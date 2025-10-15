日本初の人肌～70℃対応 自動ミルクメーカー「milkmagic」が10月より代官山 蔦屋書店・西武渋谷店にてポップアップ開催

株式会社BetterDays

株式会社BetterDays(https://betterdays-jp.com/pages/about)（本社：東京都品川区、代表取締役：大川 未央）は、日本初※の人肌（35℃）～70℃に対応した自動ミルクメーカー「milkmagic(https://betterdays-jp.com/products/milk-magic)（ミルクマジック）」を、代官山蔦屋書店にて10月18日より、株式会社そごう・西武が展開する「CHOOSEBASE SHIBUYA」（東京都渋谷区）では10月1日より、ポップアップストアを出展します。特に、お子様連れのファミリーが多く集まる「代官山 蔦屋書店」では、同時期に「えほん博～五感で感じる絵本の博覧会～」のイベントが開催されます。お子様連れのファミリー層に向けて「milkmagic」の魅力を直接体験いただける場となります。※2025年１０月インターネット検索による「70度で対応できる自動ミルクメーカーとして」自社調べ

■出展概要

1. 代官山 蔦屋書店

・出展期間：2025年10月18日(土)～2025年11月 3日(月)

・時間：9:00-22:00

・場所：代官山 蔦屋書店1号館2階

11月1日（土）～3日（月）の期間は親子向けイベント「えほん博～五感で感じる絵本の博覧会～」が開催

URL：https://store.tsite.jp/daikanyama/picturebook-expo/

絵本をつくる人、届ける人、読む人が集まり、五感を通して絵本を楽しむイベント「えほん博」。

感性を刺激する絵本が集まるこのイベントにご参加する皆様へ、「milkmagic」は“親子のゆとり”をサポートするツールとしてご紹介いたします。調乳の負担を減らすことで生まれた時間を絵本を読み聞かせたり、お子様と向き合う時間に充てていただくためにぜひお立ち寄りください。

・時間：11:00～16:30（予定）

・場所：代官山T-SITE屋外、代官山 蔦屋書店

・主催：代官山 蔦屋書店

2. CHOOSEBASE SHIBUYA

「なんでもないひにザ・シブヤギフト」をコンセプトとするセレクトショップに出展。出産祝いや、育児を頑張るご夫婦への“ねぎらいのギフト”として、新しい子育てアイテムを提案します。

・出展期間：2025年10月1日(水)～2026年3月31日(火)

・営業時間：午前11時～午後9時

・開催場所：CHOOSEBASE SHIBUYA（東京都渋谷区宇田川町21-1 西武渋谷店 パーキング館1階）

・コンセプト：「なんでもないひにザ・シブヤギフト」

・URL：https://choosebase.jp/

■出展商品：自動ミルクメーカー「milkmagic（ミルクマジック）」

「milkmagic」は、お湯と粉ミルクを自動で適切な量で配合し、ボタンひとつでミルクを完成させる、日本初の35℃から70℃まで温度対応が可能な自動ミルクメーカーです。 厚生労働省の調乳ガイドラインに沿った70℃での調乳から、すぐに飲める人肌温度まで、安全かつスピーディにミルクを提供します。

商品特長：共働き・子育て世帯の「困った」を解決

【たった20秒で完了！調乳時間を大幅に短縮】

熱湯を冷ます手間や、スプーンでの計量の手間が一切不要。ボタンひとつで、わずか20秒でミルクが完成します。

【安心安全の70℃調乳と人肌温度を両立】

厚生労働省のガイドラインに従った70℃での調乳に対応。適切な温度のお湯を準備する手間や、人肌（35℃）まで5℃刻みで温度調整が可能です。

【全ての粉ミルクに対応】

1g単位でミルクの濃度設定ができるため、日本で販売されている全ての粉ミルクをご利用いただけます。ミルクの種類を変えてもずっとお使いいただけます。

【10ml刻みの調整機能】

30mlから240mlまで、10ml刻みでミルクの量を調整。成長に合わせて細かく対応でき、新生児からフォローアップ期まで長期間使用可能です。

＜商品概要＞

ブランド名：milkmagic ミルクマジック

型番：JPN-001-W

本体サイズ：36cm(高さ) x 21cm(横幅) x 26cm(奥行)

容量：1.5 L

電源：電源コード式、電圧(V) 100 ボルト

商品重量：4キログラム

■株式会社BetterDaysについて

株式会社BetterDaysは、「家事をもっとシンプルに。」という理念のもと、現代を生きる人々が日々にゆとりを持てるよう、ベビー・育児・介護・家事に関連する商品の企画・販売を行っています。

会社名： 株式会社BetterDays

代表取締役： 大川 未央

設立： 2024年2月

所在地： 東京都品川区東品川２丁目６－４ 寺田倉庫G1ビル2階

事業内容： ベビー・育児・介護・家事に関連する商品の販売・企画

HP： https://betterdays-jp.com/pages/about