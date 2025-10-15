「第8回［名古屋］スマート工場 EXPO -IoT/AI/FAによる製造革新 展-」出展のお知らせ　AIカメラ、新堅牢タブレット、データ管理・通信・可視化で現場のDXを加速！

エレコム株式会社

エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長：石見浩一）は、2025年10月29日（水）～31日（金）にポートメッセなごやで開催される「第8回［名古屋］スマート工場EXPO」に出展いたします。

出展ブースイメージ

製造業の現場では、人手不足の深刻化、セキュリティリスクの増大、情報共有の遅れなど、多くの課題が浮き彫りになっています。これらの解決なくして、生産性向上やDX推進は実現できません。

エレコムグループでは、「現場DXを加速！」 をテーマに、AIカメラによる安全・安心管理、堅牢タブレットを用いた現場作業の効率化、そしてデータ管理・通信・可視化を支えるインフラソリューションなど、工場や製造現場におけるさまざまな課題を解決するソリューションをご紹介します。

さらに、9月18日に新発売した「ZEROSHOCKタブレット PRO」新型モデルの実機も展示し、過酷な現場環境における活用を体感いただけます。

出展の見どころ

■AIカメラソリューション：VIVOTEK / VORTEX / デルカテック / Antenna-eye

・侵入検知などのAI機能を活用し、防犯や作業監視、製造工程の見守りを効率化

・クラウド録画により遠隔からのモニタリングが可能、監視業務を省力化

■現場作業の効率化：ZEROSHOCKタブレット / QNAP / 掲示板NEXT / 顔認証コネクトデバイス

・堅牢性に優れた「ZEROSHOCKタブレット」で、過酷な現場作業を支援

・従来からスペックアップした新しい最上位モデル「ZEROSHOCKタブレット PRO」を実機展示

・製造ラインの制御に適した産業用PCを活用し、安定稼働を実現

・QNAP NASを用いた製造データや指示書の共有・管理で業務を効率化

・デジタルサイネージ「掲示板NEXT」による工場内情報の即時共有

・「顔認証コネクトデバイス」で、シフト管理の効率化やIC不正利用を解消

・倉庫出入り口のオートロック化など、セキュリティ強化にも活用

■データセキュリティ・ランサムウェア対策：オフラインバックアップ / ワクチンUSB

・「SecureSync」で重要データをランサムウェア被害から保護

・「ワクチンUSB」でオフライン端末や制御端末のセキュリティを強化

■業務を支えるインフラソリューション：ネットワーク＆Wi-Fi環境構築

・最新規格「Wi-Fi 7」によるIoT化に最適な無線環境を提供

・グループ会社「groxi」による工場や施設全体のネットワーク設計・構築サービス

【イベント概要】

名称

第8回［名古屋］スマート工場 EXPO -IoT/AI/FAによる製造革新 展-

会期

2025年10月29日（水）～10月31日（金）10:00～17:00

会場

ポートメッセなごや

出展場所

第3展示館 小間番号：N40-26

入場

展示会場のご入場には、必ずご来場登録が必要です。下記より、ご登録をお願いします。

ご登録完了後に専用バッジが表示されますので印刷または、画面を当日展示会場にお持ちください。

https://www.nepconjapan.jp/nagoya/ja-jp/register.html?code=1466445574446370-TRJ

公式サイト

https://www.fiweek.jp/nagoya/ja-jp/about/sfe.html

企業情報

エレコムは1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに企業規模を拡大してまいりました。主にIT周辺関連製品の開発、製造、販売を行い、近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、ソリューション提案などのさまざまな分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを皆さまにお届けすることで、成長し続けてきました。

我々が掲げるパーパス「Better being」は、私たちエレコムグループの存在意義です。より良き技術・品質を追求して、世界の人たちを幸せにし、社会を良くする。より良き地球環境や地域社会を目指し、持続可能な社会や環境に貢献する。創業以来、ずっと大切にしてきたことをこれからも追求し、エレコムグループとして持続的に成長してまいります。

会社概要

会社名 ：エレコム株式会社

本社所在地 ：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 ：昭和61年（1986年）5月

代表者 ：取締役社長執行役員 石見 浩一