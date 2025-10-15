″いつでも、みんなで、おうちバスケ″roombasketballから、シューティングセットが12月に発売！

株式会社モルテン

家の中で、安心して大好きなバスケができる。

2025年4月に発売したroombasketballドリブルセットでは、「学校に行く前少しの時間でもroombasketball に触れて、すっかり生活に溶け込んでいます。」「家族でドリブル対決をしたことがとっても楽しかったからか、子どもが家族の帰宅を待って一緒にバスケットボールの時間を共有しています。」 そんな声をいただきました。

プレーヤーが、やりたい時にやりたいだけバスケを楽しめるだけでなく、夢中になっている子どもを応援し会話が生まれ、家族の絆が深まる。

"いつでも、みんなで、おうちバスケ" roombasketballからシューティングセット、登場。

株式会社モルテン（本社：広島市西区 代表取締役社長：民秋清史、以下、モルテン）は、「音を気にせず、安心して、家族みんなで、おうちバスケが楽しめる」をコンセプトとするroombasketballブランドの第二弾『roombasketball シューティングセット』を12月に発売し、2025年10月14日(火)よりモルテン公式オンラインショップ限定で予約受付を開始します。

『roombasketball シューティングセット』は、家庭用屋内専用のゴールと専用ボールが セットになったシューティングセットです。プレーヤーにとっては、いつでもやりたいときにできる環境を、支える保護者にとっては、自宅で子どもが安心・安全に、思い切りプレーできる環境を実現します。子どもの成長を身近に感じながら、家族の会話や絆を深めるきっかけを提供することを目指しています。

第一弾として登場した『roombasketball』ドリブルセットは、静かに跳ね、家の中でも動きのある練習を可能にするマットと、室内でもモノを傷つけないリアルタッチな専用ボールを組み合わせた商品です。2025年4月の発売開始後には、家の中で安心して大好きなバスケットボールができると多くの支持を集め、初回生産分はすぐに完売しました。こうした反響を受け、このたび大好評シリーズの第二弾が満を持して登場します。

モルテンは、スポーツに関わるすべての方々が、スポーツでしか感じられない本物の感情を引き出すために、これ以上ない最適なプロダクトやこれ以上ない最適な環境をつくり、スポーツがいつも人生のそばにある世界を実現していきます。

■ roombasketball シューティングセット 商品特長

1）衝撃音を抑える独自の設計

穴をあけた樹脂製ボードと樹脂製リング、低反発素材を使用した専用ボール（roombasket ball）の組み合わせにより、ボールが当たったときの衝撃音を抑え、生活音に配慮しながらも本格的なバスケ体験を実現します。

2）暮らしに馴染むシンプルなデザイン

ボールは暖かみのあるオレンジとアイボリー、ゴールはウォームグレーを基調としたインテリアに馴染むカラーリングに仕上げました。

3）安全と安定を両立

薄型のベースプレートでつまずきにくく、生活動線を妨げない安全設計です。さらに、ベースプレートをスチール製、ボードとリングを樹脂製とすることで、低重心による高い安定性を実現しました。

■ roombasketball シューティングセット 製品概要

■ roombasketball シューティングセット 価格

49,500円（税込み）

■ 予約受付開始日

2025年10月14日(火)

■ 発売予定

12月発売予定

■ 予約方法

モルテン公式オンラインショップ

https://shop.moltensports.jp/products/rb-bgset(https://shop.moltensports.jp/products/rb-bgset2)

■ その他

第一弾の『roombasketball』ドリブルセットも、現在オンラインにて発売中です。

https://shop.moltensports.jp/products/rb-bmset2

■ モルテン スポーツ用品事業について

モルテンのスポーツ用品事業は、1958年よりバスケットボール、ハンドボール、サッカー、バレー ボールなど競技用ボールを始めとするスポーツ用品の製造と販売を行い、グローバル・スタンダードとしての品質を高め続けています。

プレーヤーだけでなく、スポーツに関わる人たち（コーチ、管理者、保護者）が「スポーツでしか感じられない本物の感情を引き出すために、これ以上ない最適なプロダクトやこれ以上ない最適な環境をつくり、スポーツがいつも人生のそばにある世界を実現する。」ことを目指しています。

モルテン スポーツ用品事業公式サイト : https://www.molten.co.jp/sports/jp/ (https://www.molten.co.jp/sports/jp/)

モルテン 公式オンラインショップ：https://shop.moltensports.jp/ (https://shop.moltensports.jp/)

■ モルテン スポーツ用品事業の社会課題に関する取り組みについて

私たちは社会課題を製品やサービスで解決するソーシャルブランドになることを目指し、事業活動や製品づくりを行っています。バスケットボールの普及と強化を目指すバスケブランド「molten B＋ (ビー・プラス)(https://www.molten-b-plus.com/)」や、子どもたちの経験格差を埋め、教育キットとしても優れている空気のいらない サッカーボール「MY FOOTBALL KIT(https://myfootballkit.jp/)」、バスケットボールを通じて子どもと大人の体験格差の解消に取り組む「一般社団法人 Arch to Hoop 沖縄(https://arch-to-hoop-okinawa.com/)」への参画、“好きなことを続けよう。スポーツを続けよう”をスローガンに女子スポーツ継続に取り組む「Keep Playing(https://shop.moltensports.jp/pages/keepplaying)」の活動に加え、既存製品の材料を見直し、環境負荷への対策に取り組んでいます。

■ 株式会社モルテン 会社概要

競技用ボールと自動車部品の製造・販売に始まり、内部の空気圧を調整する「中空体技術」と、ゴム・樹脂などの高分子素材を扱う「高分子化学」の 2つのコア技術を活用して事業を拡大してきました。 現在では、競技用ボールをはじめとするスポーツ用品事業や自動車部品事業のほか、医療・福祉機器事業では、製品開発と学術研究の両面から社会貢献を担い、マリン・産業用品事業では、浮桟橋や橋梁用ゴム支 承のほか社会基盤を構成する要素を製造・販売するなど、様々な分野で可能性を追究し続けています。

所 在 地：広島県広島市西区観音新町四丁目 10-97-21

設 立：1958 年 11 月 1 日

代 表 者：代表取締役社長 最高経営責任者 民秋清史

資 本 金：3 億 1,614 万円

従 業 員：674 人（単体）、3,100人（海外を含むグループ全体）（2025年9月時点）

社名由来：molten とは melt の過去分詞で、"溶解する、鋳造する"という意味に加えて、"古いもの

から新しいものに脱皮する"という意味を持っています。

U R L：https://www.molten.co.jp/ (https://www.molten.co.jp/)