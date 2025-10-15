スーパーポケットビデオカメラSVC-1登場！Vlogカメラ、感動の瞬間をそのままに

株式会社サンコネクション

日本の叡智が結集！ サンコネクションが企画し、SONY製STRVIS対応CMOSを搭載。本体設計は元オリンパスのエンジニアによるものです。近年、ポケットカメラは中国企業に押されがちな現状ですが、日本連合によるこのビデオカメラをぜひ応援してください！

なんと最大8Kに対応しています！もちろん4Kも対応！

▼ [クラウドファンディング キャンプファイヤー ページ] ▼

製品ページURL : https://camp-fire.jp/projects/889049/

特典内容:

[1セット購入]

通常価格 43,780円(税込) → 特別価格 39,400円(税込)

[2セット購入]

通常価格 87,560円(税込) → 特別価格 78,800円(税込)

実施期間: 2025年10月15日(火) ~ 11月18日(火)

[3.5インチスクリーン]

指先でサッと操作。3.5インチタッチスクリーンが快適な使い心地を実現。

また、縦横の切り替え撮影も可能です。SNS用などの動画は縦で、運動会やイベントは横で、美しい映像を思い通りに撮影することができます。

[3軸ジンバル対応]

プロ級の３軸ジンバルで手振れを低減し、

安定しているためより自由な撮影を楽しむことができます。

[SONY CMOSセンサー搭載でSTARVIS対応だから、暗闇撮影に強い！]

上記の画像を見れば一目瞭然。STARVIS対応で、暗い場所でもここまで明るくなります。

※こちらは弊社にて実施いたしましたテストの結果です。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=9JUtYq9nYSg ]

様々な撮影モードに対応しています。

[コンパクト＆ポータブル設計]

約240gの軽さでストレスフリー！持ち運びに最適なサイズ

[パワフルな連続駆動を実現]

フル充電で最長160分の使用時間で

外出先でも安心！

※ 本製品は電波法に基づく「技術基準適合証明」を取得しています。安心のカスタマーサポート付き。

[特典のリモコンの詳細]

リモコン操作で動画も写真もかんたん撮影！スマートで手軽に、大切な瞬間を逃しません！

２台のご購入でリモコンをゲットしましょう！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=1fuoSj4j2hc ]

※特典のリモコンにはベルトは付属しません。

[クラウドファンディング概要]

▼ スケジュール ▼

プロジェクト開始 ☆2025年10月中旬☆

プロジェクト終了 ☆2025年11月中旬☆

[x1セット] 39,400円(税込)

特典として１０％OFF! さらにmicroSDカード128GBも付きます！

[x2セット] 78,800円(税込)

２台購入する方には１０％OFF、さらにmicroSDカード128GBと専用リモコンも付きます！

上記のURLから本製品の詳細をご覧ください。

弊社の新たな試みとしてキャンプファイヤーにてプロジェクト起案いたしました。

お届けするのは、ポケットサイズのコンパクトカメラ。Vlog撮影はもちろん、お子さまの運動会や旅行先でも、一瞬の大切なシーンを逃さず残せます。

「もっと手軽に、もっと身近に」日常の思い出を快適に記録するために開発された、新しいカメラの体験をぜひお楽しみください。

本製品にご関心をお持ちいただけましたら、ぜひご参加いただけますと幸いです。



株式会社サンコネクション

デジタル電気製品 企画・製造・販売をしている

メーカーです。

〒101-0061

東京都千代田区神田三崎町3-10-17 3F

03-5213-4611

代表取締役 : 永田 浩信

https://www.sunconnection.co.jp/

20年以上の製品開発の経験とお客様の要望に重視した高品質な製品を提供いたします。みなさんがよく知っている「あの商品」なども作ったりしています。



私たちサンコネクションは世の中にないもの新しいものを開発し、"新しい価値"を生み出し続けています。