21 日間使えるスポーツウォッチ「HUAWEI WATCH GT 6」シリーズ大好評発売中！旧製品ユーザーに嬉しいキャンペーンも！

華為技術日本株式会社

華為技術日本株式会社（ファーウェイ・ジャパン）は、スポーツウォッチとして進化を続けてきたGTシリーズ『HUAWEI WATCH GT 6』『HUAWEI WATCH GT 6 Pro』『HONMA×HUAWEI WATCH GT 6 Pro』を10月14日（火）より発売しました。

すでに各注目・売上ランキングで上位にランクインし、好評をいただいています。

また、現在、Bandシリーズを含むファーウェイの対象スマートウォッチ製品を下取りすることで、最新「HUAWEI WATCH GT 6」シリーズを、メーカー小売希望価格より30％オフにてオトクに買えるキャンペーンを実施中です。ぜひ、この機会にご利用ください。

ファーウェイは、調査会社IDCによる、世界の手首装着型ウェアラブルデバイス（Smartwatch/Wristband）の四半期毎調査において、2025年第2四半期に、20.2％のシェアを獲得し、出荷台数で第1位を獲得しました。これで2025年第1四半期に続き、2四半期連続となり、2025年上半期を通じて首位に立ちました。また、2025年6月時点で、ファーウェイのウェアラブルデバイスの世界累計出荷台数は、2億台を突破しています。

【HUAWEI製品下取りキャンペーン詳細】

◇キャンペーンページ

https://consumer.huawei.com/jp/support/huawei-trade-in/

◇キャンペーン期間

2025年10月14日（火)～2026年1月31日（土）

※早めに終了する場合もありますのでご了承ください。

◇購入対象製品

HUAWEI公式オンライストアにて、例えば下記製品がメーカー小売希望価格より30％引きで購入できます。

【例】（詳細は公式サイトをご確認ください）

・『HUAWEI WATCH GT 6 46mm』グリーン/コンポジットウーブン（表面に立体織物加工を施したフルオロエラストマー）ベルト

メーカー小売希望価格（税込）：36,080円→25,256円

・『HUAWEI WATCH GT 6 41mm』ホワイト/コンポジットレザーベルト

メーカー小売希望価格（税込）：36,080円→25,256円

・『HUAWEI WATCH GT 6 Pro』ブラック/フルオロエラストマーベルト

メーカー小売希望価格（税込）：48,180円→33,726円

・『HONMA×HUAWEI WATCH GT 6 Pro』

メーカー小売希望価格（税込）：52,580円→36,806円

◇下取り対象製品

日本国内で購入した「HUAWEI Bandシリーズ」、「HUAWEI WATCH FITシリーズ」、「HUAWEI WATCH GTシリーズ」、「HUAWEI WATCHシリーズ」は、モデル・カラーを問わず下取り対象となります。

※展示品などのサンプル機は下取りの対象外です。弊社で下取り品を確認しサンプル機と判明した場合は、下取りサービスのお申し込みをお断りさせていただきます。

※故障していても製品のシリアル（SN）番号の確認が出来る場合は、下取りサービスをご利用いただけます。

※下取り製品一つにつき購入できる商品は一つまでです。同一クーポンコードで二つ以上の商品を下取り割引価格で購入された場合は、超過分の注文をキャンセルします。

◇下取りから購入までの流れ

１.宅配の場合、キャンペーンページよりお申し込みください。申し込みには、HUAWEI ID の登録が必要です。 https://consumer.huawei.com/jp/support/huawei-trade-in/

また、認定修理店に下取り製品をお持ち込みいただくことも可能です。

２.ファーウェイ側でデバイスのシリアル番号から下取り対象であるかのチェックを行い、問題なければ、公式オンラインストアで使える30％割引クーポンコードを発行したメールを送付します。

３.公式オンラインストア（https://consumer.huawei.com/jp/offer/special-purchase/watch-gt6-buy/）にてクーポンを使用し、製品をご購入ください。

詳細なクーポン使用方法はこちら

https://consumer.huawei.com/jp/community/details/topicId-52671/

※対象外製品と判明した場合は、その旨ご連絡し着払いで返送させていただきます。製品の電源が入らない場合など製品画面からシリアル番号が確認できない場合は製品を分解して確認する場合があります。下取り対象外と判明し返送する場合は、原状復帰できませんので予めご了承ください。

※「宅配にて下取り」でお申し込み製品をお客様により発送した後は、当社がお客様から下取り完了した製品はいかなる理由でも返却いたしません。下取り対象機種を発送することにより、お客様は当該下取り対象機種の所有権を放棄することに同意したものとみなします。

※下取りサービスで購入した製品は、返品／返金／色変更できません。（修理規約に規定する保証サービスが適用されます。）

※第三者への転売など、営利目的での本下取りサービスのご利用は堅くお断りいたします。

※本キャンペーンは事前の予告なく、内容の変更またはキャンペーンを終了する場合があります。

【最新 GT 6シリーズの紹介】

◆『HUAWEI WATCH GT 6 Pro』

最新作のフラッグシップモデル『HUAWEI WATCH GT 6 Pro』は、「21日間使えるスポーツウォッチ」のコピーどおり、サイクリング・ゴルフ・スノーボードやスキー・登山・ランニングなどオールラウンドに活躍できるワンランク上のスポーツ機能と、通常使用※1で約21日間持続する強力なバッテリーが大きな特徴です。

GTシリーズに特徴的な美しい八角形デザインを引き継ぎつつ、『HUAWEI WATCH GT 6 Pro』は立体的になったカウントアップベゼルが、正面から見るとよりすっきりとした印象を与えます。高い耐摩耗性と耐擦傷性を持つサファイアガラスをディスプレイに採用し、ウォッチケースは航空グレードのチタン合金、リアケースは肌になじむセラミックを採用。

画面占有率が前モデル『HUAWEI WATCH GT 5 Pro』比で約5.5％増加し、より没入できるディスプレイは、最大輝度3000ニトと、強い日差しの下でのアウトドアに最適な、ハッキリとした視認性を確保します。また、測位衛星精度も前モデル比で約20％向上しており、フルカラーマップで自分の位置や目標地点を確認しながらワークアウトを進めることができます。

防水防塵レベルは、5ATMとIP69を取得しており、グローバルのダイビングアクセサリーの基準EN13319を満たし、水深40メートルのフリーダイビングに対応します※2。

健康管理機能では、心電図アプリケーション（プログラム医療機器）※3にも対応しています。そのほか12段階で情緒の状態をお知らせする情緒モニタリングをはじめとして、詳細かつ精度高い睡眠モニタリング機能を搭載。心拍数・血中酸素レベル・皮膚温・心拍変動（HRV）も24時間測定可能です※4。

◆『HUAWEI WATCH GT 6』

『HUAWEI WATCH GT 6』は、フラッグシップとほぼ同等のサイクリング・ゴルフ・スノーボード/スキー・登山・ランニングなどオールラウンドに活躍できるスポーツ機能と、通常使用※1で約21日間持続する強力なバッテリーが大きな特徴です。 様々な色と素材ベルトからお好みの１台をお選びいただけます。

『HUAWEI WATCH GT 6 Pro』との違いは、ゴルフ機能の充実具合、ウォッチの素材、心電図アプリケーションの有無などです。

◆『HONMA×HUAWEI WATCH GT 6 Pro』

株式会社本間ゴルフとコラボレーションした最新ゴルフスマートウォッチ『HONMA×HUAWEI WATCH GT 6 Pro』は、日本限定発売で、家電量販店やECショップ、HUAWEIストアのほか、全国のHONMA直営店、公式オンラインショップにて、販売中です。

ファーウェイの最新スマートウォッチ『HUAWEI WATCH GT 6 Pro』をベースに、HONMAの世界観を融合したデザインに仕上げました。ゴルフ機能は、ファーウェイがハイエンド帯で展開する『HUAWEI WATCH Ultimate』と同等のものが搭載され、ファーウェイ史上最も本格的なゴルフウォッチが誕生しました。

※1：バッテリー通常使用は、以下の条件でテストされています：出荷時のデフォルト設定を使用、ワークアウトの自動検出を手動でオフに設定。心拍数測定ON、睡眠測定ON、毎週90分のワークアウト、毎週30分の音楽再生、毎週30分のBluetooth通話、メッセージ通知ON（1日平均メッセージ50件、通話6件、アラーム3回）、1日に200回画面点灯。

※2：本製品は ISO 22810:2010の5ATM防水基準を満たしており、静止状態で水深 50メートルに相当する水圧に10分間耐えられますが、水深50メートルの環境においても防水機能を有する意味ではありません。IP69: 本製品は IEC 60529:2013のIP69防水基準を満たしています。温水シャワー時の防水機能を保証するものではありません。本製品はダイビングアクセサリーの EN13319 規格に準拠しており、最大 40 メートルのフリーダイビングに対応しています。プールや海岸での水泳など、浅い水域での活動時に装着することができます。水中での使用後は、速やかに洗浄・乾燥し、製品表面やすべての穴の水垢を除去し、機器の性能に悪影響を与えないよう、機器の排水機能を使用してください。 本製品は、以下のようなシーンでは着用しないでください：(不適切なシーンで着用された場合、液体への浸漬による機器の損傷は保証の対象外となります )(1) 温水シャワー、温泉、サウナ、その他高温および/または高湿度環境での活動。(2)シャワージェル、シャンプー、石鹸水、その他洗濯物やクリーニング製品にデバイスが触れる可能性のある活動。接触した場合は、真水に 30 分間浸してから洗い流してください (3)スキューバダイビング、テクニカルダイビング、40 メートルを超える深度でのフリーダイビング。(4)ブラウンは、水泳などの水中活動用には設計されていないため、そのような場合はブラックなど他のベルトを使用することをお勧めします。防水性能は永久的なものではなく、日々の着用により保護性能が低下する場合があります。定期的に Huawei 認定サービスセンターで点検・メンテナンスを受けることを推奨します。

※3：心電図（ECG）はHUAWEIの心電図アプリケーションを指します（HUAWEIの心電図アプリケーションの医療機器承認番号：30600BZI00035000）。この機能は、心房細動の兆候の検出を補助的に行うものであり、従来の医師による診断に替わるものではありません。結果はあくまで参考です。また、この機能は18歳以上の成人の使用を意図しています。

※4：心電図以外の健康管理機能は医療目的で使用できません。24時間測定とは一定期間毎の計測値を定期的に表示することを意味しています。

※スマートウォッチ内のyukiyamaアプリは、yukiyamaが開発・提供するもので、利用にはスマートフォンのyukiyamaアプリ連携が必要です。iOS版とAndroid版で一部機能に違いがあり、正式リリース版を基準とします。配信開始は11月下旬を予定しています。