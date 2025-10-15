haru’nJe ELiSSE（エリッセ）、IFA Innovation Awards 2025「Best in Audio」部門を受賞 ー 機能性・デザイン性・独自性で国際的評価

株式会社日伸

三昴産業株式会社（本社：東京都墨田区、代表取締役：吉田 治喜）および JD Solution Co., Ltd. は、共同開発したサウンドバー「ELiSSE（エリッセ）」が、2025年9月にドイツ・ベルリンで開催された IFA Innovation Awards 2025 において「Best in Audio」を受賞したことを発表しました。

なお、本製品の日本国内販売は、株式会社日伸（本社：東京都墨田区、代表取締役：吉田 治喜）が担当しています。

■ haru’nJeについて

haru’nJe（ハルンジェ）は、三昴産業株式会社が展開するブランドで、「多世代が共に暮らせる社会」をテーマとしたプロジェクトです。

住まいや暮らしのあり方を幅広く提案し、その一環として“聞こえ方の個人差に寄り添う”サウンド体験を目指した製品開発にも取り組んでいます。

■ ELiSSE（エリッセ）について

ELiSSEは、haru’nJeブランドから生まれたサウンドバーです。

独自の音声処理技術により、音の輪郭を自然に際立たせ、会話や音楽、映像をより快適に楽しめるよう調整します。

家族や友人など、聞こえ方に差がある人とも一緒に心地よくテレビや音楽を楽しめるシーンをサポートします。

■ 受賞理由

ELiSSEは、ユーザーそれぞれの聞き取りやすさを意識した音声処理技術と、言葉の明瞭さを損なわず自然な音質を提供する設計が高く評価されました。

さらに、曲線を活かした筐体デザインや、日本の美意識と機能性を融合させたコンセプトも国際的に注目を集めました。

IFA会場では、来場者が実際に音声処理や指向性サウンド体験を試せる展示が行われ、技術力と使いやすさを両立した製品として支持されました。

こうした要素が総合的に認められ、ELiSSEは IFA Innovation Awards 2025「Best in Audio」を受賞しました。

販売について

本製品は、三昴産業株式会社と JD Solution Co., Ltd. が共同開発し、日本国内では株式会社日伸が販売を担当しています。

会社概要

三昴産業株式会社（Sankoh Industry Co., Ltd.）

所在地：東京都墨田区堤通1丁目19番9号 リバーサイド隅田セントラルタワー9階

代表者：代表取締役 吉田 治喜

事業内容：不動産管理・販売、音響機器事業

株式会社日伸

所在地：東京都墨田区堤通1丁目19番9号 リバーサイド隅田セントラルタワー9階

代表者：代表取締役 吉田 治喜

事業内容：多機能型多世代共生施設の企画・賃貸、音響機器販売