フィジー政府観光局、若年層に向けた新たな発信チャンネル「TikTok日本版公式アカウント」を開設

フィジー政府観光局

フィジー政府観光局（Tourism Fiji／所在地：ナンディ）は、日本市場へのデジタル発信をさらに強化するため、TikTok日本版公式アカウント（@tourismfiji.japan）を日本向けに開設しました。

第一弾動画では、フィジーの持続可能な観光活動「ロロマ・アワー（Loloma Hour）を紹介。自然・文化・人々が生み出す“幸せあふれるフィジー”の魅力を、次世代の旅行者に向けて発信していきます。

若い世代に“感じるフィジー”を届ける新チャンネル

フィジー政府観光局が新たに日本向けに開設したTikTok公式アカウントでは、これまでInstagramやYouTubeを中心に展開してきた映像コミュニケーションを、ショートムービー形式でよりカジュアルかつ感覚的に楽しめる形で展開します。

第一弾動画では、フィジーの持続可能な観光活動「ロロマ・アワー（Loloma Hour）」をフィーチャー。

「ロロマ」はフィジー語で“愛から生まれる寛大な行動”を意味し、自然や地域社会を大切にする心を象徴しています。

訪問者が現地の人々とともに、サンゴの植え付けや文化体験を通じてフィジーの豊かな自然と温かな人々に触れる様子を表現しています。

日本市場向けに動画・素材を本格ローカライズ

フィジー政府観光局は、日本市場における取り組みを一層強化しています。

日本の旅行者にフィジーを「世界有数のラグジュアリー・バカンス・アイランド」としてより深く理解してもらうため、数多くのブランディング素材や動画を日本向けにローカライズしました。

これらの魅力的な映像コンテンツは、新設された日本版TikTok公式アカウントを通じて順次公開され、日本の旅行者に「次の休暇はフィジーへ」というメッセージを発信していきます。

今後の展開

フィジー政府観光局公式Instagramの投稿コンテンツをベースに、TikTokフォーマットに最適化したショートムービーとして発信していきます。

美しい島々の自然や珊瑚礁の海、ローカル・カルチャー、そして現地の笑顔を通して、

「行きたくなるフィジー」「感じるフィジー」を継続的に届けていく予定です。

【アカウント情報】

【関連リンク】

・TikTok公式アカウント（日本版）：@tourismfiji.japan

・公式サイト：https://www.visitfiji.jp/

推奨ハッシュタグ

#フィジー #幸せあふれるフィジー #フィジーハッピー #幸せな国 #フィジー旅行

#BulaSpirit #LolomaHour #TourismFijiJapan #世界一幸せな国

本件に関するお問い合わせ

フィジー政府観光局 日本オフィス（PR担当）

E-mail：prjapan@tourismfiji.com.fj

【フィジー政府観光局について】

フィジー政府観光局日本事務所は、フィジー政府観光局から委託を受け、

日本からフィジーへの渡航促進を目的に、セールス、マーケティングなど多岐にわたる観光プロモーションを実施しています。

「幸せあふれるフィジー（Where Happiness comes naturally）」をブランドメッセージに掲げ、「豊かな自然」「アドベンチャー」「コミュニティとの触れ合い」「リフレッシュ」「グルメ」の5つをテーマに、フィジーの幸せをお伝えしています。

公式Instagram：https://www.instagram.com/tourismfiji.jp/