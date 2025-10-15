国産ワンスターの新作モデル「ONE STAR J SUEDE」が発売
コンバースジャパン株式会社
コンバースより、国産ワンスターの素材とカラーをアレンジしたモデル「ONE STAR J SUEDE」が登場。上質なブラウンの国産スエードをアッパー全面に採用した、高付加価値な一足。
ソール、一つ星、シューレースなどにはポイントでブラックを差し、シックで落ち着いたデザインに仕上げている。
ヒールラベルの下部には「MADE IN JAPAN」の文字を印字し、国産モデルならではの特別感を強調。
ビンテージテイストなスタイリングを好む方々にぴったりの、長く愛用できるモデルとなっている。
ONE STAR J SUEDE 詳細
ONE STAR J SUEDE(https://converse.co.jp/collections/new/products/33702410)
・国産ワンスターの素材、カラーアレンジモデル。
・上質なブラウンの国産スエードをアッパー全面に使用した高付加価値モデル。
・ソールや一つ星、シューレース等にポイントでブラックを差したシックなデザイン。
・国産素材使用。
カラー： ブラウン/ブラック
価格： \30,800 ［税込］
サイズ： 23.0～28.0、29.0cm
【お問い合わせ先】
コンバースインフォメーションセンター
TEL：0120-819-217 月～金曜日(土日・祝日を除く)9:00～18:00
※「★」、「ONE STAR」は株式会社ムーンスターの登録商標です。