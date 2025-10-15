タカハ機工、ものづくりフェア2025でスマートロックソリューションを初披露

タカハ機工株式会社

タカハ機工株式会社（本社：福岡県飯塚市、代表取締役 大久保 千穂）は、2025年10月15日（水）よりマリンメッセ福岡で開催される「ものづくりフェア2025」に出展します。

今回の展示では、薄型・頑丈・日本製の電気錠「スリムロック」だけでなく、その操作を可能にする制御システムやスマートフォンアプリ、さらに協業企業との連携によるスマートユニット群を一堂に展示します。

本展示会では初めてセミナーも開催します。展示会では得られない耳寄りな情報が聞けます。

日時：2025年10月16日（木）12:30～13:30

会場：マリンメッセ福岡 1館2F セミナー会場B

https://mono2025.nikkan.co.jp/webinar/detail/1559

業界最薄のスリムロックは、ロッカーの庫内を最大限に広く利用できるうれしい設計

もう高コストで導入をあきらめなくても大丈夫。ソレノイドメーカーのタカハ機工が作るソレノイド電気錠は信頼の日本製で薄さ10mm。今様々な製品に採用されている、その理由がわかる展示内容です。

【展示のポイント】

● 電気錠「タカハロックシリーズ」をはじめ、新製品の縦型スティックロック、Bluetooth内蔵「アプリdeロック」、AGVにも使用されている大型「デカロック」など実際にご覧いただけます。

強度1ｔ。大型扉の施錠やAGVなどのドッキングに利用できるソレノイド電気錠。

電気錠「スリムロック」実機展示

薄型・静音・省電力の特長を持つ電気錠を実際に操作体験できます。

操作システム・アプリの連携デモ

制御盤、PCソフト、スマートフォンアプリでスリムロックを統合管理。入退室制御や運用イメージをその場で確認可能です。

協業企業との連携ソリューション

通信、認証、センサー等、関連スマートユニットを含めた“トータルアクセスソリューション”を展示。その場でシステム全体像を体験可能です。

展示例：

株式会社ユーボ（東京都千代田区）が開発・販売するスマホオーダーなどの受け渡し用「ピックアップボックス」を展示。同社の受取システムでタカハ機工の「スリムロック」を解錠。株式会社ユーボは今回システムそのものも展示、標準仕様での販売を検討しています。

タカハ機工のオリジナル解錠システムはマイコン（M5Stack)とICカードリーダーで非常に低価格のシステムもユニットとして今後販売する予定。

取付けるだけで無人化管理が可能は「スマート冷蔵庫」。協業2社による決算端末やアプリも同時公開します。これですぐに無人店舗がどなたでも開業できます。

各種ロッカー、キャリーケース保管システムなどなど一同に見られる絶好のチャンスです。

これ以外にも続々と新製品が増加中

【出展概要】

展示会名：ものづくりフェア2025 https://www.nikkanseibu-eve.com/mono/

会 期：2025年10月15日（水）～17日（金）

会 場：マリンメッセ福岡 B館

ブース番号：BS-17

主な展示内容：

・スリムロック実機デモ

・制御システム・アプリ体験

・協業企業によるスマートユニット展示

【会社概要】

会社名：タカハ機工株式会社

所在地：福岡県飯塚市有安958-9

事業内容：DCソレノイド、ソレノイド電気錠の設計・製造・販売

タカハ機工オフィシャルサイト：https://www.takaha.co.jp

タカハロックサイト：https://takaha-lock.com/