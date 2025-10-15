ライフオンプロダクツ株式会社、美容機器ブランドTOUCHBeauty（タッチビューティ）の販売代理店契約を締結
「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社（本社：大阪府大阪市 代表取締役：池田 祐一）は、TOUCHBeauty株式会社（所在地：東京都台東区、代表者：中島秀憲）と販売代理店契約を締結しました。ライフオンプロダクツ株式会社としては、初の販売代理店事業となります。
今回の契約により、ライフオンプロダクツ株式会社では2025年10月27日より全世界80ヶ国以上で展開している美容機器ブランドTOUCHBeauty（タッチビューティ）製品の取り扱いを開始。同社が持つ多岐にわたる販売ルートを活かし、Life on Productsオフィシャルストアおよび全国の雑貨店や量販店へ販売を行うことで、ターゲットを広げ新たな顧客層にアプローチを行ってまいります。また、SNSや美容雑誌を中心としたデジタルプロモーションを展開し、幅広い層への認知拡大を目指します。
TOUCHBeauty株式会社 CEO リン・チャン氏のコメント
日本の消費者は品質に対する目が非常に厳しく、私たちはこれまで多くの日本企業のOEM製造を通じてその高い基準に応えてきました。今回、自社ブランドとして日本市場に参入することで、高品質かつお手頃価格の美容家電を直接お届けできることを嬉しく思います。私たちの製品が、日本の皆様の美容と健康に貢献できることを心から願っています。
TOUCHBeautyについて
LOVE BEAUTY TOUCH BEAUTY
キレイを愛し、キレイを理解し、キレイに触れる。
「TOUCHBeauty」の製品は、美しく洗練されたデザインと優れた機能で
「手にとった方の毎日が少しでも心地よい時間になるように」という想いを持って開発されています。
1999年から開発してきた製品は300種類を超え、現在約120種類の商品を提供しています。
その豊富な経験で培った開発技術を投入し社名を冠したブランド、
それが「TOUCHBeauty」です。
私たちは、まず各製品のコンセプトを明確化し、機能／開発チームで徹底的に試作を繰り返します。
そして機能を探究した先に、デザインチームによる美しいフォルムが与えられ、
試作・生産試験を経て自社工場で製造、全世界80ヶ国以上のお客さまへお届けしています。
取扱製品について
「TOUCHBeauty」製品は、
高機能で意匠を凝らしたデザイン性が特長のプレミアムライン、
気軽に手に取りやすいミディアムラインやエッセンシャルラインの3ラインから構成され、
ライフオンプロダクツ株式会社では全33アイテムを取り扱います。
ここではプレミアムラインの一部をご紹介いたします。
ブラッシングで頭皮も髪も健やかに。美髪へ導く多機能ブラシ
高密度に配した409本のブラシピンが頭皮に密着し、EMSや高速振動で刺激を与え頭皮をケアします。
約2,000万個以上のマイナスイオンが髪を包み、潤いをキープ。
美容クリニックでも採用されている赤色・青色LEDの2色同時の出力も可能な多機能ブラシです。
TOUCHBeauty（タッチビューティ）
「スカルプケア美髪ブラシ」TB-2343
価格：32,780円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/tb-2343/
速乾＆マイナスイオンで、サロン帰りのような輝く美しい髪に
約2億個の高濃度マイナスイオンが、濡れた髪を包み込み一瞬で潤いを閉じ込めながら、
大風量で速乾。ミディアムヘアなら約3分、ロングヘアでも約5分*で根本から毛先まで
しっかり乾かします。
使えば使うほど髪が潤いなめらかな手触りに。毎日サロン帰りのようなうるツヤ髪に導きます。
*自社調べ
TOUCHBeauty（タッチビューティ）
「SILKY イオンドライヤー」TB-2393
価格：16,280円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/tb-2393/
ハリのある肌を多角的にサポートする、エイジングケア*1テクノロジー
高周波（RF）、EMS、赤色LED、赤外線の複合エイジングケア*1テクノロジーを搭載した
多機能美顔器。
サークル型高周波（RF)で肌の奥*2まで広範囲に届けます。
各レベルは6段階あり、肌の部位や肌の状態に応じて最適な出力をお選びいただけるため、
負担をかけずにハリ・弾力のある肌へアプローチします。
自宅で本格的なエイジングケアを手軽に行えるアイテムです。
*1 年齢に応じたケア
*2 角質層まで
TOUCHBeauty（タッチビューティ）
「LIFT2 マルチエステ美顔器」TB-2382
価格：27,280円（税込）
商品ページ：https://lifeonproducts.co.jp/product/tb-2382/
販売情報
■2025年10月15日（水）よりLife on Productsオフィシャルストアにて発売開始
https://lifeonproducts-online.com/c/touchbeauty
■2025年10月27日（月）より随時、全国雑貨店や量販店にて販売開始
お問い合わせ先
本件ならびに製品に関するお問い合わせは、
弊社ホームページの問い合わせフォームよりお願いいたします。
https://lifeonproducts.co.jp/contact/
会社概要
[社名] ライフオンプロダクツ株式会社
[代表者] 代表取締役 池田 祐一
[設立] 2003年7月29日
[本社] 大阪府大阪市西区南堀江1-12-19 四ツ橋スタービル2F
[ＵＲＬ] https://lifeonproducts.co.jp
[事業内容] 「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」という驚きで
お客様の暮らしをイロドル製品・サービスの提供