Sigma BFがグッドデザイン金賞・経済産業大臣賞を受賞

このたび、株式会社シグマ（代表取締役社長：山木和人）のレンズ交換式フルサイズミラーレスカメラ［Sigma BF］が、2025年度「グッドデザイン金賞」および「経済産業大臣賞」(主催：公益財団法人日本デザイン振興会)を受賞致しました。

グッドデザイン金賞は、2025年度に選ばれたグッドデザイン・ベスト100の中から、特に優れたデザインと認めるものに授与される賞です。





経済産業大臣賞は、グッドデザイン金賞に選出されたもののうち、我が国の経済の発展に寄与すると特に認める対象に贈られる賞です。本年度は、グッドデザイン金賞19件のうち3件が「経済産業大臣賞」として表彰されました。弊社デジタルカメラ製品において、Sigma fp、sd Quattroシリーズ、dp Quattroシリーズに続き4製品連続での金賞受賞となります。

弊社では、今後もさらなる画質の追求と、本質性能を第一義とした撮影機材を中心に、お客様に真に喜ばれる製品の開発に努めてまいります。

受賞概要

受賞製品：Sigma BF

製品情報：https://www.sigma-global.com/jp/cameras/bf/

審査委員による評価コメント：

もし現代に「デジタルカメラ」という製品がなく、「写真を撮る」という技術のみが存在していたら、そのための道具はこの「Sigma BF」のような姿になっていたかもしれない。iPodやiPhoneを初めて目にしたときの衝撃に通じる新しさと、目的に純粋に従う美しさを備えている。Sigmaというブランドの本質もよく表れており、レンズを核に据えた発想がカメラボディを徹底的に研ぎ澄まし、その純度をいっそう際立たせている。久しく味わっていなかった、プロダクトデザインで心が躍る感覚を呼び起こす一台である。



受賞についての詳細は以下のページよりご覧ください。

https://www.g-mark.org/gallery/winners/28619

グッドデザイン賞受賞展「GOOD DESIGN EXHIBITION 2025」に出展

GOOD DESIGN EXHIBITION 2025 -2025年度グッドデザイン賞受賞展-

会期 11月1日(土)～11月5日(水)

会場 東京ミッドタウン各所(ベスト100展示はB1Fホール)

内容 2025年度全受賞デザイン展示

*入場無料

グッドデザイン賞とは

1957年創設のグッドデザイン商品選定制度を継承する、日本を代表するデザインの評価とプロモーションの活動です。国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞として、暮らしの質の向上を図るとともに、社会の課題やテーマの解決にデザインを活かすことを目的に、毎年実施されています。受賞のシンボルである「Gマーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれています。

http://www.g-mark.org/

Sigmaについて

"The Art of engineering. Engineering for Art."

芸術の域まで技術を高め、技術を芸術に尽くす

Sigmaは、カメラ、レンズ、アクセサリーの製造販売を行う日本の光学機器メーカーです。1961年の創業以来、人々が持つ表現への情熱に対する深い敬意を常に忘れず、あらゆるニーズに応える最高の撮影道具の提供を目指してきました。Sigma唯一の生産拠点である会津工場、そして東北地方を中心としたサプライチェーンによって実現する「Made in Aizu, Japan」の高い品質と、地域に根差した知恵と技術の結晶は、Sigmaの本質そのものです。

www.sigma-global.com(https://www.sigma-global.com/jp/index.html)

