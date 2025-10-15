【10/15より】「【準備が未来を変える】成長加速化補助金 事前準備セミナー」の配信を開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
＼ 無料オンラインセミナー開催 ／
採択率16.3％の“激戦補助金”を勝ち抜くために！
成長意欲の高い企業から注目を集める「成長加速化補助金」。
しかし、前回の採択率はわずか16.3％と、他の補助金に比べても非常にハードルが高いのが現実です。
そこで今回、補助金支援のプロである株式会社ナビットが、
【無料・オンライン配信】で「採択される企業がやっている準備のすべて」を徹底解説します！
■ セミナーで学べるポイント
・採択率16.3％の裏にある“成功企業の共通点”
・公募締切の「2か月前」から始めるべき準備とは
・採択企業の財務・成長指標の傾向と対策
・投資戦略と補助金を結びつける実践的な考え方
・何度でも挑戦できる「申請し放題プラン」の活用術
■ こんな方におすすめです
・「初めての申請で何から手をつけていいか分からない」
・「申請したが不採択になってしまった」
・「来年度こそ採択を狙いたい！」
どれかひとつでも当てはまる方は、ぜひご参加ください。
ご参加が、次の採択への一歩となります。
この機会をぜひお見逃しなく！
※定員に達し次第、受付終了となります。お早めにお申込みください！
○動画のお申込みはこちらから
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20251009-2_form.php(https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20251009-2_form.php)
ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
○申請サポートの詳細・お申込みはこちら
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php(https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php)
☆お問い合わせはこちら↓
株式会社 ナビット 助成金なう事務局
TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702
営業時間：(月～金 10:00～19:00)
e-mail：info@joseikin-now.com