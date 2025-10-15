大企業人事が語る“健康経営の悩み”──現場の声から見えた課題とINFINITYの解決策

株式会社INFINITY

「健康経営の重要性は理解していても、現場では対応が追いつかない」

――これは、9月に当社が大企業の人事担当者を訪問した際、最も多く聞かれた言葉です。

健康経営優良法人（ホワイト500）認定や人的資本開示への対応など、各社の人事部門には年々高まるプレッシャーがかかっています。

これは大企業だけでなく、従業員数百名規模の中堅・中小企業でも共通する課題です。

本記事では、現場の声から見えた「悩み」と「真のニーズ」を整理し、それに対してINFINITYが提供する具体的な解決策をご紹介します。

第１章：大企業人事の悩み ー 現場の声から見えた課題

9月に伺った企業の人事担当者の声は、驚くほど共通していました。

・「毎年、新しい施策を探さないと認定維持が難しい」

健康経営優良法人の認定基準は年々厳格化しており、前年と同じ施策では評価が下がる可能性が

あります。人事担当者は“次の一手”を常に模索しています。

・「せっかく制度を整えても、社員が利用してくれない」

健康診断やストレスチェックの仕組みは整っても、社員が自ら行動に移さなければ効果が出ません。

利用率が低いままでは“形だけの施策”で終わってしまうのです。

・「在宅勤務や夜勤、育児社員まで公平にカバーするよう求められる」

出社社員だけを対象とした取り組みでは「公平性を欠く」と見なされ、評価にも響きます。

多様な働き方・家庭環境に対応する支援が不可欠です。

・「数千人を数名で担当しており、社内展開に手が回らない」

大企業であっても、人事部の健康経営担当は少人数。掲示資料や社内メールの作成など細かなタスクに追われ、本質的な施策に時間を割けないのが現状です。

第2章：そこから見えた４つの需要

こうした悩みから浮かび上がるのは、人事担当者が本当に求めている「4つの需要」です。

・認定や開示に直結する“加点施策”

→ 健康経営認定申請や人的資本開示の質問票にそのまま使える成果データ。

・社員が自然に使える仕組み

→ “やらされ感”ではなく、日常に組み込まれる食支援や習慣化サービス。

・出社・在宅・夜勤・家族までを含めた公平性

→ 誰も取り残さない健康支援こそが、制度審査でも評価されやすい。

・少人数人事でも回せる省力化ツール

→ 専門家監修レポートや社内展開テンプレなど、無料で提供される素材があれば、

すぐに導入しやすい。

第3章：INFINITYのフルカバー型支援モデル

当社の フルカバー型食支援モデル は、これらの需要に応えるために設計されています。

・出社社員にはスマートミール（健康弁当）

オフィスにいながら栄養バランスの取れた昼食を手軽に。社員の利用率向上に直結します。

・在宅・夜勤・家族にはnosh（健康的な冷凍宅配食）

職場外や家庭でも利用できるため、公平性のある健康支援が可能になります。

・制度対応と人事省力化には専門家監修レポート＆社内展開テンプレ

健康経営の制度対応や社員向け施策に すぐ役立つ無料レポート を毎月お届けしています。

社内掲示やメールにそのまま使える文例もセットになっており、

「人事の手間が減って助かる」と多くのご担当者から好評です。

各レポートやテンプレートは、健康経営エキスパートアドバイザーや管理栄養士、保健師など、

５名の専門家による監修のもとで制作されています。

専門的な信頼性と現場実装性を両立した内容として、企業の健康経営担当者から高い評価をいただいています。

※今回のご案内に限り、10月中にお申込みいただいた導入前の企業様には「HYBRID MEAL REPORT」を毎月ご提供いたします。

当レポートは、社員の食支援に関する取り組みをわかりやすくまとめた人事向けレポートで、制度対応や社内展開の資料としてすぐにご活用いただけます。

これにより、

社員全体を公平にカバー

制度に直結する加点施策

人事の省力化

を同時に実現します。

9月の訪問で伺った人事担当者の声は、どれも切実で共通する課題ばかりでした。

INFINITYは、そうした“人事の悩み”に応えるため、食支援と専門家監修を組み合わせた実効性あるモデルを提供しています。

これからも「現場の声に寄り添う健康経営支援」を通じて、

各企業の“行動変容”と“制度成果”の両立を支援してまいります。

