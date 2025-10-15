【議事録DX最前線】音声認識AI「mocoVoice」が福岡「バックオフィスDXPO」「営業・マーケDXPO」に登場！

mocomoco株式会社

mocomoco株式会社（代表取締役CEO 田中康紀、以下 mocomoco）は、オールインワンAI音声認識「mocoVoice(https://products.mocomoco.ai/mocoVoice)」を、2025年10月28日（火）～31日（金）にマリンメッセ福岡で開催される「バックオフィスDXPO 福岡'25」および「営業・マーケDXPO 福岡'25」に出展いたします。

高精度な書き起こし・校正・議事録作成を、その場でお試しいただけます！

<展示会概要>

バックオフィスDXPO 福岡'25- 会期：2025年10月28日（火）～29日（水）- 会場：マリンメッセ福岡 A館- 小間番号：4-51- 公式サイト：https://dxpo.jp/real/box/fukuoka/営業・マーケDXPO 福岡'25- 会期：2025年10月30日（木）～31日（金）- 会場：マリンメッセ福岡 A館- 小間番号：5-25- 公式サイト：https://dxpo.jp/real/fox/fukuoka/sales/

バックオフィスDXPO 福岡'25／営業・マーケDXPO 福岡'25は、バックオフィス業務と営業・マーケティング領域のDXを加速する国内屈指の専門展です。最新のAI・RPA・クラウドサービスなどが一堂に会し、業務効率化や売上向上に直結するソリューションを比較・導入検討できる絶好の場となっています。

<展示コンテンツ>

＜来場特典＞

- 書き起こし・校正デモ：AIが音声の文脈を理解し、誤字脱字を自動で修正！- 議事録作成デモ：ワンクリックでポイントを押さえた議事録を自動生成！- 話者名推定機能デモ：声紋と文脈から話者名を自動特定し、修正の手間をゼロに！

高精度なボイスレコーダー無料貸し出し

冊子やトートバッグ、オリジナルステッカープレゼント！

<mocoVoiceとは>

「mocoVoice(https://products.mocomoco.ai/mocoVoice)」は、企業から寄せられた現場の声に応える形で誕生した、オールインワンAI音声認識サービスです。議事録作成も話者分離もこれひとつで対応可能な、次世代の音声認識サービスです。

<来場事前登録のお願い>

- 高い正確性と処理速度:大規模言語モデル（LLM）との組み合わせと独自アルゴリズムにより、精度90%以上（※当社調べ）と1時間の音声を最速3分で書き起こす高速処理を両立。- 文脈を加味した校正機能:書き起こした文章の誤字脱字を文脈を踏まえて修正し、正確なテキストに仕上げます。- 用語の辞書登録機能:医療、法律、金融など業界ごとの専門用語や固有名詞を事前に登録し、正しく書き起こし。読み仮名の登録は不要です。- 話者分離・話者名推定機能:最大12人の発話を個別に識別するだけでなく、AIが声の特徴や会話の文脈から話者名を自動で推定します。- カスタマイズ可能な議事録・要約:長時間の会話や講義内容を簡潔な要点にまとめます。- オンプレミス対応:セキュリティや機密情報を扱う業界向けに、クラウドを使わず安全にデータを処理できるオンプレミス環境も提供可能です。

来場には事前登録が必要です。下記より登録のうえ、ご来場ください。事前登録で入場料5,000円が無料となります。

DXPO福岡'25 来場事前登録：https://dxpo.jp/real/box/fukuoka/registration.html(https://dxpo.jp/real/box/fukuoka/registration.html)

<mocoVoice無料トライアルのお申込み>

実際のUIと書き起こし精度をお試しいただける無料トライアルをご用意しています。下記フォームよりお申し込みください。

14日間無料トライアル：https://cloud.mocomoco.ai/sign-up(https://cloud.mocomoco.ai/sign-up)

<関連ページ>

mocoVoice 無料トライアル https://cloud.mocomoco.ai/sign-up(https://cloud.mocomoco.ai/sign-up)

mocomoco株式会社 HP https://www.mocomoco.ai/(https://www.mocomoco.ai/)

mocoVoiceに関するお問い合わせ https://tayori.com/f/mocomoco-inc/(https://tayori.com/f/mocomoco-inc/)

代表者：代表取締役CEO 田中康紀

本社：〒106-0032 東京都港区六本木7丁目20-19 イナダビル302

HP：https://www.mocomoco.ai/

広報担当 メール: contact@mocomoco.ai