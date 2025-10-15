NY発祥のベーカリー THE CITY BAKERY が、よつ葉乳業とコラボレーション！毎日食べる「食事パン」と「よつ葉 北海道十勝ミルクスライス」シリーズを使った、おいしいレシピができました。

株式会社フォンスTHE CITY BAKERY「DAILY BREAD」Recipes with a Twist

THE CITY BAKERYの「食事パン」は、各地のベーカーたちが粉を選び、その日の気温や湿度に合わせて酵母や水の配合を調整、丁寧に焼き上げています。そして、この食事パンの生地は THE CITY BAKERY で人気のペイストリーにもベースとして使われています。確かな技術を持つ職人が材料と製法にこだわり、作り上げた「食事パン」と、素材にまっすぐに向き合った「よつ葉 北海道十勝ミルクスライス」シリーズを使い、毎日の食卓に寄り添うチーズ＆パンアレンジレシピを考案しました。お馴染みの「食事パン」の新たな美味しさを、ぜひ発見してみてください！

アレンジレシピ特設ページ :https://thecitybakery.jp/news/yotsuba

このレシピはよつ葉乳業株式会社との共同プロジェクトにより誕生した、チーズ＆パンアレンジレシピです。ミルクのおいしさを楽しめる「よつ葉 北海道十勝ミルクスライス」シリーズを使って、一日一日の食卓に寄り添いました。

・よつ葉乳業「北海道十勝ミルクスライス」：ブランドサイト(https://www.yotsuba-shop.com/cheese-brand/product/milkslice.aspx)

・「7Daysチーズ＆パンアレンジレシピ」：レシピサイト(https://www.yotsuba-shop.com/Page/Feature/FeaturePage008.aspx)

ー THE CITY BAKERY「DAILY BREAD」Recipes with a Twist ー

● THE CITY BAKERY 一部店舗で、レシピを使った商品を10月15日（水）より限定販売！

下記の期間、４種のレシピ商品を実店舗で限定販売いたします。この機会にぜひお楽しみください。

対象エリア：東京・神奈川SHOP LIST はこちら :https://thecitybakery.jp/shop

● ABOUT yotsuba

よつ葉乳業は北海道の酪農家が作った会社です。

コーポレートスローガンとして、「北海道のおいしさを、まっすぐ。」を掲げて、酪農家が搾った生乳を、フレッシュなままおいしい牛乳・乳製品にして食卓にお届けすることを目指しています。

・公式 HP：yotsuba(https://www.yotsuba.co.jp/)

・公式 instagram：yotsuba_milkproducts_official(https://www.instagram.com/yotsuba_milkproducts_official)

・公式X : yotsuba_coltd(https://x.com/yotsuba_coltd/highlights)

THE CITY BAKERY

● ABOUT THE CITY BAKERY

1990年、ニューヨーク・ユニオンスクエアに開業したベーカリー。創業者モーリー・ルービンは、TV局のプロデューサーだった異色の経歴の持ち主で、その独創的な発想から生まれたプレッツェルクロワッサンや濃厚なホットチョコレートは、瞬く間にニューヨーカーから愛されました。日本では2013年に大阪に初上陸して以来、東京・福岡・長野・神奈川・京都・名古屋・広島・仙台など全国に展開。各地で「街（CITY）のベーカリー」として、その地域の皆さまから親しまれています。

・公式 HP：thecitybakery.jp(https://thecitybakery.jp/)

・公式 instagram：citybakeryjapan(https://www.instagram.com/citybakeryjapan/)