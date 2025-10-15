AVerMedia ポケットGOシリーズで、オフィスを持ち歩く。働き方をもっと自由に。

アバーメディア・テクノロジーズ株式会社

アバーメディア・テクノロジーズ株式会社（東京都千代田区）は、映像キャプチャーの技術を活かしたUSB Type-C対応ポータブルシリーズ『ポケットGOシリーズ』を展開しています。

従来はゲーム配信機器のイメージが強かったAVerMediaですが、同シリーズでは「映像×ワーク」という新しい活用を提案。

ビジネスシーンや日常の作業環境にも対応できるツールとして、活用の幅を広げています。

“持ち運べる作業環境”という新しい発想

現代の働き方は、在宅ワークやカフェ、出張先オフィスなど、場所を選ばず作業を行うスタイルが主流になりつつあります。

しかし、その自由の裏には「環境を整える手間」という課題もあります。

電源供給・映像出力・データ転送／USB拡張、さらには録画・キャプチャなど、必要な機能を複数の機器でまかなうと、荷物が増え、配線も煩雑になりがちです。

ポケットGOシリーズは、そんな“複数機能の併用負荷”を1台に統合するというコンセプトで設計されました。

3in1／4in1／5in1といった構成により、利用シーンや目的に応じて最適なモデルを選ぶことができます。

各モデルの特長

ポケット充電器GC313：3in1 充電器

おすすめ：リモートワークや出張が多い人

充電・映像出力・USBハブ機能

外出先や出張先でノートPCやスマホを充電しながら、HDMI出力やUSBハブを同時に活用できます。

GC313ひとつで、デバイスの充電・周辺機器接続・プレゼン資料の映像出力までをスムーズに。

荷物を減らして、オフィスでもカフェでも快適に作業できます。

製品ページ :https://www.avermedia.co.jp/product-detail/charging-dock-GC313

GC313 モニターキャンペーン開催中

現在、ポケットGOシリーズの人気モデル「GC313」を対象に、ビジネスシーンでの活用を体験できるモニターキャンペーンを実施中です。

実際のワークスタイルにどのようにフィットするのか、この機会にぜひお試しください。

応募期間・詳細はこちら :https://forms.gle/9uxNFLKxyb1Ak5m2A

GC313Pro：4in1 ポケットキャプチャー

おすすめ：オンライン商談や授業を行う人

キャプチャー・充電・映像出力・USBハブ機能

会議中に複数のデバイスの資料や画像を共有したい時、GC313Proに接続するだけで簡単にシェアが可能。資料の切り替えやプレゼンの記録もスムーズに行え、ビジネスシーンでの作業効率を大幅にアップできます。

LIVE GENERATOR POCKET製品ページ :https://www.avermedia.co.jp/product-detail/charging-dock-GC313Pro

LIVE GENERATOR PORTABLEGC515：5in1 ポータブルキャプチャー

おすすめ：会議や打ち合わせの映像を記録したい人

録画・配信・映像出力・ドック・USBハブ機能

ワンタッチ録画機能により、PCが手元になくても会議や打ち合わせの映像を簡単に記録。さらに充電や周辺機器接続、映像出力も同時に行えるため、会議の準備や片付けの手間を減らし、効率的に情報を共有できます。

製品ページ :https://www.avermedia.co.jp/product-detail/capture-dock-GC515

働き方が変わる今だからこそ。

リモートワーク、オンライン会議、モバイルオフィス──。

仕事のスタイルが多様化する中で、「映像」「電源」「接続」の3つを安定して確保することが、パフォーマンスを支える鍵になっています。

ポケットGOシリーズは、そんな“現代の働き方”を支えるためのツールとしても役立ちます。

ゲームユーザーだけでなく、映像を扱うすべてのビジネスパーソンに、新しいワークスタイルの可能性を提供します。

アバーメディアは、これからも映像技術を通じて、働く人々の“つながる力”を支えていきます。

AVerMedia TECHNOLOGIES社概要

AVerMedia TECHNOLOGIES社は、台湾に本社を構え、ビデオキャプチャー、ストリーミング、オーディオ製品を中心に、現在、世界75ヶ国でグローバルに事業展開しております。技術、品質を重視する技術集団のもと自社にて設計、製造、品質管理を徹底し、自社“AVerMedia“ ブランド商品の市場導入のほかに、OEM/ODMパートナー様にも製品を供給し、高い評価をいただいております。

URL：http://www.avermedia.co.jp/