棋士・羽生善治氏が登壇決定！調達DXカンファレンス2025秋のキーセッション「進化する意思決定」をテーマに講演ここでしか聞けない、“AIによって世界はどう変わるのか”羽生善治氏と探る調達の未来。

株式会社Leaner Technologies

株式会社Leaner Technologies（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：大平 裕介、以下「リーナー」）は、2025年11月7日（金）に開催する調達DXカンファレンス2025秋において、棋士・羽生 善治氏がキーセッションにご登壇いただくことが決定いたしましたので、お知らせします。

▼詳細・お申し込み▼

https://leaner.jp/pds/2025autumn

■調達DXカンファレンス2025秋

激変するビジネス環境の中で、調達部門は今、単なるコスト削減部門から「企業成長の戦略パートナー」へと役割を大きく変えようとしています。この重要な変革期を勝ち抜くための羅針盤として、ご好評につき第5回となる「調達DXカンファレンス」を開催いたします。

調達DXの推進は待ったなしの状況ですが、その具体的な道筋に悩む企業も少なくありません。そこで本カンファレンスでは、DXを成功させた先進企業の具体的な事例を徹底解説し、そこに至るまでの課題とノウハウを共有します。また、業務を劇的に進化させるAI・データ活用など、最新テクノロジーの動向を専門家が深く掘り下げます。

調達部門がコストセンターから経営貢献部門へと進化するための、具体的なロードマップを提示します。本イベントは、参加者の皆様が自社の調達DX推進に向けた具体的なヒントと最新の知見を得られる場として企画しています。調達部門の未来を見据える上で、本カンファレンスが皆様の業務推進の一助となれば幸いです。ぜひご参加ください。

■【調達×将棋】羽生善治氏と探る調達の未来～AIによって世界はどう変わるのか～

この度、登壇が決定した羽生善治氏は、将棋界の第一人者として長きにわたりトップを走り続け、「永世七冠」の偉業を達成されました。その卓越した意思決定力、革新的な思考、そして進化し続ける姿勢は、現代の企業経営における変革のあり方と深く共鳴します。

本セッションでは、勝負の世界で培われた「一歩先の未来を読む力」や「常識を疑う姿勢」、そして「進化し続ける組織・個人」のあり方についてのセッションをお送りします。

■ 羽生 善治氏 プロフィール

1982年 小学生名人戦で優勝。同年、プロ棋士養成機関である奨励会に入会。

1985年 史上三人目の中学生棋士となる。

1994年 都民文化栄誉賞受賞。

1996年 当時の七大タイトルである竜王・名人・王位・王座・棋王・王将・棋聖を将棋界史上初独占し、日本中に七冠フィーバーを巻き起こし将棋の普及に大きく貢献。

2006年 八王子観光大使に就任。

2017年 七大タイトル全ての永世資格を達成し、将棋界で史上初の永世七冠となる。

2018年 将棋界初の国民栄誉賞受賞。紫綬褒章受賞。

■「調達DXカンファレンス2025秋」概要

【開催日時】2025年11月7日（金）10:00~

【開催場所】オンライン

【参加条件】事前申込制・視聴無料

【詳細ページ・申し込みURL】https://leaner.jp/pds/2025autumn

【参加方法】お申込み後、メールにて参加方法をご案内いたします

【主催】株式会社Leaner Technologies

【お問合せ】pds@leaner.co.jp（PDS運営事務局）

■会社概要

【株式会社Leaner Technologies】

「調達のスタンダードを刷新し続ける」をミッションに、ソーシングの高度化を実現するソーシング DXクラウド「リーナー見積」、購買プロセスを一元管理する購買プラットフォーム「リーナー購買」 を提供しています。

企業の調達部における過去のデータや取引先・社内関係者とのコミュニケーションなど、業務プ ロセスをデジタル化し、蓄積されたデータの活用を促進することで、調達部門の生産性と企業の 利益率向上を実現するサービスを提供します。

法人名：株式会社Leaner Technologies

代表者：代表取締役 大平 裕介

所在地：東京都品川区西五反田７丁目２３－１ 第3TOCビル 9F

設立：2019年2月22日

URL：https://leaner.co.jp