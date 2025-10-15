アイ・オー・データ機器が「2025年度グッドデザイン賞」を受賞！

株式会社アイ・オー・データ機器

株式会社アイ・オー・データ機器（本社：石川県金沢市、代表取締役会長：細野 昭雄、以下、アイ・オー・データ）は、この度2つの商品において、公益財団法人日本デザイン振興会が主催する2025年度グッドデザイン賞を受賞いたしましたのでお知らせいたします。

また、押すだけテレビ電話機 「memet（めめっと）」は、特に優れたデザインとして「グッドデザイン・ベスト100」に選定されました。

当社は今後も、デザインへのこだわりを大切にしながら、お客様に末永くご愛用いただける商品づくりに努めてまいります。

受賞商品について

押すだけテレビ電話機 “memet（めめっと）”

https://www.iodata.jp/ssp/memet/

memet（めめっと）は、ボタンひとつでつながるテレビ電話専用機です。

離れて暮らす親御さんやおじいちゃん・おばあちゃんとも、かんたんに顔を見ながら会話ができます。

SIMを内蔵しているので、インターネット工事やWi-Fi設定は不要。コンセントにつなぐだけで、すぐに使い始められます。 さらに、押しやすい大きなボタン、見やすい画面表示など、シニア世代にとっての「使いやすさ」を徹底的に追求しました。

＜審査委員の評価＞（原文）

本製品は、シニア世代でも安心して使えるよう、一連の流れがわかりやすく丁寧にデザインされている。機器への苦手意識が強いシニア世代の特性を踏まえ、セットアップは家族が事前に行った後で郵送し、受け取った本人は電源コードを繋ぐだけというプロセスの導入によって最初のハードルを劇的に下げている。操作性も身体感覚に丁寧に寄り添うデザインが実装されており、押した感覚が分かりやすい物理的な大型ボタン、複雑さを排除するようなおおらかな本体、大きく分かりやすい画面ガイドなど、すべてが直感的な操作を助け迷わせない。こうした技術先行ではない、徹底した利用者視点を完成度高く形にした点を審査委員一同、高く評価した。

録画用スティックSSD “AVSSD-RSシリーズ”

https://www.iodata.jp/product/hdd/rokuga/avssd-rs/index.htm

AVSSD-RSシリーズは、レグザ「タイムシフトマシン」に対応した録画用スティックSSD です。

当社独自の録画専用設計「IOオリジナルAVRecording」方式を採用し、6チャンネル同時録画を安定して実現。さらに 4K録画対応で、高精細な映像を安心してお楽しみいただけます。

ケーブルやコンセントは不要。テレビの背面に挿すだけで設置できるため、壁掛けテレビや壁寄せテレビにも最適です。

＜審査委員の評価＞（原文）

テレビ背面に直接挿すだけで設置できる手軽さと、ケーブル・電源不要のすっきりとしたデザインが評価される。24時間連続録画など、PC向けSSDでは想定されず、またTV向けでも従来の外付けHDDでは難しかった性能をスティック型SSDで実現し、安定性と信頼性を両立している。壁掛けテレビでも干渉せず使用できるサイズ感や、抜き差ししづらい環境でも指がかりを考慮した造形やテクスチャなど、品質も高く、ユーザーの使い勝手に寄り添った配慮が随所に見られる。

グッドデザイン賞とは

グッドデザイン賞は、日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨のしくみです。60年以上にわたり「Gマーク」とともに広く親しまれながら、デザインによって、暮らしや社会をよりよくしていくための活動をしています。

（引用元：https://www.g-mark.org/learn/what-is-gda）

グッドデザイン・ベスト100について

グッドデザイン・ベスト100は、その年のすべてのグッドデザイン賞受賞対象の中で、審美性、提案性、可能性などにおいて総合的に優れているとして高い評価を受けた100点です。今日におけるデザインの水準を高めるに相応しい、これからのモデルとなりうるデザインとして選出されました。

株式会社アイ・オー・データ機器

社名 ：株式会社アイ・オー・データ機器

本社所在地：石川県金沢市桜田町3-10

設立 ：昭和51年（1976年）1月10日

代表者 ：代表取締役会長 細野 昭雄

資本金 ：3,588百万円

ホームページ： https://www.iodata.jp/

1976年創業、石川県金沢市に本社を置く、電子機器メーカー。

主に、デジタルデバイス周辺機器及びソフトウェア、関連サービスの開発・製造・販売を行っている。



