平素よりエムエスアイコンピュータージャパンに格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

本日、2025年10月15日にＸにて投稿いたしました「YouTube MSI GIRLSチャンネル 開設記念キャンペーン」において、応募条件の一部にYouTubeのポリシーに抵触する表現がございました。

そのような意図は一切ございませんでしたが、応募条件の中で「チャンネル登録を必須」と記載があり、一部のお客様にご不安をおかけしましたことをお詫び申し上げます。

このたびは不適切な表現によりご心配をおかけし、誠に申し訳ございませんでした。今回の件を真摯に受け止め、再発防止に向けて社内での確認体制を一層徹底してまいります。

本キャンペーンに関してはポリシーに準拠した内容へ修正いたしますので、再度皆さまに楽しんでいただけますよう、努めてまいります。同様のことが二度と起こらぬよう深く反省し、今後はより慎重に運営を行ってまいります。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

引き続きエムエスアイコンピュータージャパン株式会社を何卒よろしくお願い申し上げます。

●本件に関するお問い合わせ先

エムエスアイコンピュータージャパン株式会社

MSIサポート

WEB: https://jp.msi.com/support

メールアドレス：supportjp@msi.com