資格取得・キャリア形成・独立開業を網羅する「税理士キャリア完全ロードマップ」無料セミナーを11月7日開催

株式会社MS-Japan

株式会社 MS-Japan(本社：東京都千代田区 代表取締役会長 CEO：有本隆浩／以下 MS-Japan 証券コード：6539)は、11月7日（金）に、税理士キャリアの全貌が分かるオンラインセミナー『税理士キャリア完全ロードマップ』を開催いたします。

開催に伴い、ただいまセミナー参加申込を受け付けておりますのでお知らせいたします。

セミナー詳細・お申し込みはこちら :https://www.manegy.com/seminar/detail/680/

セミナー開催の背景

税理士を目指す過程や、資格取得後のキャリアに不安を感じていませんか？

「試験勉強と仕事の両立が大変…」「キャリアの方向性に迷っている」「将来は独立したいけど現実が見えない」――。

本セミナーでは、税理士としてのキャリアを成功させるために欠かせない 「勉強と実務の両立」「キャリア形成」「独立開業」 の3つのテーマを網羅的に解説します。

あなたのキャリアの“次の一歩”を考えるきっかけとして、ぜひご参加ください。

セミナー概要

セミナー名：税理士キャリア完全ロードマップ～資格取得からキャリア・独立まで 成功の道筋を一挙公開～

日時：2025年11月7日（金）19:00～20:30

形式：Zoomオンライン配信+アーカイブ配信

参加費：無料（事前登録制）

対象者：勤務税理士・会計事務所スタッフ・税理士試験受験生

主催：株式会社MS-Japan

セミナー当日の内容・登壇者

■税理士キャリアマップ ― キャリアの選択肢とその先の可能性

＜登壇者＞MS-Japan 士業チームMGR 篠原 義樹

■税理士試験のリアル ― 試験 × 実務の両立法と合格発表前後の動き方

＜登壇者＞税理士 元戦略コンサル ねこころ氏

■「独立について」開業税理士が語る本音トーク

＜登壇者＞Takeoffer会計事務所 代表 / 公認会計士・税理士 井上 剛夫氏

※当日の内容は変更となる場合があります。

