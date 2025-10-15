【10/15より】「【準備が未来を変える】成長加速化補助金 事前準備セミナー」の配信を開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

＼ 無料オンラインセミナー開催 ／

採択率16.3％の“激戦補助金”を勝ち抜くために！

成長意欲の高い企業から注目を集める「成長加速化補助金」。

しかし、前回の採択率はわずか16.3％と、他の補助金に比べても非常にハードルが高いのが現実です。

そこで今回、補助金支援のプロである株式会社ナビットが、

【無料・オンライン配信】で「採択される企業がやっている準備のすべて」を徹底解説します！

■ セミナーで学べるポイント

・採択率16.3％の裏にある“成功企業の共通点”

・公募締切の「2か月前」から始めるべき準備とは

・採択企業の財務・成長指標の傾向と対策

・投資戦略と補助金を結びつける実践的な考え方

・何度でも挑戦できる「申請し放題プラン」の活用術

■ こんな方におすすめです

・「初めての申請で何から手をつけていいか分からない」

・「申請したが不採択になってしまった」

・「来年度こそ採択を狙いたい！」

どれかひとつでも当てはまる方は、ぜひご参加ください。

ご参加が、次の採択への一歩となります。

この機会をぜひお見逃しなく！

※定員に達し次第、受付終了となります。お早めにお申込みください！

ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。

ご興味がある方は是非お申し込みください！

