東京藝大・学生発のコンサートマネジメント団体設立＆世界最高峰のオペラ演出家「ジルベール・デフロ氏」招聘マスタークラス開催速報！

一般社団法人オフィスツチカワ

一般社団法人オフィスツチカワ

2025年8月20日付けで、一般社団法人オフィスツチカワ（代表理事：土川瑞記、所在地：東京都目黒区）を設立いたしました。

当法人は、2024年に東京藝術大学の学生有志により結成され、これまでに若手演奏家のコンサートマネジメントを中心に活動して参りました。

法人化に伴い、音楽活動と社会との接続をこれまで以上に強く意識し、当団体の理念である「やってみたい」を「実現する・発見する・支援する」の３つを軸にさらに幅広い事業を展開して参ります。

「T」モチーフのメインロゴを音符の形にデザイン、背面の線と音符の延長線で五線譜を表現（デザイン：阿部一平）

一般社団法人オフィスツチカワの目的

1. 音楽公演の企画・制作・運営

2. オーケストラ及びアンサンブルグループ等の音楽団体の編成・運営

3. 音楽家のマネジメント及び育成

4. 芸術教育事業（講座、ワークショップ、アウトリーチ等）の実施

5. 舞台美術、広報、配信、録音、記録映像等の公演支援業務

6. 音楽著作物、録音物、映像等の制作・出版・販売

7. 他の音楽団体、芸術団体、教育機関との連携・協働事業

8. その他、当法人の目的を達成するために必要な一切の事業

来年度は若手アーティストのリサイタル、下記マスタークラスの実施などが予定されております。皆様のご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

オフィシャルサイト ▶ https://office-tsuchikawa.com

ジルベール・デフロ氏 オペラ演出マスタークラスの開催

国際的な舞台の第一線で活躍するオペラ演出家、ジルベール・デフロ氏のオペラ演出マスタークラスを、2026年5月13日‐14日に東京都荒川区の日暮里サニーホール コンサートサロンにて開催いたします。

国内におけるオペラ演出に特化したマスタークラスの開催は珍しく、世界を目指す若手アーティストの育成に大きな期待が寄せられています。

受講対象は演出家のみならず、すでに活動をしている歌手や団体、またプロを目指す音楽大学に通う学生など。募集要項は10月27日にホームページ、各SNSにて発表いたします。

【講師紹介】

ジルベール・デフロ氏ジルベール・デフロ ‐ Gilbert Deflo

ベルギー出身のオペラ演出家。ブリュッセル王立舞台芸術学校を卒業し、ミラノのピッコロ・テアトロにおいてジョルジョ・ストレーレルのもとで研鑽を積む。ヨーロッパの主要歌劇場や、国内では東京の新国立劇場にも招聘されるなど、長年にわたりオペラ演出を手がけ、ドミンゴ、ヌッチ、ファン・ダム、フレミング、ムーティ、ヤコブスといった世界の名だたる歌手・音楽家たちと共演。

歌舞伎をはじめとする日本の古典芸能への造詣も深く、オペラの中に日本的な要素を取り入れた演出も多く試みる。

【スタッフ】

演出助手：冨澤麻衣子

ピアノ伴奏：宮本汀

コーディネーター・通訳：西間木真

主催・制作／一般社団法人オフィスツチカワ

クラウドファンディングを実施

昨今の経済情勢の影響を受け、業界全体において海外のアーティストを招聘することが容易でない状況が続いています。

今後の日本におけるクラシック音楽文化の発展のために、皆様のご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

続報はオフィシャルサイトをご覧ください ▶ https://office-tsuchikawa.com

【クラウドファンディングのお問い合わせ】

一般社団法人オフィスツチカワ 渉外（担当：阿部）

メールアドレス：kanako_abe@office-tsuchikawa.com