深海120mに沈めた金箔を封じた「深海金箔御守」が新登場
宇宙や自然・伝統と融合した独自の御守や商品を展開する、1【ONE】株式会社（本社：東京都千代田区、代表：前田 和彦）は、実際に水深約120メートルの海中へ沈めた金箔を用いた新商品「深海金箔御守」を販売開始しました。
本御守には、深海の静けさと自然の浄化力を込めています。
タートルガーディアン／フィッシュフックという2種のデザインを展開し、“願いを海に託す”というまったく新しい祈りの体験をお届けします。
深海金箔御守全種
■開発の背景
本商品は、宇宙金箔御守(R)を手がけた1【ONE】株式会社が贈るお守り第二弾。
「人が立ち入らない世界で祈りを託す」というコンセプトを、今回は“深海”というもう一つの神秘的な領域に置き換えました。
水深120ｍでの作業
「深海から宇宙まで」――人の想いを、まだ見ぬ世界へ。その壮大なスケールの中に、自然と人とのつながりへの祈りを込めています。
実際にプロのダイバーの手によって水深約120mの海底に金箔を沈め、一定時間後に引き上げて浄化。
その後、特製チャームに封じ、御守として仕立てています。
■ デザインと意味
🐢 タートルガーディアン
「長寿・再生・守護」の象徴である海亀をモチーフにした御守。
月や波、桜の文様には運気上昇や新たなご縁の願いを込めています。
🎣 フィッシュフック
「幸運を釣り上げる」「チャンスを逃さない」などの意味を持つ釣り針型。
ご縁・豊かさ・安全を引き寄せるお守りとして、多くの文化で親しまれてきた形です。
タートルガーディアン/ホログラム：ブルー
タートルガーディアン/ホログラム：ゴールド
フィッシュフック/ホログラム：ブルー
フィッシュフック/ホログラム：レインボー
■ 商品詳細
商品名 ：深海金箔御守（タートルガーディアン/ フィッシュフック）
種類 ：全4種（2デザイン×ホログラム違い）
価格 ：2,500円（税込）
内容 ：海中沈降金箔入りチャーム＋ホログラム御守＋個包装
購入方法：自社ECサイト https://www.1one-space.com/deep-sea-amulet
発売日 ：2025年10月15日（水）
製造 ：日本製（金箔・加工とも国内製造）
使用シーン・おすすめ
お財布やバッグに忍ばせて日常のお守りに。
チャームをストラップやキーホルダーとして活用してもOK。
美しいビジュアルとストーリー性で、贈り物にもぴったりの御守です。
【会社概要/本件に関するお問い合わせ先】
1【ONE】株式会社（Space Concierge）
担当：前田・永吉
Mail：info@1one-space.com
HP：https://www.1one-space.com/
公式LINE：最新情報やお知らせを配信いたします。
公式Instagram：最新情報やお知らせを配信いたします。
公式LINE
公式Instagram