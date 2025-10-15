Repro、「Repro Booster」を日本最大のIT・DX総合展「Japan IT Week 秋 2025 」に出展

Repro株式会社

マーケティングソリューションの提供によりWebとアプリの収益最大化を支援するRepro株式会社（以下、当社）は、2025年10月22日（水）から24日（金）に幕張メッセで開催される「Japan IT Week 秋 2025 」にてサイトスピード改善ツール「Repro Booster」を出展いたします。ブースでは「Repro Booster」の製品のご紹介に加え、Webサイトの表示速度を診断し、ボトルネックの特定と改善策のご提案をする「表示速度分析会」を開催いたします。

■ Japan IT Week 秋 2025について

Japan IT Week 秋 2025は、「Japan IT Week」「Japan DX Week」「営業・デジタルマーケティングWeek」「EC・店舗Week」の4つの展示会で構成されている、日本最大級のIT総合展です。

展示会名 ：Japan IT Week 秋 2025

場所 ：幕張メッセ 1-8ホール (千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)

開催日 ：2025年10月22日（水）から24日（金）10時～17時

主催 ：RX Japan (株)

概要ページ ：https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/visit/lp-all.html

出展ブース位置：8ホール A36-36（営業・デジタルマーケティングWeek内）

※ご来場には事前登録が必要となります。以下のURLよりご登録をお願いいたします。

https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1499368654449500-GQE

■Reproブースについて

当社ブースでは、「Repro Booster」の製品や機能の詳細な解説に加え、導入事例をご紹介いたします。実際の導入効果を分かりやすくご覧いただける比較動画もご用意しておりますので、ぜひお立ち寄りください。

さらに、Webサイトの表示速度を診断する無料の「表示速度分析会」も開催いたします。Webサイトの表示速度を診断し、ボトルネックを特定するとともに、最適な改善策をご提案いたします。

■サイトスピード改善ツール「Repro Booster」について

「Repro Booster」は独自の特許技術「クリック予測&先読み機能※」と「画像フォーマット自動変換機能」により、タグを入れるだけで自動的にWebサイトの表示速度を高速化する、サイトスピード改善ツールです。初期設定をするだけでその日からWebサイト全体の表示速度の高速化を実現するほか、導入後の運用も不要です。さらに、同期間同条件でユーザー群を分けて検証を行えるA/Bテスト機能により速度向上による効果を一目で確認することができます。

※先読み技術等に関する各種特許取得済

製品ページ：https://repro.io/products/booster/

Repro株式会社について

"テクノロジーの力"と"人の力"を掛け合わせ、人とサービスの間に存在する課題を解決するマーケティングソリューションカンパニーです。

Web、アプリの顧客一人ひとりに対し、最適なタイミング、内容、チャネルでのコミュニケーションを可能にするCE（カスタマーエンゲージメント）プラットフォーム「Repro」、専門のプロフェッショナルチームによる収益最大化サービス、タグを入れたその日からかんたん・すぐにWebサイトの表示スピードを高速化する「Repro Booster」を提供しています。

製品・サービスの詳細は（https://company.repro.io/service/ ）をご覧ください。

社名 ：Repro株式会社

所在地 ：東京都渋谷区代々木1-36-4 全理連ビル4F

代表者 ：代表取締役 平田 祐介

設立 ：2014年4月

事業内容 ：Webとアプリの収益最大化を支援するマーケティングツールの開発・提供

URL ：https://repro.io/

X ：https://twitter.com/reproio

Facebook：https://www.facebook.com/reproio