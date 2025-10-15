手書きの書類も1クリックでExcel化。AIが“本当に使える結果”を返す次世代OCR『Space OCR』が正式リリース

栄光合同会社

KURUシステムを運営する栄光合同会社（本社：東京都新宿区）は、

2025年10月1日、AIとOCRを組み合わせた文書解析ツール『Space OCR』

（https://space-ocr.com/)を正式リリースしました。

本サービスは、フォーマットに縛られず、誰でも写真やPDFから“欲しい形”のExcelデータを自動生成できる

新しいクラウド型OCRです。初期費用は不要で、1枚10円からの軽量プランをはじめ、月額9,800円で1,000枚まで使えるプランも用意しています。

『Space OCR』はGoogle CloudのVision APIと独自AIパーサーを組み合わせ、

手書き、写真、FAXなどの非定型文書にも対応する次世代型OCRサービスです。

主な特徴は以下の通りです。

フォーマット不要・あらゆる書類に対応

→ フィールドを設定しなくても自動解析が可能。

さらに、請求書以外の複雑な書類や特殊フォーマットでは、ユーザーが“フィールド名”を指定する

ことでより精度の高い結果を得られます。一般的なOCRが「請求書専用」で他の文書に対応できな

いのに対し、Space OCRはどんな書類にも柔軟に対応できるのが最大の特徴です。

アップロードから数秒でExcel化

→ 画像やPDF、FAXなど、どんな文書でも数クリックで即座にExcelデータへ変換可能。

無料体験あり（3-5枚まで）

→ プレビューまでは無料で利用可能。ダウンロード時のみ課金されます。

安心のクラウド管理

→ Googleサーバー上で安全に処理され、アップロード後24時間以内に自動削除。

利用しやすい料金設計

→ 1枚10円からの従量課金または月額9,800円で1,000枚まで利用可能。

【導入実績・ユースケース】

リリース前の段階から、すでに複数の業種・企業での実用が始まっています。

金融関連企業による電子帳票管理への導入

年商100億円規模の通信企業における社内文書の自動化

酒類卸業者・総合卸企業によるFAX発注書のExcel変換

全国チェーン飲食店本部における仕入・納品データ整理の効率化

これらの導入を通じて、標準請求書の場合、従来比で入力時間を60～90％削減、

人的ミスの低減と管理工数の圧縮を実現しています。

【代表コメント】

栄光合同会社 代表社員 宋 正奎（ソン・ジョンギュ）／韓国出身

「我々は3年前からOCR技術の研究を続けてきました。

KURU behindでの現場ニーズから生まれたこの技術を、より多くの方に使っていただけるよう、

Space OCRとして独立しました。

単に文字を読むのではなく、“ユーザーが本当に求める結果”を届けること。

その思想のもとに、今も日々アップデートを重ねています。」

【会社概要】

会社名：栄光合同会社（Eikou LLC）

所在地：東京都新宿区東五軒町2-16 DeLCCS神楽坂1F

代表者：代表社員 宋 正奎（Song Jungkyu）

事業内容：業務DXシステム開発／AI・OCRソリューション／飲食業プラットフォーム運営



公式サイト：https://space-ocr.com/

E-mail：eikou.llc.info@gmail.com