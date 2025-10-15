パナソニックグループ

パナソニック コネクト株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 執行役員 プレジデント・CEO：樋口 泰行）は、現場映像活用サービス「Cameleo（カメレオ）」のバージョンアップを行い、グローバルで多数の実績を持つアクシスコミュニケーションズ株式会社（本社：東京都新宿区、ジャパンカントリーディレクター：ニーナ・アルタラック）製のネットワークカメラ（以下、Axis社製カメラ）に対応した専用アプリケーション（※）を、2025年10月15日から提供開始します。Axis社製カメラへ本アプリケーションを直接インストールすることで、従来必要であった中継器を介さずに「Cameleo」を利用できます。

Axis社製カメラは、暗闇や逆光下での撮影に強く、防塵、防水、防爆、耐振動といった優れた耐環境性を有しています。さらに、物体が発する熱を検知し可視化するサーマルカメラも提供しており、従来はカメラの設置や撮影が困難だったシーンでの映像活用が可能になります。また、同社が提供するAI分析機能「Axis Object Analytics」との連携が可能になり、従来よりも高度な人や物体の検知・通知を実現することで、管理者や警備員の業務効率化・高度化に貢献します。

※専用アプリケーションは登録パートナー経由でのご提供となります。本日、2025年10月15日時点では、第一号パートナーのサンテレホン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：鈴木 健一）から、Axis社製カメラと「Cameleo」を合わせてご提供可能です。

なお、パートナー登録には、営業・サポート担当者向けの各研修会の実施などの事前準備が必要です。ご登録までに一定の期間を要しますことをあらかじめご了承ください。パートナー登録のご相談や、登録までの流れ、規約等の詳細については「Cameleo」お問い合わせ窓口（後述）までお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

パナソニック コネクト 現場映像活用サービス「Cameleo」お問い合わせ窓口

https://lp.jpn.biz.panasonic.com/cameleo-inquiry.html

全文は以下プレスリリースをご覧ください。

▼[プレスリリース]現場映像活用サービス「Cameleo」がアクシスコミュニケーションズ社製ネットワークカメラに対応（2025年10月15日）

https://news.panasonic.com/jp/press/jn251015-1

