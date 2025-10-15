AIが伴走する“ものづくり”に特化した採用プラットフォーム『ツクリテ』を本日リリース

株式会社フルリノ

株式会社フルリノ（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：開原崇友）は、製造・建設などの“ものづくり”領域に特化した採用プラットフォーム『ツクリテ』を本日リリースしました。『ツクリテ』は、企画開発職、建築設計士など“ものづくりを支える人”に焦点を当て、企業の理念や社風、現場のリアルを伝えることで、条件だけではない「共感」起点の採用を実現します。

公式サイト：https://tsukuri-te.com/(https://tsukuri-te.com)（本日公開）

サービス概要（“ものづくり”特化）

『ツクリテ』は、20代～30代前半を中心とした“作り手”層に向けた、製造・建設などのものづくり産業に特化した転職・採用プラットフォームです。

企業ページでは、職種・条件情報に加えて、働く人や価値観、現場の雰囲気など「内面」が伝わる設計で、入社後のミスマッチ抑制と定着を後押しします。

特長1：AIで求人作成-企業の想いを“伝わる言葉”に

企業理念や事業の背景、求める人物像などを入力するだけで、応募者の心を動かす求人原稿をAIが生成。採用専任者がいない企業でも、短時間で質の高い原稿作成が可能になります。

特長2：「共感で集客」-理念・人・現場が伝わるUI

給与や待遇だけでなく、「どんな人が、どんな想いで働く会社か」を写真・インタビューで可視化。

業界特有の不安を払拭し、価値観に共鳴する人材からの応募を促します。

特長3：成果報酬型モデルで固定費ゼロ

掲載は無料、応募が発生した分だけ費用がかかる“成果報酬型”。1応募あたり7,500円のシンプルな料金体系で、初期費用・月額固定費は一切不要。

小さく試して成果に応じて拡張できる、リスクの低い導入が可能です。

先着200社・半年間無料キャンペーン

リリースを記念して、先着200社限定で「半年間無料掲載」のキャンペーンを実施します。まずは企業情報の掲載から始めていただけます。詳細・お申し込みはLPをご覧ください。

詳細・お申し込みはこちら：https://lp.tsukuri-te.com/lp001/

こんな企業様に

ご掲載の流れ

- 製造・建設など“ものづくり”領域で、ホワイトカラー技術系（企画／設計／生産技術／広報／営業など）の採用を強化したい- 募集要項が「条件の羅列」になりがちで、魅力がうまく言語化できていない- 固定費の高い媒体運用から、成果に連動する費用構造へ切り替えたい- LPから「無料掲載申し込み」- 企業情報のご提供・原稿作成（AI生成／編集）- 掲載開始・応募受付- 応募発生時のみ成果報酬が発生（1応募7,500円）

詳細・お申し込みはこちら：https://lp.tsukuri-te.com/lp001

会社概要

会社名：株式会社フルリノ（運営会社）

所在地：兵庫県神戸市中央区浪花町56 KiP内

代表者：開原 崇友

事業：ポータルメディア運営・HR関連サービス（他『フルリノ！』など）

本件に関するお問い合わせ

企業・メディアの皆さま：コーポレートサイトお問い合わせフォームよりご連絡ください

コーポレートサイトお問い合わせフォーム(https://corp.furureno.jp/inquiry/)