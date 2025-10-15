フロッグウェルが生成AIを活用したSalesforceナレッジ自動生成サービスの提供を開始

フロッグウェル株式会社

フロッグウェル株式会社(https://frogwell.co.jp/)（本社：東京都港区、代表取締役：小谷 直也、以下「当社」）は、生成AIを活用してSalesforceケース履歴やSlackなどの問い合わせ内容を自動的にナレッジ化し、Agentforceを利用し、自動応答システムを構築するサービスの提供を開始いたしました。

サービス開発の背景

企業のDX推進に伴い、カスタマーサポートや社内ヘルプデスクの効率化が重要な課題となっています。Salesforce Agentforce等、AIを活用したサポート業務の効率化への関心も高まっていますが、多くの企業では過去のケース対応履歴やコミュニケーションツールでの問い合わせ内容が蓄積されているものの、これらの貴重な情報がナレッジとして体系化されていないため、AI活用の前提となる「質の高いナレッジベース」の構築に課題を抱えています。

当社は、生成AIを活用することで、既存の情報資産を効率的にナレッジ化し、この課題を解決します。

サービスの特長

本サービスの主な特長は以下の通りです。

- 既存データの自動ナレッジ化・Salesforceケース履歴、Slack等のメッセンジャーツール、他システムの問い合わせ履歴を生成AIで解析・類似する問い合わせを自動分類し、FAQとして体系化・回答内容の整合性を保ちながら、わかりやすい表現に自動変換- Agentforceを活用したソリューション・生成されたナレッジベースを活用したAI Chatbotの構築・高精度なナレッジ検索機能の提供・継続的な学習による回答精度の向上

当社の実績とノウハウ

当社は現在、以下のようなAI活用システムの開発実績があります。

導入効果

- 名刺情報のSlack経由OCR読み取りとSalesforce自動連携- FAX請求書のOCR処理とデータ自動取り込み- Slack×Agentforceによる社内業務効率化- Agentforceを活用したあいまい検索と編集機能

対応品質の向上: 蓄積された対応履歴を効率的にナレッジ化し、対応品質を標準化

迅速な問題解決: 新規問い合わせに対して一貫性のある回答を即座に提供

24時間365日対応: Agentforceによる自動対応体制の構築で、時間外対応を実現

生産性向上: 専門スタッフをルーチン業務から解放し、戦略的業務に集中

今後の展開

当社は、AI技術を活用した業務自動化サービスの拡充に力を入れています。現在開発中の名刺情報のOCR自動読み取り・Salesforce連携、FAX請求書のOCR処理・データ自動取り込み、Slack×Agentforceによる業務効率化、Agentforceを活用したあいまい検索・編集機能などで培った技術とノウハウを、さらに発展させます。ドキュメント処理の自動化、業務システム間の連携強化、マルチモーダルAIの活用など、企業の様々な業務プロセスにおけるAI活用を総合的に支援するソリューションの開発を進め、お客様のDX推進とビジネス変革に貢献してまいります。

生成AIを活用したSalesforceナレッジ構築による業務効率化をご検討の方は、以下のお問合わせ先よりお気軽にお問い合わせください。

https://frogwell.co.jp/contact/

【フロッグウェル株式会社 会社概要】

会社名：フロッグウェル株式会社

代表者：小谷 直也

設立：2010年5月

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目11番44号 赤坂インターシティ10階

会社HP：https://frogwell.co.jp/

◆事業内容

・メーカー、販売会社向けシステム構築

・Salesforceソリューション開発、導入支援

・データ分析及びコンサルティング

・医療関連データ収集、加工

◆所属団体

・MD-Net賛助会員

・ジャパン・クラウド・コンソーシアム