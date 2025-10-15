社会保険労務士法人とうかい、2026年人事・労務 法改正対応ブックを無料公開

法改正の最新動向を解説！

社会保険労務士法人とうかい

2026年、人事労務関連の法令が大きく見直されます。特に、多様な働き方の促進を目的とした改正案は、企業の労務管理や就業規則、採用に大きな影響を与えることが予測されます。また、現在審議中の法改正もあり、早めの準備（就業規則/システム改修/従業員への研修）が、法令違反リスクの最小化につながります。

これらの改正に適切に対応するためには、施行前に正確な情報を把握しておくことが不可欠です。

「2026年人事労務の法改正対応ブック」の主な内容

【厚生年金保険法】在職老齢年金の支給停止基準額引き上げ

【雇用保険法】教育訓練休暇給付金の新設

【女性活躍推進法】101人以上300人以下の企業への情報公表義務拡大

【障害者雇用促進法】法定雇用率の段階的引き上げ（2.7%へ）

【子ども・子育て支援法】子ども・子育て支援金の徴収開始

【労働安全衛生法】個人事業者対策、化学物質対策の段階的強化

審議中の内容と今後必要になると想定される対応内容も記載しています。

- 休日・休暇制度の見直し- 勤務間インターバルの義務化- 労働時間規制の変更- 副業時の割増賃金の通算見直し- 有給取得時の賃金算定の変更 など

人事・労務の法改正対応ブックを見る :https://tokai-sr.noco.sale/share/d/01K7G4DXFF6DYQ51PWTEMXGGNG

