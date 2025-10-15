約5分で42℃まで温まる！充電式カイロ「ｅ-Kairo（イーカイロ）」シリーズから2025年の新柄&新機能が登場
毎年人気のイーカイロ カレ（左）と、イーカイロ オーバル（右）。
エレス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：沼尾 隆）は、繰り返し使える充電式カイロ「e-Kairo（イーカイロ）」シリーズから、LEDライト付きの「e-Kairo Carre（イーカイロ カレ）」と、モバイルチャージャー機能付き「e-Kairo Oval （イーカイロオーバル）」を、2025年新デザインで今秋発売開始します。
商品の詳細を見る :
https://www.elaice.jp/products/products_cat/kairo/?sale=on
エレス公式HP商品詳細ページ
商品概要
毎年人気の「e-Kairo（イーカイロ）」シリーズの2025年ラインナップは、LEDライト機能付き充電式カイロ「e-Kairo Carre（イーカイロ カレ）」と、温度設定が2段階になったモバイルチャージャー機能付き充電式カイロ「e-Kairo Oval （イーカイロオーバル）」の2種類。
本体はスイッチを入れてすぐに温まり、不要な時にはスイッチオフ。温もりを感じたいタイミングに合わせてご使用いただけます。雰囲気の異なる５種類の柄展開でギフトにもおすすめです。
商品詳細
【e-Kairo Carre（イーカイロ カレ）】
手のひらサイズのコロンとしたコンパクト感が人気のイーカイロ カレ。
「e-Kairo Carre」は手に馴染む緩やかなカーブと、女性やお子様の小さな手にも“ちょうどいいサイズ感”がポイント。コンパクトで邪魔にならず、使いたい時にすぐに暖かくなるので通勤通学にもおすすめです。
電源スイッチを押せば温かみのあるLEDライトが手元を照らします。
【e-Kairo Oval（イーカイロ オーバル）】
バッテリーチャージャー機能付きのイーカイロ オーバル。
「e-Kairo Oval」は手のひら全体を温めるオーバルデザインの充電式カイロ。薄型ながらバッテリーチャージャーとしても使え、いざという時にも頼りになる機能的なアイテムです。バッテリー容量は4000ｍAhあり、スマートフォンの充電もしっかり行えます。
さらに今季から42℃と47℃の2段階の温度設定が可能に。
両アイテムとも表面に特殊な加工を施し、触り心地がとても良いのもおすすめポイント。また取り外し可能なシリコンストラップ付きで、バッグの持ち手に付ければすぐに取り出して使用できます。
・商品比較
[表: https://prtimes.jp/data/corp/99873/table/60_1_f1d4dbf1ac5090f18e9d7b98640d699f.jpg?v=202510150957 ]
商品情報
ELAiCE（エレス）
e-Kairo Carre（イーカイロ カレ）
\2,970（税込）
全５色
コンパクトで持ち歩きやすいLEDライト機能付き充電式カイロ。
毎年人気のエレスヒットアイテムです。
フラワー
e-Kairo Carre販売ページ :
https://94we5l4uvus1z3eo-83686785308.shopifypreview.com/products_preview?preview_key=b37bdd7398418286c3e232d1260e4474
エレス公式ONLINE SHOP「L-Shop」
テラゾー
ジオメトリー
レッドチェック
グリーンチェック
ELAiCE（エレス）
e-Kairo Oval（イーカイロ オーバル）
\3,520（税込）
全５色
e-Kairo Ovalは、スリムなデザインながらバッテリーチャージャーとしても使える2WAYタイプの充電式カイロ。今季の型から温度も2段階から選べるように。
フラワー
e-Kairo Oval商品販売ページ :
https://lshop.jp/products/e-kairo-oval25
エレス公式ONLINE SHOP「L-Shop」
テラゾー
ジオメトリー
レッドチェック
グリーンチェック
商品詳細
商品名 e-Kairo Carre イーカイロカレ
型番 EK-CR25
価格 \2,970(税込）
セット内容 本体、充電用ケーブル、ストラップ、取扱説明書
本体サイズ 約60×60×22(mm)
本体重量 約64g
充電電池 リチウムポリマー蓄電池 3.7V 2000ｍAh 7.4Wh
入力 USB TypeC DC5V 1000mA
充電時間 約3時間 ※接続機器の電源供給能力や使用環境で異なる場合があります。
使用時間 カイロ：約3～4時間 ※使用環境によって異なる場合があります。 LEDライト：約14時間 ※使用環境によって異なる場合があります。
充電可能回数 約300回
ライト光源 LED
本体表面温度 カイロ使用時：約42℃ ※使用環境によって異なる場合があります。
材質 アルミ（本体）、ABS（本体）、シリコン（ストラップ）
パッケージサイズ 約100×100×50 (mm)
製造国 中国
JAN 4983936410104（フラワー）
4983936410111（テラゾー）
4983936410128（ジオメトリー）
4983936410135（レッドチェック）
4983936410142（グリーンチェック）
e-Kairo Carre :
https://www.elaice.jp/products02/e-kairo-carre25/
イーカイロカレ紹介ページ
商品名 e-Kairo Oval イーカイロオーバル
型番 EK-OV25
価格 \3,520(税込）
セット内容 本体、充電用ケーブル、出力用ケーブル、ハンドストラップ、取扱説明書
本体サイズ 約67×110×16(mm)
本体重量 約124g
充電電池 リチウムポリマー蓄電池 3.7V 4000ｍAh 14.8Wh
入出力 USB TypeC DC5V 2000mA
充電時間 約3時間 ※接続機器の電源供給能力や使用環境で異なる場合があります。
使用時間 カイロ：弱：約3～5時間／強：約2～4時間
※使用環境によって異なる場合があります。
充電可能回数 約300回
本体表面温度 カイロ使用時：約42℃／約47℃ ※使用環境によって異なる場合があります。
材質 アルミ（本体）、ABS（本体）、シリコン（ストラップ）
パッケージサイズ 約110×155×35 (mm)
製造国 中国
JAN 4983936410159（フラワー）
4983936410166（テラゾー）
4983936410173（ジオメトリー）
4983936410180（レッドチェック）
4983936410197（グリーンチェック）
e-kairo Oval :
https://www.elaice.jp/products02/e-kairo-oval25/
イーカイロオーバル紹介ページ
ELAiCE S.A.
エレスは暮らしを豊かにする"心地よい"デザインを生み出し続けている会社です。
みなさまの身近に寄り添い、日々の暮らしにそっとなじむデザインの商品をお届けします。
【エレス株式会社】
本社 ：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-16-6
代表者 ：代表取締役 沼尾 隆
設立 ：1977年8月
電話番号：03-6809-0320（代表）
URL ：https://www.elaice.jp/
https://lshop.jp/
事業内容：自社開発および海外の家電・インテリア・雑貨・美容・健康商品などの販売ほか