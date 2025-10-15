シンクレイヤ『産業フェアin可児 2025』に出展

シンクレイヤ株式会社

放送・通信に携る事業者のソリューションプロバイダ シンクレイヤ株式会社（東証スタンダード：1724、代表取締役社長：山口 正裕、本社：名古屋市）（以下、当社）は、2025年10月25日(土)に可児市文化創造センターalaにて開催される『第17回 産業フェアin可児2025』（主催：可児商工会議所 産業フェアin可児実行委員会）に出展いたします。

■出展背景

『産業フェアin可児』は参加企業の技術や製品・サービスなどを市内外に広くアピールすることで、来場者や出展者同士の商品開発・商談・物販等が活発になり、地域の活性化に寄与することを目的として毎年開催されています。

当社は、長きにわたりこの可児の地で事業を継続し、地域の皆さまと共に歩んでまいりました。また、当社代表が可児工業団地協同組合の理事長を務めており、地域産業のさらなる発展と共創に強い責任と情熱をもって取り組んでいます。

こうした背景のもと、私たちは地元企業としての責務を深く認識し、可児市の持続的な成長への貢献を活動の目的としています。

地域の皆さまとの「つながり」を大切にしながら、安心・安全なまちづくりや、次世代を担う産業基盤の整備、そして教育・文化の発展にも積極的に尽力してまいります。

■企画概要

主に小さなお子様連れのご家族やご年配の来場者のために、楽しく当社事業を知っていただけるような企画をご用意いたしました。

テレビやインターネットに必要な各種ケーブルと、その先につなげる当社取り扱い機器を当てるクイズに挑戦していただきます。出題の機器は、当社可児工場にて製造している2024年グッドデザイン賞を受賞した映像用光回線終端装置「SORC-100Rシリーズ」などを予定しており、なかなか間近で見る機会のない機器もご覧いただけます。

このクイズを通じて、普段は意識することのない放送や通信の仕組みを視覚的に体験していただくことで、私たちの暮らしがどのように情報技術に支えられているかを楽しく学んでいただけます。

光スプリッタモジュール映像用光回線終端装置通信用光回線終端装置

ご来場の際には、ぜひシンクレイヤブース(ブースNo.22)にお立ち寄りください。

■開催概要

日時：2025年10月25日(土) 9:30～16:00

会場：可児市文化創造センターala

〒509-0203 岐阜県可児市下恵土3433-139

※会場までのアクセスは、可児市文化創造センター公式サイトよりご確認ください。

https://kpac.or.jp/access/

シンクレイヤは、創業60年を越える歴史の中で培ってきた確かな放送・通信技術を通じて、

安全・安心で持続的な街づくりに貢献してまいります。

シンクレイヤ株式会社

〈本社〉〒460-0012 名古屋市中区千代田2-21-18

〈ホームページ〉https://www.synclayer.co.jp/

〈X(旧Twitter)〉https://x.com/SYNCLAYER_JP_Pb

〈YouTube〉https://www.youtube.com/@synclayer-pb



この件に関する問い合わせ先

広報室 Mail： planning@synclayer.co.jp

TEL：052-242-7874 FAX：052-238-5655