モリサワ 2025-2026年新書体の第1弾をMorisawa Fontsにて提供開始

株式会社モリサワ

株式会社モリサワ（以下モリサワ）は、2025年10月15日（水）より、Morisawa Fontsをご契約中のお客様に、Morisawa Fontsアップグレード2025年10月版として2025-2026年新書体第1弾の提供を開始しました。

本アップグレードで追加された書体は、これまで「TypeBank PASSPORT」からご提供してきた個性豊かなタイプバンクフォントや、写研書体のOpenTypeフォント開発プロジェクトによる「写研クラシックス」を合わせた合計85ファミリーです。

なお、2025-2026年新書体の第2弾ラインナップ、および提供日については追って発表します。今後のお知らせを楽しみにお待ちください。

2025-2026年新書体第1弾の詳細について

2025-2026年新書体特設ページ

新書体第1弾ラインナップが一覧できる一行見本PDFのほか、グラフィック作例とともに書体の特徴や文字の効果的な使い方、Tipsを公開しています。毎日のフォント使いのヒントになる、デザインレシピをぜひご覧ください。

2025-2026年新書体特設ページ(https://new.morisawafonts.com/2025-2026/)

モリサワ公式note

新書体第1弾のタイプバンクフォントおよび写研クラシックスについて、一部をピックアップしてご紹介しています。

【モリサワ公式note】あなたのデザインワークの新定番が見つかるかも？！Morisawa Fonts新書体2025-2026(https://note.morisawa.co.jp/n/nea6dcf3ba7ad)

新書体のご利用方法

Morisawa Fontsサービスサイトにログイン後、アクティベートすることでご利用いただけます。「フォントを探す(https://morisawafonts.com/fonts/search/)」にて「2025-2026年 新書体」にチェックを入れて検索し、ご希望書体を選択ください。

また、新書体第1弾のラインナップの中から、Morisawa Fontsで使えるようになったタイプバンクフォントや、伝えたい雰囲気・シーン別におすすめのフォントリストを新たに公開しました。制作物のイメージや目的にあわせて厳選したフォントを、まとめてアクティベートいただけます。

詳細はこちら(https://morisawafonts.com/recommendation/)

新書体の利用可能OSについて

〈対象OS〉

Windows 11 23H2 以降

macOS 11 以降

（※常時ネット環境必須）

対象サービス

Morisawa Fontsの以下プラン ※1

スタンダードプラン（学生・教職員向け特別価格を含む）

Select8/24 ※2

業界別プラン（教育機関／公共団体／エンタープライズ）

Webフォント／Webフォント Lite ※3



※1 MORISAWA PASSPORTへの新書体提供は終了しています。新書体のご利用に当たってはMorisawa Fontsへの移行をご検討ください。MORISAWA PASSPORTをご利用中のお客様に向けて、下記より詳細をご案内しています。

・MORISAWA PASSPORTはこちら(https://www.morisawa.co.jp/products/fonts/passport/migration/)

MORISAWA PASSPORTのサービス終了予定のお知らせ以前に複数年でご契約され、現在もご利用中のお客様を対象に、新書体サポートプログラムを実施しています。対象条件などの詳細はこちら(https://www.morisawa.co.jp/about/news/9507)をご覧ください。

・MORISAWA PASSPORT アカデミック版はこちら(https://morisawafonts.com/plans/standard/nt-support-program-academic/)

・教育機関向け／公共団体向けMORISAWA PASSPORTはこちら(https://mf-migration.morisawa.co.jp/hc/ja/articles/360020539372#h_01J5Z9YNHNAYJ1WAHRW1F4DYP9)

教育機関向け／公共団体向けMORISAWA PASSPORTにおける新書体サポートプログラムの詳細は追ってお知らせしますので、今後のご案内をお待ちください。

※2 「Select8」プランでは、第1弾ラインナップにおける全ての写研フォント、および一部のタイプバンクフォントは提供対象外です。

・全ての写研フォント

・松慶行書体、TB新楷書、ファイン-MB、ファイン-ME、フローレン （標準がな）、フローレン 明朝がな、フローレン ゴシックがな

※3 Webフォントサービス「TypeSquare」には、2025-2026年新書体は提供されません。Webフォントのご利用に当たっては、Morisawa Fontsのプランをご検討ください。詳細はこちら(https://www.morisawa.co.jp/about/news/16213)

※フォント提供アプリ「MORISAWA PASSPORT for iPad」には、2025-2026年新書体は提供されません。詳細はこちら(https://www.morisawa.co.jp/about/news/16148)

一部書体改訂のお知らせ

Morisawa Fontsに搭載している一部書体について、字形などの改訂を行いました。変更内容とフォント情報の詳細につきましては、こちら(https://support.morisawafonts.com/hc/ja/articles/11841712210585)よりご確認ください。

「TypeBank PASSPORT」提供終了のお知らせ

「TypeBank PASSPORT」は2027年12月末日をもってサービス提供を終了いたします。また、Morisawa Fontsへの搭載対象には、一部含まれないタイプバンクフォントがあります。詳細はこちら(https://www.morisawa.co.jp/about/news/16223)をご確認ください。

新書体・サービスに関するお問い合わせについて

Morisawa Fontsサービスサイト内のチャット、またはフォームにてお問い合わせください。

お問い合わせフォームはこちら(https://support.morisawafonts.com/hc/ja/requests/new)

●本件に関するお問い合わせ

株式会社モリサワ コーポレート・ブランディング部 広報宣伝課

E-mail: pr@morisawa.co.jp

※記載されている内容は、予告なく変更する場合があります。

※記載されている会社名・商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。