【9年連続グッドデザイン賞受賞】無料アプリ「写真バックアップ」の、ニーズに沿ったサービスデザインが高評価

株式会社バッファロー

株式会社バッファロー（本社：東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員CEO：牧 寛之）が提供する、スマートフォンに保存している写真・ビデオを外部USBストレージにバックアップ（データのコピー）できる無料のアプリケーション「写真バックアップ」が、「2025年度グッドデザイン賞（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）」を受賞しました。今回の受賞でバッファローは9年連続の受賞となりました。

受賞したアプリケーション「写真バックアップ」について

スマートフォンに保存している写真・ビデオを外部USBストレージにバックアップ（データのコピー）できる無料のアプリケーションです。

本アプリケーションはスマートフォンとSSDなどの外部USBストレージを接続し、アプリケーションを起動するだけで写真・ビデオをかんたんにバックアップできます。分かりやすい画面デザインとシンプルな操作性で、初めての方でも迷うことなくご利用いただけます。アプリケーションを開いてUSBストレージ接続後は写真・ビデオを自動的にバックアップ。2回目以降は新規に追加されたデータのみを検出して効率的にバックアップします。外部USBストレージを接続した状態では、分かりやすい画面でバックアップした写真・ビデオの閲覧が行えるほか、端末に必要な写真・ビデオを復元することもかんたんに行えます。1台のUSBストレージで複数端末の写真・ビデオをバックアップすることが可能なため、機種変更時にも利用することができます。

本アプリケーションのiOS版は、4か月間で10万ダウンロードを達成しました。外付けSSD・USBメモリー・カードリーダーのシェアNo.1（※）の信頼と実績、いただいたご支持・ご意見を活かし、お客様にとって使いやすいスマートフォン用USBストレージの開発とアプリケーションの使いやすさ向上に努めてまいります。

※全国の大手家電量販店の2024年（1月～12月）実売データ集計において年間販売台数第1位（BCN調べ）

「写真バックアップ」特集ページ :https://www.buffalo.jp/topics/special/detail/iphone-usb-backup.html

評価コメント

スマートフォンで撮った写真や動画のデータをオンラインで保管するストレージサービスが普及しているが、データ量の増加に伴う容量制限や毎月の利用料金が気になるという人も多いのではないだろうか。 本対象はスマートフォンの写真・動画データをUSB端末等にバックアップするためのアプリである。スマートフォンに端末を挿すだけで、データを自動、かつオフラインで転送できるという、ユーザーのニーズに沿ったサービスデザインが高く評価された。

グッドデザイン賞

デザインによって私たちの暮らしや社会をよりよくしていくための活動です。1957年の開始以来、シンボルマークの「Gマーク」とともに広く親しまれてきました。製品、建築、ソフトウェア、システム、サービスなど、私たちを取りまくさまざまなものごとに贈られます。かたちのある無しにかかわらず、人が何らかの理想や目的を果たすために築いたものごとをデザインととらえ、その質を評価・顕彰しています。さらに、複雑化する社会において、課題の解決や新たなテーマの発見にデザインが必要とされ、デザインへの期待が高まっています。グッドデザイン賞は、審査と多様なプロモーションを通じて、デザインに可能性を見出す人びとを支援し、デザインにできること・デザインが生かされる領域を広げ、私たちひとりひとりが豊かに、創造的に生きられる社会をめざしています。

グッドデザイン賞 公式サイト :https://www.g-mark.org/gallery/winners/27945

※記載されている速度表記は規格値で、実環境での速度ではありません。

※記載させている各商品名は、一般に各社の商標または登録商標です。

※記載されている価格は、希望小売価格です。

※To overseas press people,

This product is only available in the Japanese Domestic Market.

Pricing and availability in other regions may vary.