アイリスオーヤマのサーキュレーター「WOOZOO 360 barrel（ウーズー サンロクマル バレル）」が2025年度グッドデザイン賞を受賞

アイリスオーヤマ株式会社

アイリスオーヤマ株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：大山 晃弘）が製造・販売するサーキュレーター「WOOZOO 360 barrel（KCF-CDP18TEC1-H）」が、「2025年グッドデザイン賞」（主催：公益財団法人日本 デザイン振興会）を受賞しました。当社のサーキュレーターシリーズとしては初の受賞です。

■受賞製品概要

「WOOZOO 360 barrel（KCF-CDP18TEC1-H）」（2025年4月22日発売）

円柱型の形状とファブリック（布）調のデザインを採用することで、インテリアとしても上質な居住空間を演出できるサーキュレーターです。最大で左右360度、上下90度の首振りにより、室内空間全体にくまなく送風できることに加え、細かく角度を調整し、衣類の下から上へ送風することで、衣類乾燥時間は約62%※1短縮できます。工具を使わずに分解でき、ガード・羽根は丸洗いできるので、お手入れも容易です。

▲リモコンはマグネット式で収納可能

＜ブランドサイト＞https://www.irisohyama.co.jp/circulator/barrel/(https://www.irisohyama.co.jp/circulator/barrel/)

＜グッドデザイン賞審査委員による評価コメント＞

リビングや書斎など場所を選ばず、違和感のない存在を目指すデザインは好感度が高い。独特な質感表現は、木材や金属、布地といった多様な素材が共存する空間にも親和性が高く、上質な印象を与える。停止時には全く気配を感じない表示部デザイン、静かでスムーズなファンの動き、そしてファンがどの位置で停止しても、滑らかに停止位置に向かい最後はピタリと真っ直ぐに停止する動作など、デザイン・技術ともに高いクオリティを目指した成果であると高く評価された。

■「グッドデザイン賞」概要（※2）

1957 年創設のグッドデザイン商品選定制度を継承する、日本を代表するデザインの評価とプロモーションの活動です。国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞として、暮らしの質の向上を図るとともに、社会の課題やテーマの解決にデザインを活かすことを目的に、毎年実施されています。受賞のシンボルである「G マーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。

（https://www.g-mark.org/）

※1：衣類の下から上へ送風した場合。KCF-CDP18TEC1-Hにおける当社基準に基づいた試験において、自然乾燥時との比較。使用環境により効果は異なります。

※2：引用元「公益財団法人日本デザイン振興会」https://www.jidp.or.jp/ja/gooddesign/award