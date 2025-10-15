世界で最もスリム*¹なコードレス掃除機　Dyson PencilVac Fluffycones(TM)が「2025年度グッドデザイン金賞」を受賞

ダイソン株式会社

ダイソン株式会社（東京都千代田区: 代表取締役社長 添田 成久、以下ダイソン）は、Dyson PencilVac Fluffycones(TM)とDyson OnTrac(TM)ヘッドホンが、2025年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）に選出されたことを発表します。Dyson PencilVac Fluffycones(TM)は2025年度グッドデザイン・ベスト100に選出され、さらにグッドデザイン金賞を受賞し、世界で最もスリム*¹なコードレス掃除機としてその独創性と開発力の高さが評価されました。また、Dyson OnTrac(TM)ヘッドホンも、機能性と快適性を兼ね備え、カラーカスタマイズ可能なデザインが認められ、グッドデザイン賞を受賞しました。

今回の受賞にあたり、11月1日（土）～5日（水）に東京・六本木の東京ミッドタウンで開催される「2025年度グッドデザイン賞」の全受賞作を紹介するイベント「GOOD DESIGN EXHIBITION 2025」にて、受賞した2製品を展示します。

【受賞製品】- Dyson PencilVac Fluffycones(TM) （2025年度グッドデザイン・ベスト100選出 ／ グッドデザイン金賞受賞）2025年5月より、世界に先駆けて日本で発売された、世界で最もスリム*¹な直径38mmのコードレス掃除機です。日本の住環境に基づいて開発され、ダイソンの掃除機史上、最もパワフルなモーターや、毛が絡まない*²円すい形ブラシを搭載。全方位への軽快な操作性を発揮しながら、強力な吸引力を実現します。

グッドデザイン賞審査委員による評価コメント

性能に紐づけられた特徴的な矩形が唯一無二な佇まいと存在感を示している。吸引構造とモーター性能を強調してきた既存製品の造形アイコンに対して、さらに新しい造形アイコンを創出してきたことに審査委員の高い関心と評価が集まった。メーカーの探究心と開発力の高さが、使用者に驚きと感動を与えるほどの優れた操作性を提供しており、デザイン力がそのイノベーションを見事に個性化・象徴化している。エンジニアとデザイナーの高次元でのシナジーが進化感と精度感を有する特異なプロダクトを創出している。

グッドデザイン賞 公式サイトでの紹介ページ：https://www.g-mark.org/gallery/winners/33737

- Dyson OnTrac(TM)ヘッドホン （2025年度グッドデザイン賞受賞）2024年9月より日本で発売された、気分やコーディネートに合わせて、音も色もカスタマイズできる新感覚のヘッドホン。何千通りもの組み合わせが可能なカラーカスタマイゼーションに加え、業界最高クラスのノイズキャンセリング*³を搭載。可聴域を超えたサウンドレンジで、すべての音や言葉をより正確に再現します。

グッドデザイン賞審査委員による評価コメント

掃除機や空気清浄機の開発を続ける企業が、自ら培った技術を駆使して開発に向き合った同社初のオーディオ専用ヘッドフォンである。秀逸なノイズキャンセリング機能や幅広いサウンドレンジによってもたらされる音質の高さに加え、着用時の快適性が徹底して探究されている。イヤークッションとアウターキャップの色、素材、仕上げを幅広い選択肢よりユーザーカスタマイズできる楽しさも備えており、独自の存在感とともに音楽に触れる醍醐味をより味わうことのできるデザインが実現されている。

グッドデザイン賞 公式サイトでの紹介ページ：https://www.g-mark.org/gallery/winners/31456

■グッドデザイン賞とは

1957年創設のグッドデザイン商品選定制度を継承する、日本を代表するデザインの評価とプロモーションの活動です。国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞として、暮らしの質の向上を図るとともに、社会の課題やテーマの解決にデザインを活かすことを目的に、毎年実施されています。受賞のシンボルである「Gマーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。

詳細については、＜https://www.g-mark.org/＞をご覧ください。

■グッドデザイン・ベスト100とは

グッドデザイン・ベスト100は、その年のすべてのグッドデザイン賞受賞対象の中で、審美性、提案性、可能性などにおいて総合的に優れているとして高い評価を受けた100点です。今日におけるデザインの水準を高めるに相応しい、これからのモデルとなりうるデザインとして選出されました。

■グッドデザイン金賞とは

グッドデザイン金賞は、その年のすべてのグッドデザイン賞受賞対象の中で、特に優れたデザインと認められたものに贈られ、各カテゴリーからそれぞれ1件が選出されます。

*1 コードレス掃除機市場における本体幅の比較に基づく。2022年～2025年3月の独立第三者による市場カバレッジデータに基づく。

*2 自社規格TM-100577に基づき、0.3gの人毛をフローリングにのせ掃除機をかけ、クリーナーヘッドの毛髪残量を確認した試験結果。試験は強モードで実施（2025年に実施）。使用方法によって異なります。

*3 IEC 60268-24に基づく試験をヘッドホンの売れ筋ランキング上位製品を対象（独立した第三者機関による2023年1月から12月までの販売追跡データによる）にダイソン研究所（シンガポール）にて実施（2024年）。

