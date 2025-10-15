日本オラクル株式会社

Oracle AI World、ラスベガス ― 2025年10月15日

（本資料は米国2025年 10月 14日にオラクル・コーポレーションより発表されたプレスリリース(https://www.oracle.com/news/announcement/ai-world-oracle-unveils-ai-data-platform-empowering-customers-to-innovate-in-the-ai-era-2025-10-14/)の抄訳です）

オラクルは本日、「Oracle AI Data Platform(https://www.oracle.com/jp/ai-data-platform/)」の一般提供を開始したことを発表しました。この包括的なプラットフォームは、お客様が業界をリードする生成AIモデルと自社のデータ、アプリケーション、ワークフローを安全に接続できるよう設計されています。 「Oracle AI Data Platform」は、自動化されたデータ取り込み、セマンティック強化、ベクトルインデックス作成を、組み込みの生成AIツールと組み合わせることで、ローデータから本番レベルのAIまでのプロセスを簡素化します。

「Oracle AI Data Platform」はデータをAIで活用可能な状態に整え、「Oracle Cloud Infrastructure(https://www.oracle.com/jp/cloud/)(OCI)」、「Oracle Autonomous AI Database(https://www.oracle.com/jp/autonomous-database/)」および「OCI Generative AIサービス(https://www.oracle.com/jp/artificial-intelligence/generative-ai/generative-ai-service/)」の機能を組み合わせることで、エージェント型アプリケーションの作成と展開を可能にします。ビジネスユーザーは、信頼できるリアルタイムのインサイトに加え、定型業務を自動化し、成長機会を可視化し、日々のワークフローにインテリジェンスを直接組み込むAIエージェントを利用できます。一方で、開発者やデータチームは、エンタープライズグレードの単一プラットフォームを活用して、これらのAIエージェントを迅速に構築・拡張できます。このプラットフォームは「NVIDIA」の高速コンピューティング・インフラストラクチャとも統合されており、高性能ワークロード向けに最新世代のGPUやライブラリを選択できます。その結果、あらゆる事業部門において、イノベーションの加速、生産性の向上、測定可能なビジネスインパクトの実現が可能になります。

オラクルのエグゼクティブ・バイスプレジデントであるT.K. アナンド (T.K. Anand) は次のように述べています。「『Oracle AI Data Platform』は、お客様がAIに適したデータを準備し、さらにAIを活用してあらゆるビジネスプロセスを変革することを可能にします。『Oracle AI Data Platform』は、データを統合しAIライフサイクル全体を簡素化することで、企業が安心、安全かつ迅速にAIの力を活用するための最も包括的な基盤を提供します。」

「Oracle AI Data Platform」は、データやAI活用のためのエンタープライズに適した基盤を提供します。お客様は、「Delta Lake」や「Iceberg」といったオープンフォーマットを利用して、自社のデータレイクハウスを構築できるため、データの重複を解消できます。さらに、「AI Data Platform」カタログは、すべてのデータやAI資産を一元的に可視化・管理できるため、企業がコンプライアンスや信頼性を維持するのに役立ちます。このカタログは、「Agent2Agent（A2A）」や「Model Context Protocol（MCP）」といったオープンスタンダードにも対応しており、幅広いAIエージェントやツールの活用、そして高度なマルチエージェントシステムの構築を可能にします。さらに、「Agent Hub」の活用も有効です。「Agent Hub」は多くのエージェントを使い分ける際の複雑さを解消し、ユーザーからのリクエストを解釈して、適切なエージェントを呼び出し、推奨事項を提示し、迅速な対応を可能にします。

「Oracle AI Data Platform」は、次のことを可能にします。

- データをインテリジェンスに変換: データレイクハウスとAIを1つのプラットフォームに統合することで、ローデータを実用的なインサイトやより優れた意思決定につなげやすくします。- チーム全体でイノベーションを加速: データエンジニア、データサイエンティスト、AI開発者のための単一のワークベンチを提供し、コラボレーションやAI搭載アプリケーションの提供を迅速化します。- ビジネスプロセスを自動化・拡張: AIエージェントによるワークフローのオーケストレーション、アラートのトリガー、業務効率化を実現し、分析を超えたビジネス成果の向上を可能にします。- 初日からエンタープライズ対応: 「OCI」、オープンソースエンジン、業界をリードするアナリティクス、「Oracle Autonomous AI Lakehouse」の力を結集し、ミッションクリティカルなAI導入に必要なスケール、パフォーマンス、信頼性を提供します。

「Zero-ETL」や「Zero Copy」といった機能により、お客様は財務、人事、サプライチェーン、マーケティング、営業、サービスなどの重要な業務アプリケーションデータをはじめ、業種別アプリケーションデータや既存のエンタープライズ・データベースにもシームレスに接続できます。「Oracle AI Data Platform」は、マルチクラウドやハイブリッド型のクラウド間オーケストレーションに対応しており、お客様はあらゆるクラウドやオンプレミス、エッジからデータを接続、処理、分析できます。さらに、AIエージェントは、オラクルのアプリケーションやサードパーティ環境の間でもシームレスに連携するため、企業全体にわたりAIによるイノベーションを拡大できます。

Fusion、NetSuiteを含む主要なオラクルのアプリケーション・スイート全般、ならびにヘルスケア、消費財、金融サービス、建設といった業界向けに、オラクルは事前統合を備えた専用「AI Data Platform」の提供を計画しています。また、「Oracle Fusion Data Intelligence」により厳選され、強化されたAI対応データも「AI Data Platform」上で利用できるため、ビジネスユーザーはすぐに付加価値を得ることができます。

パートナー各社が「Oracle AI Data Platform」へ投資

大手グローバル・システムインテグレーターやコンサルティング企業は、「Oracle AI Data Platform」に総額15億ドル以上の投資を表明しています。この投資には、8,000人以上の実務者への包括的なトレーニングや、100以上の業界特化型ユースケースの開発が含まれます。

Accentureの最高AI責任者兼データ責任者、Lan Guan氏は次のように述べています。「AccentureはAIの変革力とお客様独自のデータを活用し、企業変革を推進することにコミットしています。当社の幅広いAIエンジニアリング能力、業界に対する深い知識、そして数千件に及ぶ生成AIのクライアント案件で培った経験により、お客様が『Oracle AI Data Platform』を活用し、初日からオラクルの能力を最大限に引き出せるよう独自の立場でご支援できると考えています。」

Cognizantのシニア・バイスプレジデントであるNaveen Sharma氏は次のように述べています。「30年以上にわたり、当社はデータの力、そして最近ではAIも活用しながら、お客様の成果向上に尽力してきました。私たちは『Oracle AI Data Platform』が、お客様のこれからの歩みにおいて戦略的な存在になると考えており、オラクルとCognizantが連携し、お客様の未来に貢献できることを楽しみにしています。」

KPMGのアドバイザリー・パートナーであるTodd Randolph氏は次のように述べています。「KPMGは、高度な分析とAIを通じて、データドリブンなインサイトや業務プロセスの効率化を実現し、お客様を強化することに尽力しています。『Oracle AI Data Platform』のリリースにともない、オラクルと連携し、信頼できるデータを基盤とした革新的なAIソリューションをお届けできることを大変嬉しく思います。このパートナーシップにより、お客様がデータの信頼性やセキュリティに自信をもって、より賢明な意思決定を行い、業務効率を高め、新たな成長機会を見出せるよう支援できるようになります。」

PwCの米国およびグローバルOracle AllianceリードであるKevin Sullivan氏は次のように述べています。「PwCでは、AIが単なる業務自動化にとどまらず、お客様の業務のあり方や価値創造を一変する大きな可能性を持っていると考えています。『Oracle AI Data Platform』は、セキュアでガバナンスが効いた、信頼できるエンタープライズクラスの分析およびAIのための必須要素を、1つのプラットフォームに統合しています。これにより、私たちは今日の複雑なマルチクラウドおよびハイブリッド環境において、お客様のイノベーション加速や、具体的な成果の早期実現を支援できます。」

参考リンク

- T.K. アナンドによるOracle AI Worldの基調講演(https://www.oracle.com/ai-world/on-air/)- Oracle AI Data Platform(https://www.oracle.com/jp/ai-data-platform/)

オラクルについて

オラクルは、広範かつ統合されたアプリケーション群に加え、セキュリティを備えた自律型のインフラストラクチャをOracle Cloudとして提供しています。オラクル（NYSE: ORCL）について、詳しくはwww.oracle.com/(https://www.oracle.com/)をご覧ください。

Oracle AI Worldについて

Oracle AI Worldは、お客様やパートナー企業が最新の製品・テクノロジーのイノベーションを発見し、AIがさまざまな業界でどのように活用されているかを知ることができるイベントです。業界の専門家や同じ関心を持つ方々とつながり、すぐに組織にインパクトをもたらす実践的なヒントやインサイトを得ることができます。また、オラクルがクラウドとAIの持つ可能性をいかに最大限に引き出すかを探る絶好の機会でもあります。イベントでは新機能の実演や、識者・業界リーダーの講演も予定されています。詳細は oracle.com/ai-world(https://www.oracle.com/ai-world/)、最新情報やニュースは oracle.com/news(https://www.oracle.com/news/) および linkedin.com/company/oracle(https://www.linkedin.com/company/oracle/) でご確認ください。

将来の製品に関する免責条項

上記の事項は、弊社の一般的な製品の方向性に関する概要を説明するものです。また、情報提供を唯一の目的とするものであり、いかなる契約にも組み込むことはできません。上記の事項は、マテリアルやコード、機能を提供することをコミットメント（確約）するものではないため、購買決定を行う際の判断材料にしないでください。オラクル製品に関して記載されている機能の開発、リリース、時期および価格については、弊社の裁量により変更される可能性があります。

将来の見通しに関する記述

オラクルの将来の計画、期待、信念、意図に関する本記事内の記述は「将来に関する記述」であり、重大なリスクや不確実性が生じる可能性があります。こうした記述はオラクルの現在の期待と実際の結果に影響を及ぼす可能性があり、実際の結果が大きく異なる可能性があります。これらの記述およびオラクルのビジネスに影響を及ぼすその他のリスクに関しては、Form 10-K での オラクルの最新のレポートならびに Form 10-Q の「Risk Factors」など、米証券取引委員会 (SEC) に提出されているオラクルの報告書に記載されます。これらの報告書は、SECのウェブサイトまたはオラクルのウェブサイトoracle.com/investor(https://investor.oracle.com/home/default.aspx)からご覧いただくことができます。本記事内の情報はすべて、2025年10月14日時点で最新であり、オラクルは新しい情報や将来の出来事を踏まえて記述を更新する義務を負いません。

商標

Oracle、Java、MySQL及びNetSuiteは、Oracle Corporation、その子会社及び関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。NetSuiteは、クラウド・コンピューティングの新時代を切り開いたクラウド・カンパニーです。