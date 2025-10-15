AQUA独自の解凍プログラムに新機能「薄切り肉モード」搭載　AQUA「四ツ星レンジ」最新モデル新登場

アクア株式会社

アクア株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：杜 鏡国）は、AQUA独自の解凍プログラム『四ツ星解凍』を搭載した単機能レンジ「四ツ星レンジ」の最新モデル（品番：AQM-KF20A）を、2025年10月22日（水）より順次発売します。

AQUA独自の解凍プログラム『四ツ星解凍』に、新たに「薄切り肉モード」を追加搭載。ワンボタンの操作で短時間で自動解凍でき、日々の調理をより快適にサポートいたします。また、赤外線センサーの搭載により、食材の種類や状態に応じて自動であたためる全自動プログラムを強化したことで、より簡単にムラなくあたためられるようになりました。

機能性に加えてデザイン性にもこだわり、キッチン空間に馴染みやすいブラックの他、新たに清潔感のあるホワイトが新登場。日常的な使い勝手やお手入れのしやすさにも配慮し、さまざまな生活シーンで取り入れやすいデザインとなっています。

【単機能レンジ 「四ツ星レンジ」AQM-KF20Aの主な特長】

１. AQUA独自の『四ツ星解凍』に「薄切り肉モード」が追加搭載

２. あたため機能もパワーアップ！赤外線センサー搭載で食材に合わせてムラなくあたため（※１）

３. 新色ホワイトが登場！使いやすくお手入れ簡単なデザイン

４.インバーター搭載によるパワフルな出力で素早くあたため。最大900Wが3分間持続（※2）可能

１. AQUA独自の『四ツ星解凍』に「薄切り肉モード」が追加搭載

AQUAの『四ツ星解凍』は、従来は一定だった出力を、4段階に自動で可変できる独自の解凍プログラム。赤外線センサーで食材の温度を検知して、素早く、適正温度で解凍することができる独自開発の解凍機能です。従来の4 つの解凍モード（ひき肉、厚切り肉、さしみ、魚切り身）に加えて、新たに「薄切り肉モード」が追加されました。中途半端な解凍や過度な解凍による加熱をおさえて解凍することで、日々の調理をサポートします。

２. あたため機能もパワーアップ！赤外線センサー搭載で食材に合わせてムラなくあたため（※１）

食材の表面温度がチェックできる赤外線センサーを搭載し、AQUA独自の全自動あたためプログラムを強化することで、従来モデルよりも、さらにおいしくムラなくあたためが可能になりました。あたためモードは冷凍食品用と冷凍食品以外用のボタンに分かれており、温度や時間の設定をせずに（※1）、ワンボタンであたためができ、操作も簡単です。

３. 新色ホワイトが登場！使いやすくお手入れ簡単なデザイン

新色のホワイトと、キッチン空間に調和するブラックの2色展開で、シンプルで使いやすく、日常のお手入れにも配慮したデザインが高く評価されています。

４.インバーター搭載によるパワフルな出力で素早くあたため。最大900Wが3分間持続（※2）可能

※1：あたためは自動で行いますが、あたため前準備（袋から出す、フタを外す、ラップを外すなど）はパッケージの指示に従ってください。自動あたためは食品の状態によって食品パッケージに記載されている時間よりもあたため時間が長くなる場合があります。

※2：高周波出力900Wは短時間高出力機能（最大3分間）であり、調理中自動的に600Wに切り換わります。

従来モデル（AQM-KF20P（K））は現在のニーズを捉えた機能性、空間と調和するデザイン性が評価され、2025年度グッドデザイン賞 生活家電部門を受賞いたしました。

【審査委員の評価コメント】

ワークスタイルやライフスタイルの変化により在宅時間が増加する中で、一人暮らし消費者のニーズや嗜好性を丁寧に捉えて、誠実にプロダクトデザインを完成させているところに審査委員の評価が集まった。ハンドルの無い縦開きドアや丸窓の表示部、操作部がミラーとマットブラックのコントラストでクールでミニマルにまとめられ、魅せるキッチンやデザインされた空間との調和も配慮・演出されている。シンプルに単機能化されたプロダクトながら、空間を牽引する存在感が素晴らしい。

【製品概要】 単機能レンジ「四ツ星レンジ」

■AQUA のミッション

AQUA が大切にしているのは「創新」（そうしん）の精神。それは、生活をより豊かにする使いやすさ、多機能性、デザイン性、感動と満足が高い製品を生み出し、付加価値を新しく創り続けること。そして、今と未来を幸せにする価値を提供し続けること。

AQUAは社名の由来となった、ミッション「Authentic Question Unique Answer」のもと、本質的な課題をユニークな発想と技術で解決し、「まだ見ぬ新しい価値」をこれからも提供していきます。

■アクア株式会社について

アクア株式会社は、2012年1月、三洋電機の一部事業を継承し設立。

Haierグループの日本法人として、業務用洗濯機や、家庭用の洗濯機、冷蔵庫、掃除機などのAQUAブランド商品、サービスの企画・開発・販売を行っています。

＜お客さまのお問い合わせ先＞ 9:00～18:30（365 日）

アクアお客さまご相談窓口 フリーダイヤル：0120-880-292

携帯電話からはナビダイヤル：0570-040-292（有料）