【日本最大級のAIプロダクトデータベース】自社に最適なAIが見つかる比較・検索サイト「O!Product AI」先行公開

Gigantic Technologies株式会社

AIツール・サービス選定に悩むすべてのビジネスパーソンへ。Gigantic Technologies株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役:佐野 裕宣）は、2,000件以上※のデータベースから自社に最適なAIツール・サービスが探せる・比較できる、企業向けAIツール・サービスの比較・検索サービス「O!Product AI」を2025年10月15日に先行公開しました。（読み方：オープロダクト）

昨今、AI技術の急速な進化に伴い、企業のDXを支援するAIツールやサービスは急増しています。しかし、その一方で「AIを導入したいが、どのツールが自社に適しているか分からない」「既存の比較サイトでは情報が古く、海外製ツールばかりで選定が難しい」「ChatGPTで調べても期待と異なる」といった、ツール選定における"情報格差"や"検索コスト"の増大が新たな課題となっています。

O!Product AIはその課題を解決するために開発された、日本最大級のB2B AIツール・サービスが集まる、比較・検索サービスです。

主な内容：

１. AIツール・サービスの検索：

日本国内で展開されている、B2BのAIツール・サービスが探すことができます。

２. AIイベント情報の掲載：

日本国内の注目AIイベント情報が掲載されています。

３. AIニュースの発信：

日本国内のB2BのAIツール・サービス関連の新規リリース情報や注目のアップデート情報などのニュースを毎日発信しています。

４. AI特集・コラムの配信：

おすすめのAIツール・サービスや、AI活用事例の紹介など、AIに注目するビジネスパーソンにとって役立つ記事が公開されています。

■サービスの特徴

日本最大級のB2B「AIプロダクトデータベース」

AI分析済みの2,000件以上※のAIツール・サービスが搭載

サイトにはAIによって解析・分類がされた2,000件以上※のAI・ITツール・サービスが登録されています。AIとヒューマンチェックを掛け合わす事で、情報の更新性と精度を担保した信頼性の高い日本最大級のB2B AIプロダクトデータベースの構築とAI検索を目指しています。（※ITツール・サービスも含む）

カテゴリ例：AIエージェント、AI研修、AI導入支援・コンサル、画像生成AI、AIライティングツール、AI議事録ツール、など

AI検索で「目的や課題にあったプロダクト」が見つかりやすい

例えば、「音声を文字起こししたい」といった目的を入力するだけで、AI議事録ツールを提案してくれます。

ユーザーが入力した、課題や目的といった”あいまいな”キーワードをAIが理解し、最適なツールやサービスを提案します。従来のキーワード検索では見つけられなかった、新しいツール・サービスとの出会いを創出するのが特徴です。

例えば、「音声を文字起こししたい」といった目的を入力するだけで、AI議事録ツールを提案してくれます。カテゴリの名前が分からなくてもプロダクトにたどり着くことを目指しています。

B2Bの最新AIトレンドが丸わかり「AIプロダクトニュース」

新プロダクトのリリース情報や大型アップデート、注目イベントなどを毎日配信中

O!Productニュース編集部が、国内のB2B市場に特化し、日々生まれるAI関連の最新ニュースを独自に編集・配信しています。新プロダクトのリリース情報や大型アップデート、注目イベントなど、事業戦略やツール選定に直結する重要な情報を網羅。単なる情報の要約に留まらず、専門家の視点から「なぜこのニュースが重要なのか」を読み解くことで、多忙なビジネスパーソンがAI業界の"今"と"未来"を短時間でキャッチアップできるようサポートします。

更新情報は公式X（旧Twitter）でも随時発信しており、noteでは週ごとに重要なニュースをまとめたダイジェスト版もお届けしています。

公式X：

公式note：

日本国内の主要「AIイベント」のスケジュールがチェックできる

日本国内で開催される主要なAI関連の展示会、セミナー、ウェビナーの開催情報を網羅的に掲載

日本国内で開催される主要なAI関連の展示会、セミナー、ウェビナーの開催情報を網羅的に掲載。各イベントの開催日時、場所、テーマをプラットフォーム上で一覧できるため、多忙なビジネスパーソンでも効率的に情報収集が可能です。最新技術のキャッチアップや業界キーパーソンとのネットワーキング、新たなビジネスチャンスの創出にお役立ていただけます。

カテゴリごとに整理された豊富な情報で、納得感のあるツール・サービス選定をサポート

「AIライティングツール」や「AI議事録ツール」といったカテゴリごとに、専門性の高い情報を集約。各カテゴリページでは、「そもそもどのようなツールなのか？」という基本解説から、ツールの種類や選び方のポイントまでを網羅し、ユーザーの知識レベルを引き上げながらツール選定をナビゲートします。

さらに、主要ツールの機能を一覧で比較できる「機能比較表」や、上位ツールの料金プランをまとめた「料金比較表」、市場のトレンドが分かる「人気ランキング」などを掲載。これらの多角的な情報を通じて、ユーザーが自身の課題や目的に対して"納得感"のある最適なツール・サービスを選び抜けるよう、強力にサポートします。

安心の運営体制

運営元のGigantic Technologies株式会社は、2025年1月にISMS（ISO27001）認証を取得しており、情報セキュリティ体制を整えています。

■活用シーン

O!Product AIは、さまざまなビジネスシーンでご活用いただけます。以下は想定している活用例です。

マーケティング・営業担当者：

記事制作や広告制作、SNS運用支援会社、さらにはSEO対策やコンテンツ制作を支援するAIツールなど、幅広いサービスを簡単に検索・比較できます。これにより、施策ごとに最適なパートナーやツールを迅速に選定でき、マーケティング戦略の立案や実行スピードが大幅に向上します。また、最新のAIトレンドや事例もまとめてキャッチできるため、情報収集の効率化にも貢献します。

情報システム部門やDX・AI推進担当者：

社内の業務効率化やDX推進、AI導入を検討している担当者にとって、O!Product AIは強力なリサーチツールとなります。AIが社内課題や目的に合った最新のツールやサービスを提案するため、膨大な選択肢の中から最適な導入候補を短時間で絞り込むことが可能です。さらに、各サービスの機能や料金、導入事例なども比較しやすく、意思決定のスピードアップと失敗リスクの低減に役立ちます。

経営層・M&A担当者：

新規事業開発やM&Aの買収先を探している経営層や担当者にとっても、O!Product AIはおすすめです。国内のAIプロダクトやサービス企業の情報を網羅しているため、成長分野や注目企業の動向を把握しやすく、戦略的な意思決定やパートナー選定、買収候補のリストアップなどにご活用いただけます。

AIツール・サービスの運営企業：

自社のプロダクトやサービス概要資料を無料で掲載できるため、認知拡大や新規顧客獲得のチャンスが広がります。さらに、詳細な情報を登録することで、AIがより精度の高いレコメンドを行い、貴社サービスが必要とされるユーザーに届きやすくなります。プレスリリースやイベント情報も発信できるため、プロダクトの最新情報を効果的にアピールできます。

まとめ

O!Product AIは、単なるツール検索サイトに留まらず、日本のビジネスシーンにおけるAI活用の"プラットフォーム"となることを目指しています。マーケティング、DX推進、経営戦略、サービス運営など、立場や課題を問わず、すべてのビジネスパーソンの挑戦をサポートします。

■今後の展望

O!Product AIでは、今後もAI検索の精度改善や、プロダクトデータベースの拡充を継続し、ビジネスユーザーのさまざまなニーズに応えます。

また、プロダクトデータベースを活用して、AI相談・案件マッチング・M&Aマッチング・競合分析ツール、なdのさらなるプラットフォーム展開を目指しています。

■お問い合わせ・掲載依頼

O!Productへの掲載をご希望の方や、協業に興味を持っていただけた方は、ぜひ以下お問い合わせページより、お気軽にお問い合わせください。

掲載を希望の方（※掲載費は無料です）

協業・取材など