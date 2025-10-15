【資格の学校TAC 公認会計士講座】「2026年第I回（2025年12月）向け 短答式全国公開模試」開催
TAC公認会計士講座 2026年第I回短答式（2025年12月）向け 短答式全国公開模試
TAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長 : 多田 敏男）公認会計士講座では、2026年第I回（2025年12月）向け 短答式全国公開模試を実施します。
後述の新試験対応や新サービスも加わり、受験生へのサービスがさらに進化し続けています。
■試験日程
《会場受験》11月23日(日)・11月24日(月・祝)
《自宅受験》問題・解答冊子発送日：11月5日(水)
WEB答案提出締切日：11月21日(金)[23:59まで]
郵送提出締切日：11月21日(金)[TAC必着]
■詳細・申込はこちら
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/kaikei_crs_option_moshi_tan12.html
■会場受験のメリット（講師解説ショート動画）はこちら
https://youtube.com/shorts/iiflC5AMFI0
TACが誇る短答式全国公開模試3つのポイント
1）新試験に完全対応
TACの短答式全国公開模試は、令和8年からの新試験に完全対応。変更後の試験時間や問題数に合わせて出題します。本試験と同じ形式で実力を試すことができる絶好の機会です。
▼TACの新試験対応はコチラ
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/fe_henkou.html
2）本試験的中が続出
TAC全国公開模試は、毎年多くの本試験問題を的中させています。
▼詳細はコチラ
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/strength/tekichu.html
3）全国27会場にて実施
TAC全国公開模試には毎年多くの会計士受験生が参加し、その成績診断は本試験同様の方法で行われます。客観的かつ精度の高い全国ランキングや成績データを基に、受験生ぞれぞれが実力を正確に把握することができます。
公開模試も対象！「TACの進化！第1弾 "新サービス"」
TAC公認会計士講座 進化シリーズ "新サービス"
当公開模試対象の新サービス
〇短答答練オンライン提出サービス
〇答案あとだしサポート
公認会計士試験が変化する今、
TAC公認会計士講座はさらに進化をしています。
詳細を見る :
https://www.tac-school.co.jp/kouza_kaikei/newpoint.html
■TAC株式会社概要
会社名：TAC株式会社
会社サイト：https://www.tac-school.co.jp/index.html
代表者：代表取締役社長：多田 敏男
所在地：東京都千代田区神田三崎町三丁目2番18号