約5分で42℃まで温まる！充電式カイロ「ｅ-Kairo（イーカイロ）」シリーズから2025年の新柄&新機能が登場

エレス株式会社

毎年人気のイーカイロ カレ（左）と、イーカイロ オーバル（右）。

　エレス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：沼尾 隆）は、繰り返し使える充電式カイロ「e-Kairo（イーカイロ）」シリーズから、LEDライト付きの「e-Kairo Carre（イーカイロ カレ）」と、モバイルチャージャー機能付き「e-Kairo Oval （イーカイロオーバル）」を、2025年新デザインで今秋発売開始します。



商品概要



　毎年人気の「e-Kairo（イーカイロ）」シリーズの2025年ラインナップは、LEDライト機能付き充電式カイロ「e-Kairo Carre（イーカイロ カレ）」と、温度設定が2段階になったモバイルチャージャー機能付き充電式カイロ「e-Kairo Oval （イーカイロオーバル）」の2種類。



　本体はスイッチを入れてすぐに温まり、不要な時にはスイッチオフ。温もりを感じたいタイミングに合わせてご使用いただけます。雰囲気の異なる５種類の柄展開でギフトにもおすすめです。



商品詳細



【e-Kairo Carre（イーカイロ カレ）】



手のひらサイズのコロンとしたコンパクト感が人気のイーカイロ カレ。

　「e-Kairo Carre」は手に馴染む緩やかなカーブと、女性やお子様の小さな手にも“ちょうどいいサイズ感”がポイント。コンパクトで邪魔にならず、使いたい時にすぐに暖かくなるので通勤通学にもおすすめです。



　電源スイッチを押せば温かみのあるLEDライトが手元を照らします。


【e-Kairo Oval（イーカイロ オーバル）】



バッテリーチャージャー機能付きのイーカイロ　オーバル。

　「e-Kairo Oval」は手のひら全体を温めるオーバルデザインの充電式カイロ。薄型ながらバッテリーチャージャーとしても使え、いざという時にも頼りになる機能的なアイテムです。バッテリー容量は4000ｍAhあり、スマートフォンの充電もしっかり行えます。



　さらに今季から42℃と47℃の2段階の温度設定が可能に。



　両アイテムとも表面に特殊な加工を施し、触り心地がとても良いのもおすすめポイント。また取り外し可能なシリコンストラップ付きで、バッグの持ち手に付ければすぐに取り出して使用できます。


・商品比較


商品情報





ELAiCE（エレス）


e-Kairo Carre（イーカイロ カレ）


\2,970（税込）


全５色



コンパクトで持ち歩きやすいLEDライト機能付き充電式カイロ。


毎年人気のエレスヒットアイテムです。



フラワー





テラゾー




ジオメトリー




レッドチェック




グリーンチェック





ELAiCE（エレス）


e-Kairo Oval（イーカイロ オーバル）


\3,520（税込）


全５色



e-Kairo Ovalは、スリムなデザインながらバッテリーチャージャーとしても使える2WAYタイプの充電式カイロ。今季の型から温度も2段階から選べるように。



フラワー





テラゾー




ジオメトリー




レッドチェック




グリーンチェック





商品詳細




商品名　 　　 　　 e-Kairo Carre　イーカイロカレ


型番　　　　　　　EK-CR25


価格　　　　　　　\2,970(税込）


セット内容　　　　本体、充電用ケーブル、ストラップ、取扱説明書


本体サイズ　　　　約60×60×22(mm)


本体重量　　　　　約64g


充電電池　　　　　リチウムポリマー蓄電池 3.7V 2000ｍAh 7.4Wh


入力　　　　　　　USB TypeC DC5V 1000mA


充電時間　　　　　約3時間　※接続機器の電源供給能力や使用環境で異なる場合があります。


使用時間　　　　　カイロ：約3～4時間　※使用環境によって異なる場合があります。 　　　　　　　　　LEDライト：約14時間　※使用環境によって異なる場合があります。　　　　　　　　　


充電可能回数　　　約300回


ライト光源　　　　LED


本体表面温度　　　カイロ使用時：約42℃　※使用環境によって異なる場合があります。


材質　　　　　　　アルミ（本体）、ABS（本体）、シリコン（ストラップ）


パッケージサイズ　約100×100×50 (mm)　


製造国　　　　　　中国


JAN　　　　　　　4983936410104（フラワー） 　　　　　　　　　


　　　　　　　　　4983936410111（テラゾー） 　　　　　　　　　


　　　　　　　　　4983936410128（ジオメトリー） 　　　　　　　　　


　　　　　　　　　4983936410135（レッドチェック） 　　　　　　　　　


　　　　　　　　　4983936410142（グリーンチェック）


商品名　 　　 　　 e-Kairo Oval イーカイロオーバル


型番　　　　　　　EK-OV25


価格　　　　　　　\3,520(税込）


セット内容　　　　本体、充電用ケーブル、出力用ケーブル、ハンドストラップ、取扱説明書


本体サイズ　　　　約67×110×16(mm)


本体重量　　　　　約124g


充電電池　　　　　リチウムポリマー蓄電池 3.7V 4000ｍAh 14.8Wh


入出力　　　　　　USB TypeC DC5V 2000mA


充電時間　　　　　約3時間　※接続機器の電源供給能力や使用環境で異なる場合があります。


使用時間　　　　　カイロ：弱：約3～5時間／強：約2～4時間


　　　　　　　　　※使用環境によって異なる場合があります。


充電可能回数　　　約300回


本体表面温度　　　カイロ使用時：約42℃／約47℃　※使用環境によって異なる場合があります。


材質　　　　　　　アルミ（本体）、ABS（本体）、シリコン（ストラップ）


パッケージサイズ　約110×155×35 (mm)　


製造国　　　　　　中国


JAN　　　　　　　4983936410159（フラワー） 　　　　　　　　　


　　　　　　　　　4983936410166（テラゾー） 　　　　　　　　　


　　　　　　　　　4983936410173（ジオメトリー） 　　　　　　　　　


　　　　　　　　　4983936410180（レッドチェック） 　　　　　　　　　


　　　　　　　　　4983936410197（グリーンチェック）


ELAiCE S.A.


　


　エレスは暮らしを豊かにする"心地よい"デザインを生み出し続けている会社です。


みなさまの身近に寄り添い、日々の暮らしにそっとなじむデザインの商品をお届けします。



【エレス株式会社】


本社　　：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-16-6


代表者　：代表取締役　沼尾 隆


設立　　：1977年8月


電話番号：03-6809-0320（代表）


URL　　：https://www.elaice.jp/


　　　　　https://lshop.jp/


事業内容：自社開発および海外の家電・インテリア・雑貨・美容・健康商品などの販売ほか