守」が新登場

1株式会社

宇宙や自然・伝統と融合した独自の御守や商品を展開する、1【ONE】株式会社（本社：東京都千代田区、代表：前田 和彦）は、実際に水深約120メートルの海中へ沈めた金箔を用いた新商品「深海金箔御守」を販売開始しました。

本御守には、深海の静けさと自然の浄化力を込めています。

タートルガーディアン／フィッシュフックという2種のデザインを展開し、“願いを海に託す”というまったく新しい祈りの体験をお届けします。

深海金箔御守全種

■開発の背景

本商品は、宇宙金箔御守(R)を手がけた1【ONE】株式会社が贈るお守り第二弾。

「人が立ち入らない世界で祈りを託す」というコンセプトを、今回は“深海”というもう一つの神秘的な領域に置き換えました。

水深120ｍでの作業

「深海から宇宙まで」――人の想いを、まだ見ぬ世界へ。その壮大なスケールの中に、自然と人とのつながりへの祈りを込めています。

実際にプロのダイバーの手によって水深約120mの海底に金箔を沈め、一定時間後に引き上げて浄化。

その後、特製チャームに封じ、御守として仕立てています。

■ デザインと意味

🐢 タートルガーディアン

「長寿・再生・守護」の象徴である海亀をモチーフにした御守。

月や波、桜の文様には運気上昇や新たなご縁の願いを込めています。

🎣 フィッシュフック

「幸運を釣り上げる」「チャンスを逃さない」などの意味を持つ釣り針型。

ご縁・豊かさ・安全を引き寄せるお守りとして、多くの文化で親しまれてきた形です。

タートルガーディアン/ホログラム：ブルータートルガーディアン/ホログラム：ゴールド

フィッシュフック/ホログラム：ブルーフィッシュフック/ホログラム：レインボー

■ 商品詳細

商品名 ：深海金箔御守（タートルガーディアン/ フィッシュフック）

種類 ：全4種（2デザイン×ホログラム違い）

価格 ：2,500円（税込）

内容 ：海中沈降金箔入りチャーム＋ホログラム御守＋個包装

購入方法：自社ECサイト https://www.1one-space.com/deep-sea-amulet

発売日 ：2025年10月15日（水）

製造 ：日本製（金箔・加工とも国内製造）

使用シーン・おすすめ

お財布やバッグに忍ばせて日常のお守りに。

チャームをストラップやキーホルダーとして活用してもOK。

美しいビジュアルとストーリー性で、贈り物にもぴったりの御守です。

【会社概要/本件に関するお問い合わせ先】

1【ONE】株式会社（Space Concierge）

担当：前田・永吉

Mail：info@1one-space.com

HP：https://www.1one-space.com/

公式LINE：最新情報やお知らせを配信いたします。

公式Instagram：最新情報やお知らせを配信いたします。

公式LINE公式Instagram