インヴェンティット、セキュリティベンダーとしての未来を見据えたパートナー総会を開催

インヴェンティット株式会社

インヴェンティット株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木敦仁、以下インヴェンティット）は、日頃より当社製品の販売・普及に多大なるご尽力をいただいているパートナーの皆さまへ感謝をお伝えするとともに、今後の事業戦略と未来のビジネスビジョンを共有する「パートナー総会」を開催いたします。

＜高まり続けるセキュリティ需要を見据えて＞

昨今、サイバー攻撃は巧妙化・多様化の一途をたどり、教育・医療・自治体・民間企業を問わず、あらゆる組織が重大なリスクにさらされています。同時に、教育業界ではGIGAスクール構想をはじめとしたICT環境の整備が進み、企業・自治体におけるDX推進の流れも加速。さらなる深化が求められる中、安全かつ柔軟なICT活用の実現が社会的に重要な課題となっています。

こうした状況のもと、インヴェンティットはこれまでモバイルデバイス管理（MDM）の開発・販売を中心に、組織のICT活用を支援してまいりました。今後は、これまで培ってきた知見を生かして、組織のセキュリティリスクを可視化し、組織ごとに最適な改善ができるようご提案するセキュリティベンダーとして進化していきます。端末管理だけにとどまらず、より安心できるICT環境の実現に貢献してまいる所存です。

＜パートナーと共創し、次のステージへ＞

本総会では、当社が描く新たなビジネスモデルや事業の方向性をパートナーの皆さまへ直接ご案内します。単なる情報共有の場ではなく、未来に向けたプレゼンテーションを通じて新しいビジネスチャンスをご提示し、共に歩む仲間としての絆を深め、次なる成長へのきっかけを築く場としたいと考えています。

●開催概要（予定）

日時：2025年10月30日（木）

会場：ホテルメトロポリタン エドモント

対象：当社パートナー企業様

＜インヴェンティット会社概要＞

インヴェンティットは、リモート管理技術を核としたソリューションベンダーです。

デバイス管理サービスの企画・開発・販売を行う「mobiconnect」事業と、美術館・展覧会に特化したチケット予約・販売支援サービス「ART PASS」事業など、IoTソリューションの企画・開発・販売を行っています。

＜心地よい「見守り」をあらゆる人に。人と機械がつながり、優しさあふれる世界をつくっていく。＞をVisionに、社会・企業課題の解決に貢献してまいります。

社名 ： インヴェンティット株式会社

東京本社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿六丁目3番1号 新宿アイランドウイング5階

大阪オフィス：〒530-0013 大阪府大阪市北区茶屋町16-1 Ｈ¹Ｏ梅田茶屋町804

設立 ： 2007年6月12日

資本金 ： 1億円

代表者 ： 代表取締役社長 鈴木 敦仁

URL ： https://www.yourinventit.com/(https://www.yourinventit.com/)

＜本件に関するお問い合わせ先＞

インヴェンティット株式会社 経営企画室 安部

E-mail： promotion@yourinventit.com