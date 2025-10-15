未来を担う子どもたちに！今できることを♪『名古屋ダイヤモンドドルフィンズ』ホームゲーム来場者数に応じて『愛知県子どもが輝く未来基金』へ寄付を実施

株式会社アオキスーパー

株式会社アオキスーパーは、スポーツ活動支援を通じた地域貢献活動の一環として、当社が2025-26 SEASONトップオフィシャルパートナーを務める『名古屋ダイヤモンドドルフィンズ』ホームゲームのIGアリーナ来場者1人につき1円をシーズン終了後に『愛知県子どもが輝く未来基金』へ寄付いたします。

本取り組みでは、IGアリーナに足を運んでいただいた皆さまの応援が、そのまま子どもたちの未来を支える力となります。

【対象試合】名古屋ダイヤモンドドルフィンズ ホームゲーム全試合

【寄付額】来場者1人につき1円

【寄付先】愛知県子どもが輝く未来基金

【愛知県子どもが輝く未来基金(https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jidoukatei/kodomo-mirai-kikin.html)】

「すべての子どもが輝く未来の実現」に向けて、子どもの貧困対策の更なる充実・強化の為、愛知県が2019年3月に創設した基金で、児童養護施設入所児童等の自立支援や子ども食堂への支援、子どもの学習支援といった取り組みに活用されており、当社は、食品ロス削減及び地域貢献活動の『ハピタベ』を通じて、これまでに2度の寄付をしております。

＜寄付実績＞

・2024年2月：

『愛知県子どもが輝く未来基金』への寄付(１回目)(https://aokisuper.co.jp/news/imgs/20240214070045_20240214_press.pdf)

・2025年2月：

『愛知県子どもが輝く未来基金』への寄付(２回目)(https://www.aokisuper.co.jp/news/imgs/20250213001531_20250213_3.pdf)

【名古屋ダイヤモンドドルフィンズ株式会社(https://nagoya-dolphins.jp/)】

名古屋ダイヤモンドドルフィンズは、B.LEAGUEに所属する名古屋市を拠点に活動しているプロバスケットボールクラブで2025-26シーズンよりホームアリーナをドルフィンズアリーナからIGアリーナへ移し、スポーツならではの光と音の演出やフードなどホスピタリティを提供するエンターテイメントに力を入れています。また、ホームタウンである名古屋市と連携しながら、「気候変動」「子ども支援」「女性活躍推進」の3つを軸とした社会的責任活動「ドルフィンズスマイル」プロジェクトに、選手をアンバサダーに起用しながら取り組むなど様々な活動をしております。プロスポーツがもつ強みを生かし、名古屋のシンボルとして、強くて愛されるクラブを目指しております。

アオキスーパーは今後も『地域の皆様から愛される企業』を目指し、さまざまな取り組みを通じて、地域社会に貢献してまいります。